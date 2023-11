Black Friday Coolblue: profiteer nu al van de beste smartphone-aanbiedingen

Coolblue is al gestart met de eerste Black Friday-deals. De Samsung Galaxy S21 FE is tijdelijk veel goedkoper, dus lees snel verder.

Black Friday 2023 nu gestart bij Coolblue

Van 10 tot en met 16 november vind je hier al de eerste Black Friday deals bij Coolblue. Vanaf vandaag komt er elke dag nog een extra scherpe OP=OP deal bij. Maandag 13 november is dat de Samsung Galaxy S21 FE. Tijdelijk haal je deze voor slechts 399 euro in huis. Maar wees er snel bij, want op is ook echt op.

Samsung Galaxy S21 FE: €749,00 €399,00

De Samsung Galaxy S21 FE is een goedkopere variant van de Samsung Galaxy S21. Het toestel biedt goede specificaties tegen een gunstig prijskaartje. De S21 FE heeft een amoled-scherm van 6,4 inch met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor verversen alle pixels maar liefst 120 keer per seconde.

De Samsung Galaxy S21 FE wordt aangestuurd door een vlotte Exynos 2100-chip en krijgt ondersteuning van 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. Verder heeft deze smartphone vier camera’s: drie achterop en één voorop. De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh en laadt snel op door de 25 Watt-ondersteuning. De smartphone draait op Android 13 en krijgt nog een tijdje Android-updates.

Coolblue verwent ons vandaag met een hoge korting op de Samsung Galaxy S21 FE. Voor het eerst haal je dit toestel onder de 400 euro in huis.

Beste smartphone-aanbiedingen van Black Friday 2023

Is de Samsung S21 FE toch niet helemaal wat je zoekt? Bij Coolblue profiteer je tijdelijk van veel meer Black Friday-aanbiedingen. Zo haal je bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A14 of A54 ook een stuk voordeliger in huis. Hieronder hebben wij de beste deals voor je verzameld.

Smartwatch-aanbiedingen

Ook kun je een smartwatch tijdelijk voor minder scoren bij Coolblue. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Samsung Galaxy Watch 6, maar hieronder zetten we meer deals op een rijtje.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.