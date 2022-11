Black Friday bij Vodafone: Samsung S22 en A53 fors in prijs gedaald (ADV)

Het is Black Friday en dat betekent ook dat je bij provider Vodafone aan het juiste adres bent voor de beste deals! Zo scoor je de Samsung Galaxy S22 of A53 nu extra voordelig, maar natuurlijk is er nog veel meer in de aanbieding.

Black Friday bij Vodafone tot en met 28 november

Op zoek naar een nieuwe telefoon met abonnement of een sim only-abonnement? Tijdens Black Friday moet je dan zeker kijken bij Vodafone, want daar is het voordeel grootser dan groots. Tot en met 28 november kun je daar terecht voor de beste aanbiedingen op onder andere de Samsung Galaxy S22 en Galaxy A53.

Ook toestellen van andere merken scoor je extra voordelig en natuurlijk kun je er terecht voor de beste sim only-aanbiedingen. Benieuwd naar alle precieze deals, check dan alle Vodafone-aanbiedingen via onderstaande knop.

Samsung Galaxy A53 extra voordelig tijdens Black Friday

Ben je op zoek naar een betaalbare allrounder, dan kun je niet om de Galaxy A53 van Samsung heen. Het populaire toestel is verkrijgbaar in verschillende moderne kleuren en van alle gemakken voorzien. Zo geniet je van het prachtige, kleurrijke én soepele amoled-scherm met zijn smalle randen en goede frontcamera. De vingerafdrukscanner is verwerkt onder het scherm en zorgt voor optimale bescherming.

Zorgen maken over de accuduur hoef je ook niet, want de batterij is groot genoeg voor een intensieve dag gebruik. De overige hardware is ook perfect op elkaar afgestemd en klaar voor elke taak. Multitasken is geen probleem en er is genoeg geheugen aan boord om al je foto’s en documenten op te slaan.

Natuurlijk is 5G-ondersteuning aanwezig, zodat je supersnel surft via het speciale netwerk van Vodafone. De behuizing is stof- en waterdicht en er zijn meerdere camera’s aanwezig. Daar schiet je in elke situatie een perfect kiekje mee! Tot slot hoef je je over updates ook geen zorgen te maken, want naast beveiligingspatches krijg je ook jarenlang Android-updates, zodat je altijd up-to-date bent.

Black Friday 2022: tijdelijk ontvang je tot tot 378 euro voordeel bij de Samsung A53 128GB. Deze prijs en korting is op basis van een Red abonnement en als je ook internet van Ziggo hebt.

Black Friday-aanbieding: Samsung Galaxy S22

Op zoek naar het beste van het beste? Kies dan voor de Samsung Galaxy S22. Dat toestel is uitgerust met de meest krachtige hardware, beste camera’s en meeste opslag. Zo zien we ook een fraai amoled-scherm, maar die is wel iets kleiner dan dat van de A53. Verversen doen de pixels maximaal 120 keer per seconde, voor een erg soepele ervaring.

De krachtige processor is perfect voor het uitvoeren van zware berekeningen of spelen van de nieuwste 3D-games. Qua camera’s zijn er onder andere een groothoek- en telelens aan boord, zodat je net wat meer vastlegt of zelfs wat kan zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Een fijn gegeven is dat het toestel uit werd gebracht met Android 12, maar de Android 13-update is inmiddels ook gewoon al te downloaden! Daardoor maak je gebruik van de nieuwste functies van dit slimme besturingssysteem, waaronder het frisse Material You-design en verschillende privacy- en beveiligingselementen.

Black Friday 2022: tijdelijk ontvang je tot tot 444 euro voordeel bij de Samsung S22 256GB. Wil jij liever de 128GB-variant? Dan kan je korting oplopen tot 442 euro. Verder ontvang je tot 200 euro extra inruilwaarde bij het inleveren van je oude smartphone. De korting is op basis van een Red abonnement en als je ook internet van Ziggo hebt.

Extra voordelig: sim only-abonnement bij Vodafone

Niet op zoek naar een toestel in combinatie met abonnement, maar is je abonnement wel verlopen? Kijk dan eens naar een zogenaamd sim only-abonnement. Dat is perfect als je nog een goede smartphone op zak hebt of net een nieuw toestel hebt gekocht.

Bij Vodafone scoor je tijdens Black Friday tijdelijk nog meer korting op sim only-deals. Tijdelijk betaal je bij alle abonnementen geen aansluitkosten ter waarde van 25 euro. Verder krijg je bij het Red Together (50GB data) 1 euro extra korting per maand, en bij het Red-abonnement (15GB data) zelfs 2 euro extra korting per maand. Wil jij een abonnement met 5GB data? Dan ontvang je 1,50 euro extra korting per maand. Heb jij al internet van Ziggo thuis? Dan ontvang je standaard tot 7,50 euro korting per maand op je bundel.

Nog meer voordelen en overige aanbiedingen

Bij Vodafone maak je gebruik van een excellent netwerk, waardoor je altijd en overal bereikbaar bent. Zo kun je overal bellen, maar ook mobiel internet gebruiken. Standaard is er gratis 5G-ondersteuning aanwezig bij ieder type Red-abonnement.

Heb je thuis al internet van Ziggo, dan heb je recht op allerlei combinatievoordeel. Dat kan oplopen tot maar liefst 7,50 euro per maand. Tevens ontvang je dubbele data, waardoor je nagenoeg altijd en overal onbeperkt kunt surfen!

Dat is echter niet alles, want met Black Friday zijn er nog veel meer toestellen (met abonnement) in de aanbieding. Check bijvoorbeeld de betaalbare Samsung Galaxy A33 of de Samsung Galaxy S21 FE. Ook de Galaxy S22 Plus en natuurlijk het S22 Ultra-model scoor je tijdelijk extra voordelig. Tot slot is er nog extra voordeel te behalen in combinatie met de Oppo Reno 8 Lite. Benieuwd naar alle aanbiedingen, check dan onderstaande link.