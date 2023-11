Hier koop je de Chromecast met Google TV nu voor veel minder

Heb je een Chromecast met Google TV nodig? Tijdens Black Friday is de mediaspeler extra voordelig. Android Planet zet de beste Chromecast-deals voor je op een rijtje.

Chromecast met Google TV extra goedkoop tijdens Black Friday

Tijdens Black Friday-week stunten heel veel (web)shops met flinke kortingen. Hierdoor is ook de Chromecast met Google TV tijdelijk goedkoper. Handig, want zo kun je de populaire mediaspeler voor minder in huis halen en iedere televisie van een upgrade voorzien.

Google verkoopt twee Chromecasts in Nederland: de Chromecast met Google TV (4K) en Chromecast met Google TV (HD). Beide apparaatjes zijn nu afgeprijsd, waardoor je minstens een tientje bespaart. Hieronder zetten we de laagste prijzen op een rijtje, waarbij je via onze vergelijkers meteen naar de webwinkel gaat.

Chromecast met Google TV (4K)

De reguliere Chromecast met Google TV kost normaliter 69 euro, maar is tijdens Black Friday een stukje goedkoper. Bij Amazon, Bol en Coolblue betaal je nu maar 58 euro voor de mediaspeler. Deze Chromecast streamt in de hoogste kwaliteit (4K), waardoor je films en series er haarscherp uitzien. In onderstaande prijsvergelijker vind je de beste deals van dit moment.

Chromecast met Google TV (HD)

Is je televisie ouder, of heb je wat minder te besteden? Dan moet je voor de Chromecast met Google TV (HD) gaan. Zoals de naam al verklapt streamt de in full-hd-kwaliteit, maar verder is het apparaatje identiek aan zijn duurdere broer. De streamingdongle heeft een adviesprijs van 39,99 euro en bij MediaMarkt en Amazon nu betaal je een tientje minder. Mooi meegenomen dus!

Over de Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV is zonder twijfels één van de fijnste gadgets die de laatste jaren is uitgebracht. Het apparaatje maakt iedere ‘domme’ televisie slim en voegt een heel besturingssysteem toe: Google TV. Alle populaire streamingdiensten hebben een goede app voor de Chromecast.

Hierdoor kun je makkelijk films en series van Netflix, Videoland, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney Plus en SkyShowtime op je televisie streamen. Je bedient de Chromecast met de meegeleverde afstandsbediening, die een Google Assistent-knop heeft zodat je ook via je stem naar content kan zoeken. Ook is het nog steeds mogelijk om vanaf je smartphone of tablet naar de Chromecast te streamen.

Daarnaast zijn er veel meer apps voor de Chromecast met Google TV beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan Spotify, Pathé Thuis en YouTube, maar er zijn zelfs games voor het apparaatje beschikbaar. Handig is de optie dat je films op een kijklijst kan zetten, zodat je makkelijk bijhoudt welke titels je nog wil checken. Meer weten? Lees dan de reviews via de linkjes hieronder.

→ Chromecast met Google TV review: aan de slag met de streaminggadget

→ Chromecast met Google TV (HD) review: goedkoper, maar niet minder goed

Andere Black Friday-deals

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.