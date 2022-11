Black Friday Sonos: de beste deals scoor je hier

Sonos heeft dit jaar weer interessante Black Friday-deals. Als je op zoek bent naar nieuwe speakers of soundbars, dan kun je nu profiteren van toffe deals. We hebben de beste aanbiedingen voor je geselecteerd.

Sonos Black Friday 2022

Je hebt vast wel eens van Sonos gehoord. Het bedrijf levert al twintig jaar hoogwaardige luidsprekersystemen. De draadloze speakers die Sonos produceert staan met elkaar in verbinding en kunnen bediend worden met apps op je smartphone of televisie.

Ben jij op zoek naar een nieuwe speaker, of wellicht een soundbar? Dit is het moment om toe te slaan! Met de Black Friday-deals kun je een mooi Sonos-product scoren met een fikse korting. Wij zetten de beste aanbiedingen voor jou op een rij.

Black Friday-aanbiedingen op Sonos One

De Sonos One is een compacte, maar desondanks krachtige speaker. Het geluid van de Sonos One is erg zuiver en mooi. Door zijn slimme functies is ook het gebruiksgemak van de Sonos One hoog. Praat tegen de speaker met de Google Assistent of bedien het apparaat via de Sonos-app.

Je kunt de Sonos One draadloos verbinden met een tweede exemplaar of een andere Sonos-speaker, zodat je favoriete muziek, podcast, audioboek of andere media kunt afspelen in meerdere ruimtes. Ook is het ideaal voor grotere ruimtes, waarbij een speaker niet afdoende zou zijn. Bekijk de aanbiedingen hieronder:

Black Friday-aanbiedingen op Sonos Arc

Iedere bioscoopganger of filmkijker weet hoe verrijkend geluid kan werken. Met de Sonos Arc haal je het bioscoopgevoel in huis. De Dolby Atmos-techniek van deze soundbar zorgt voor mooi geluid vanuit alle kanten.

De Sonos Arc laat zich bedienen met de touchknoppen aan de bovenzijde. Maar, je kan ook praten tegen de soundbar. Het apparaat reageert door middel van Google Assistent op al jouw commando’s. De Arc is tevens inzetbaar als speaker. Wel zo handig wanneer je jouw favoriete artiest door het huis wil laten schallen, of juist tijdens het thuiswerken op de achtergrond de radio aan wil zetten.

Vind de beste aanbieding hier:

Black Friday-aanbiedingen op Sonos Beam

Film- of seriefanaten met gelimiteerde ruimte opgelet! De Sonos Beam is een compacte soundbar met een prima hd-geluidskwaliteit. Met behulp van de Dolby Atmos technologie is het geluid tevens panoramisch. Daarmee levert de Sonos Beam een extra dimensie aan al jouw favoriete kijkvoer.

De Sonos Beam is zowel handmatig als met voice control te bedienen, wat wel zo gebruiksvriendelijk is. Ook kun je hiervoor de Sonos-app terecht. Ook is de Beam te koppelen met andere Sonos-speaker, zodat jij je geluidsinstallatie kan uitbreiden. Check de beste Sonos Beam-deals hier:

Black Friday-aanbiedingen op Sonos One SL

Net zoals de Sonos One is de One SL een kleinere speaker met een indrukwekkend geluid. Het verschil met de Sonos One is dat de spraakbediening ontbreekt, wat de Sonos One SL ook de goedkopere optie maakt.

De boekenplankspeaker laat zich bedienen via touchknoppen of met de Sonos-app. Verbind deze speaker met andere producten van Sonos voor een verder bereik van jouw favoriete muziek! Als jij er eentje wil hebben, bekijk dan hier de aanbiedingen:

Black Friday-aanbiedingen op Sonos Move

De Sonos Move is het neusje van de zalm als het aankomt op draadloze speakers. Uit de deze krachtige en robuuste speaker komt uitstekend geluid. De Move is te bedienen met de touchknoppen of via spraakbesturing.

Daarnaast is de Move ook nog waterbestendig, valbestendig en heeft het een batterij die ruim 11 uur mee kan. Net zoals de andere Sonos-producten is de speaker te synchroniseren met andere producten van het merk. Bekijk de beste Sonos Move-deals hier:

Sonos Move: €369,00 – HiFi Klubben

€369,00 – HiFi Klubben Sonos Move: van €399,00 voor €389,00 – tink

Black Friday-aanbiedingen op Sonos Roam

De Sonos Roam is vooral een interessante optie als je veel on the go bent. Met de lichte en draagbare speaker hoef je nergens je favoriete muziek te missen. Naast het prima geluid is de Roam geschikt om overal mee naartoe te nemen door zijn valbestendigheid en waterdichtheid.

Door de IP67-certificatie hoef je je geen zorgen te maken kan de speaker ook tegen water. Ook handig: op een volle batterij gaat de Roam ruim 10 uur mee. De compacte speaker is te bedienen met spraakbediening via bluetooth of wifi. Check de aanbiedingen hieronder:

Black Friday-aanbiedingen op Sonos bundel acties

Wil jij die toffe geluidsinstallatie dan eindelijk in huis hebben? Of wil je kraakheldere achtergrondmuziek in het hele kantoor afspelen? Met de Sonos bundel-acties zorg jij in één keer voor een uitgebreide speakerverzameling. Met de deals hieronder profiteer je bovendien van veel voordeel. Als jij je oren een groot plezier wil doen, check je hier de beste bundel acties:

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.