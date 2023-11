Black Friday 2023: het complete overzicht met de beste deals

Black Friday 2023 is officieel van start gegaan en er zijn weer heel veel gadgets met hoge korting te scoren. Tijd om toe te slaan, dus! In dit complete overzicht zetten we de beste aanbiedingen voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday 2023: dit is het complete overzicht

De dag waar we al het hele jaar naar uitkijken is aangebroken: het is Black Friday! Pak je verlanglijstje er maar bij, want veel winkels, merken en providers stunten met hun prijzen. Om het scoren van deals wat makkelijker voor je te maken, hebben we een handig overzicht voor je gemaakt. Zo weet je dus direct voor welk product je waar moet zijn.

Belangrijk om te weten is, dat we de deals hebben gesorteerd per productcategorie, zodat de deals zo overzichtelijk mogelijk weergegeven worden. We hebben de beste smartphones (met abonnement), koptelefoons, tablets, sim only en Chromebooks voor je verzameld. Gebruik de inhoudsopgave hieronder om direct naar de categorie van jouw keuze te gaan.

Black Friday-deals gaan elk jaar hard en dat is ook dit jaar weer het geval. Bij de meeste webwinkels gelden de deals zolang de voorraad strekt. Op is dus ook echt op. Wacht dus niet te lang met je aankoop.

De beste Black Friday smartphone-deals

We beginnen deze lijst met Black Friday-deals met smartphones. Hieronder zetten we de beste aanbiedingen voor een los toestel op een rij. Veel verschillende smartphone-modellen doen mee met de Black Friday-gekte, waaronder toestellen van Samsung, Google, OnePlus en Xiaomi.

Black Friday smartphone-deals met abonnement

Is ook je abonnement aan zijn einde? Sluit dan direct bij aankoop van je nieuwe smartphone een abonnement af! Dat kan namelijk veel voordeel opleveren. Er zijn verschillende aanbiedingen bij providers als KPN, Vodafone en Simyo. Neem een kijkje in de lijst hieronder.

De beste Black Friday sim only-deals

Kan je smartphone nog een tijdje mee, maar loopt je abonnement wel af? Kijk dan eens naar een sim only-abonnement. Die zijn tijdens Black Friday 2023 ook met leuke aanbiedingen af te sluiten. Dit zijn de beste sim only-deals.

De beste Black Friday smartwatch-deals

Een smartwatch werkt perfect samen met je telefoon, waardoor je je meldingen op je pols ontvangt. Hij is ook handig om je gezondheid nauwlettend in de gaten te houden. Je weet precies hoeveel stappen je elke dag zet, hoeveel calorieën je verbrand na een sportsessie en wat je hartslag is. Dit zijn de beste smartwatch Black Friday-deals.

De beste Black Friday Chromebook-deals

Met een Chromebook maak je gebruik van een veilig en simpel besturingssysteem en profiteer je vaak van een goede accuduur. Nog een voordeel: ze zijn een stuk goedkoper dan een normale laptop. Hieronder vind je de beste Black Friday-deals voor Chromebooks.

De beste Black Friday-deals

Een film of serie kijken is soms niet zo comfortabel op het kleine scherm van een smartphone. Een tablet lost dat probleem op. Vaak beschikt een tablet over een schermafmeting van een kleine laptop, zonder het gewicht. Check hieronder de beste tablet-deals tijdens Black Friday.

De beste Black Friday speaker-deals

Muziek luisteren met de hoogste geluidskwaliteit bereik je door een goede speaker in je huis neer te zetten. Maar welke kies je dan? Er zijn veel verschillende speakers om uit te kiezen. Denk aan slimme Google-speakers, die meer kunnen dan alleen muziek afspelen, en Sonos-apparaten. Tijdens Black Friday zijn er veel afgeprijsd.

De beste Black Friday draadloze oordopjes-deals

Voor onderweg zijn er de draadloze oordopjes en ook die zijn in veel verschillende soorten en maten te verkrijgen. Veel merken geven leuke Black Friday-kortingen, dus haal je nieuwe draadloze oordopjes met voordeel in huis. Neem een kijkje bij de geselecteerde aanbiedingen hieronder.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste Black Friday smart home-deals

Weet precies wie er voor je deur staat met een slimme deurbel of sta ‘s ochtends op in een opgewarmd huis dankzij een slimme thermostaat. Black Friday is hét moment om je huis een stukje slimmer te maken. Dit zijn de beste smart home-deals.

De beste Black Friday koptelefoon-deals

Even afzonderen tijdens een drukke werkdag? Zet een koptelefoon op! De meeste draadloze hoofdtelefoons hieronder beschikken over noise cancelling, waarmee je je afsluit van de wereld. Wij hebben de beste Black Friday koptelefoon-aanbiedingen hieronder voor je verzameld.

De beste Black Friday e-reader-deals

Neem je complete boekencollectie mee op een e-reader. Zo verveel je je onderweg nooit meer. Dit zijn de beste e-reader-deals om met Black Friday 2023 in huis te halen.

Liever boeken luisteren?

Bookbeat: nu 60 dagen gratis proefperiode

nu 60 dagen gratis proefperiode Nextory: nu 45 dagen gratis proefperiode

nu 45 dagen gratis proefperiode Podimo: nu 30 dagen gratis proefperiode

De beste Black Friday VPN-deals

Met een VPN-dienst verbeter je je online veiligheid en ben je een stuk anoniemer. Waarschijnlijk ken je het al voor op je computer, maar ook op je telefoon werkt het gewoon. De volgende VPN-diensten hebben een leuke Black Friday-actie.

Norton Secure VPN: 50% korting – vanaf €2,49 p/m

50% korting – vanaf €2,49 p/m Cyberghost: 83% korting + 4 maanden gratis – vanaf €2,03 p/m

83% korting + 4 maanden gratis – vanaf €2,03 p/m ExpressVPN: 3 maanden gratis

3 maanden gratis Ivacy VPN: tot 90% korting – vanaf €1,00 p/m

tot 90% korting – vanaf €1,00 p/m Surfshark: 80% korting + tot 5 maanden gratis – vanaf €1,99 p/m

80% korting + tot 5 maanden gratis – vanaf €1,99 p/m NordVPN: 65% korting + 3 maanden gratis– vanaf €3,79 p/m

De beste Black Friday accessoires-deals

Een hoesje om je smartphone te beschermen of een oplader die sneller je accu weer van stroom voorziet. Tijdens Black Friday haal je veel diverse accessoires extra voordelig in huis. Wij hebben de beste Black Friday accessoires-deals voor je op een rij gezet.

De beste Black Friday streaming-deals

Gadgets haal je voordelig in huis, maar ook veel streamingsdiensten hebben een actie tijdens Black Friday. Wat ga jij kijken bij Videoland of Disney+? Bekijk hieronder de streaming-aanbiedingen.

Videoland : eerste 6 maanden Videoland Basis van €4,99 voor €2,99 per maand

: eerste 6 maanden Videoland Basis van voor €2,99 per maand SkyShowTime : eerste 3 maanden van €6,99 voor €3,99 per maand

: eerste 3 maanden van voor €3,99 per maand Disney+ : krijg 12 maanden voor de prijs van 10 maanden bij een jaarabonnement

: krijg 12 maanden voor de prijs van 10 maanden bij een jaarabonnement Ziggo: 12 maanden lang een abonnement op een streamingdienst naar keuze

Overige Black Friday-deals

Andere Black Friday-deals

Heb jij niet gevonden wat je zocht? Geen probleem! Wij hebben verschillende andere overzichten met deals voor je klaarstaan. Je vindt ze hieronder:

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.