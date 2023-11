Black Friday 2023 nu gestart bij MediaMarkt, Coolblue, Bol en Amazon

De feestdagen komen eraan en daarom moeten langzaam de verlanglijstjes voor de dag gehaald worden. De perfecte tijd dus om aanbiedingen te scoren. MediaMarkt, Coolblue, Bol en Amazon zijn al begonnen met hun Black Friday-deals.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday-deals bij MediaMarkt, Coolblue, Bol en Amazon

Officieel moeten we nog tot 24 november wachten, maar Black Friday 2023 is nu al gestart bij MediaMarkt, Coolblue, Bol en Amazon. De eerste twee webwinkels zijn zelfs al sinds 10 november met kortingen aan het strooien. Bol is begonnen met dagdeals en ook Amazon is los. Tot en met 27 november scoor je de beste aanbiedingen op heel veel gadgets.

Black Friday vindt traditioneel de dag na Thanksgiving plaats. Met de feestdagen in aantocht staan Amerikanen massaal voor winkels in de rij om kerstinkopen te doen. Cyber Monday volgt de maandag na Black Friday. Ondanks dat Nederland geen Thanksgiving viert, is Black Friday wél overgewaaid. Wij Nederlanders zijn immers dol op korting. Ook hier komen (web)winkels met flinke aanbieidngen, maar wees er snel bij want OP = OP!

Ga direct naar de deals van je favoriete webwinkel MediaMarkt Coolblue Bol Amazon Belsimpel KPN Simyo Samsung

Black Friday-deals van MediaMarkt

MediaMarkt is een bekende Black Friday-speler en biedt ook dit jaar van tot en met 27 november mooie kortingen aan. Je hoeft je geen zorgen te maken over de bezorging van de deals, want de producten worden zeven dagen per week thuisbezorgd. Wil je liever het product ophalen in de winkel? Dit kan 30 minuten nadat je de bestelling hebt geplaatst.

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over je aankoop, dan kun je het binnen 30 dagen gratis retourneren. Wij hebben de beste MediaMarkt Black Friday-deals op een rijtje gezet.

Samsung-deals

Overige smartphone-deals

Sonos-aanbiedingen

Overige Black Friday-deals van MediaMarkt

Black Friday-aanbiedingen van Coolblue

Ook Coolblue doet dit jaar van tot en met maandag 27 november mee met Black Friday. Wanneer je een deal voor 23.59 uur bestelt, wordt het pakketje de volgende dag gratis bezorgd. Ook kun je gratis ruilen en terecht bij de 14 winkels van Coolblue voor service. Bekijk hieronder de beste Coolblue-aanbiedingen voor Black Friday.

Smartphone-deals

Draadloze oordopjes-aanbiedingen

Smartwatch-deals

Tablets

Black Friday 2023 bij Bol

Bol is ook dit jaar weer van de partij om je van allerlei Black Friday-deals te voorzien. Bezorging van je favoriete gadgets kan op dezelfde dag als je Select hebt, ook in het weekend. Daarnaast biedt Bol extra aanbiedingen voor Select-leden. Verder kun je gratis retourneren bij de webwinkel.

Tot 25% korting op Samsung

Tot 25% korting op koptelefoons en oordopjes

Tot 25% korting op speakers

Smartwatch-aanbiedingen

Black Friday-deals van Amazon

Het van origine Amerikaanse Amazon kan natuurlijk niet ontbreken tijdens Black Friday. Tot en met maandag 27 november profiteer je van hoge kortingen. Bestel je voor 23.59 uur, dan geldt meestal dat je je pakketje de volgende dag in huis hebt. Is het toch niet helemaal wat je wil? Dan retourneer je het binnen 30 dagen. Dit zijn de beste Black Friday-deals van Amazon.

Koptelefoons van Sony

Smartphones van Poco en Xiaomi

Overige deals

Ook hoge kortingen bij diverse andere webshops

De shops hierboven zijn natuurlijk niet de enige die meedoen met Black Friday. De koopjesgekte is dit jaar ook al vroeg gestart bij diverse andere webwinkels. Denk aan Belsimpel, KPN, Simyo en Samsung.

Black Friday bij Belsimpel

Bij Belsimpel scoor je deze Black Friday-periode – tot en met 26 november – veel voordeel op de Google Pixel 8-serie, maar ook op een Samsung Galaxy A54 of de S23. Bovendien zijn ook verschillende Sony-oordopjes, Garmin-smartwatches en allerlei Samsung-producten goedkoop in huis te halen.

Black Friday bij KPN

Heb je een Samsung Galaxy S23 op het oog? Dan haal je die tot en met 27 november in huis met een gratis Galaxy Watch 6 (t.w.v. €369,00) bij KPN. Daarmee ben je dus áltijd bereikbaar, ook als je smartphone even niet in de buurt is. Verder is ook de Samsung Galaxy A54 tijdelijk scherp geprijsd.

Black Friday bij Simyo

Ook Simyo heeft Black Friday-deals voor je. Je haalt bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A54 haal je tijdelijk extra voordelig in huis voor €264,00. Ook op je abonnement is korting te scoren. Tijdelijk krijg je 10GB data in je bundel voor 9 euro per maand én de aansluitkosten worden achterwege gelaten.

Black Friday bij Samsung

Sinds 13 november profiteer je bij Samsung van hoge kortingen op heel veel, zoals smartphones en smartwatches, maar ook huishoudelijke apparaten. Zo krijg je tot €150,00 voordeel direct in je winkelmand.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.