Black Friday 2023: Google Pixel 8, Samsung S23 en meer met hoge korting (gesponsord)

Belsimpel is gestart met Black Friday-deals. Onder andere de Google Pixel 8 en Samsung Galaxy S23 scoor je nu voor een fijne prijs. Wij hebben de beste Black Friday-deals van Belsimpel in een handig overzicht gezet.

Black Friday bij Belsimpel

Ben jij op zoek naar een nieuwe smartphone? Dan ben je bij Belsimpel aan het goede adres en deze Black Friday-periode al helemaal. Je profiteert namelijk van Black Friday-aanbiedingen. Wij hebben de allerbeste voor je op een rijtje gezet.

Zo haal je de Google Pixel 8 en 8 Pro of de Samsung Galaxy S23 en Galaxy A54 erg voordelig in huis. Ben jij niet op zoek naar een nieuwe smartphone, maar juist naar de beste audio-deals? Ook dan heeft Belsimpel interessante acties voor je. Let op: de Black Friday-deals gelden zolang de voorraden strekken. Op is dus ook echt op.

Google Pixel 8-aanbieding: bespaar tot €382,00 en schrijf je in voor €40,00 extra korting

De Google Pixel 8 is het nieuwste vlaggenschip van Google en dankzij de vernieuwde Tensor-chip krachtiger dan zijn voorganger. Alle taken worden daardoor zonder moeite uitgevoerd. Verder herken je de Pixel 8 natuurlijk weer aan zijn typische camerabalk.

Daarin zitten twee camera’s verwerkt: een 50 megapixel-hoofdcamera en groothoeklens van 12 megapixel. Daarmee maak je dus in een handomdraai mooie foto’s, maar je maakt ze nog beter dankzij de uitgebreide AI-mogelijkheden die de Google-software biedt. Denk bijvoorbeeld aan de Magische Gum, maar nieuw is ook dat je gezichten op foto’s eenvoudig vervangt door gezichten op andere foto’s.

In combinatie met een abonnement van Vodafone is het toestel tijdens Black Friday bij Belsimpel extra voordelig te krijgen. De totale toestelkosten worden €347,00, dat is een besparing van €382,00 in vergelijking met de losprijs. Meld je voor donderdag 23 november 23.59 uur aan bij Belsimpel en je ontvangt ook nog eens een persoonlijke code voor €40,00 extra korting.

Google Pixel 8 Pro-aanbieding: bespaar tot €421,00

Ook het absolute topmodel van de nieuwste Google Pixel-smartphones is bij Belsimpel met voordeel te scoren. Dat doe je door een abonnement van Vodafone af te sluiten. Je haalt de Google Pixel 8 Pro daardoor in huis voor €678,00: een besparing van €421,00. Ook voor deze Google-smartphone is een extra korting van €40,00 te scoren. Meld je voor donderdag 23 november 23.59 uur aan om je persoonlijke kortingscode te ontvangen.

De Google Pixel 8 Pro heeft een extra lens tot zijn beschikking, waarmee je onderwerpen op je foto tot 5 keer zonder kwaliteitsverlies dichterbij haalt. Die levert een kwaliteit van maximaal 48 megapixel. Overigens maak met de groothoeklens ook kiekjes met maximaal 48 megapixel, terwijl die van het reguliere model dat met maar maximaal 12 megapixel kan.

Samsung Galaxy S23-deal: bespaar tot €317,00

Dan de Samsung Galaxy S23, de instapper van de high-end Samsung-toestellen. Hij valt door zijn compacte formaat van 6,1 inch prima met een hand te bedienen. De krachtige Snapdragon 8 Gen 2-chip zorgt ervoor dat er geen haperingen optreden en de accu met een capaciteit van 3900 mAh helpt je naar het einde van de dag.

Foto’s maak je met één van de vier camera’s die het toestel rijk is. De Samsung Galaxy S23 is in combinatie met een abonnement via Belsimpel extra voordelig tijdens Black Friday. Sluit een Unlimited Odido-abonnement af en je betaalt €472,00 voor de mobiele telefoon. Bovendien krijg je na het afsluiten van je abonnement bij de S23 nog €100,00 terug. Liever nergens aan vastzitten? Dan is ‘ie ook los met een Black Friday-deal in huis te halen: je betaalt €689,00 in plaats van €949,00.

Samsung Galaxy A54-deal: bespaar tot €192,00

De Samsung Galaxy A54 is de opvolger van de populaire A53. Het toestel heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding. Tijdens Black Friday haal je het losse toestel bij Belsimpel niet in huis voor €379,00, maar voor €355,00 en met een abonnement van Ben is hij nog voordeliger. Je legt in dat geval een bedrag van €163,00 neer.

Daarvoor krijg je een Exynos-processor die vlotter is dan zijn voorganger, een fraai amoled-scherm van 6,4 inch met dunne randen en een prima cameraset. Ook is het updatebeleid van Samsung erg goed. Je ontvangt tot en met de Android 17-update op je A54 en vijf jaar beveiligingspatches.

Honor Magic 5 Lite: bespaar tot €143,00

De Honor Magic 5 Lite heeft een unieke look met zijn ronde camera-eiland en dankzij de afgeronde schermranden heeft ‘ie een luxe uitstraling. Verder beschikt het toestel over een grote batterij waar je – bij normaal gebruik – zo’n twee dagen mee doet. Het scherm is flink en meet 6,67 inch.

Tijdens Black Friday haal je het toestel bij Belsimpel met tot €143,00 voordeel in huis. Voor de Honor Magic 5 Lite betaal je in totaal €96,00 bij een KPN-abonnement. Heb je geen nieuw abonnement nodig, dan is hij ook los met een mooie korting te scoren: voor €239,00 in plaats van €269,00.

Overige smartphone-aanbiedingen

Bovenstaande deals zijn niet de enige smartphones die je met Black Friday-korting scoort bij Belsimpel. De Honor Magic 5 Lite of Honor 90 Lite zijn ook extra voordelig, maar ook de oudere Google Pixel-modellen. Check hieronder overige smartphone Black Friday-aanbiedingen van Belsimpel.

Black Friday 2023: Smartwatch-aanbiedingen

Geen smartphone in de buurt, maar toch geen melding missen? Dan kan een smartwatch niet ontbreken. Fijn is bovendien dat al je sportactiviteiten bijgehouden worden en je gezondheid in de gaten gehouden wordt. Tijdens Black Friday scoor je er eentje met korting bij Belsimpel.

Black Friday-aanbiedingen voor koptelefoons en oordopjes

Geen nieuwe smartphone of smartwatch nodig, maar luister je wel graag je favoriete deuntjes via de nieuwste apparatuur? De Samsung Galaxy Buds FE zijn momenteel afgeprijsd naar €88,95 of kies voor een hoofdtelefoon van Sony.

Niet gevonden wat je zocht?

Zit er niets voor je tussen? Gelukkig schrijven we regelmatig over Black Friday-deals en wie weet vind je daar wat je zoekt. In ons handige overzichtsartikel vind je eenvoudig alle Black Friday-artikelen terug, zonder de hele Android Planet-site door te hoeven spitten.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.