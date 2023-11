Black Friday Google Pixel 8 en 7 (Pro) deals: hier scoor je korting

Ben je in de markt voor een Google Pixel-smartphone? Tijdens Black Friday zijn de Google-telefoons flink afgeprijsd. Check hier wat de beste deals zijn.

Google Pixel 8 (Pro) Black Friday-aanbieding

De Pixel-smartphones van Google zijn populair in Android-land. Ze draaien op een schone versie van Android, hebben prima specificaties en uitstekende camera’s. Sinds vorig jaar zijn ze ook (eindelijk) in Nederland te koop en onlangs verschenen de Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

Tijdens Black Friday kun je de toestellen met extra korting in huis halen. Daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste deals van nu op een rijtje. Ook andere Google-producten zijn de komende dagen in de aanbieding.

Google Pixel 8 Black Friday-aanbiedingen

De Pixel 8 is het compacte vlaggenschip van Google. De smartphone lijkt op veel punten op het duurdere Pro-toestel, maar is door de kleinere behuizing veel makkelijker met één hand te bedienen. Het scherm is 6,2 inch groot en daarmee overigens alsnog groot genoeg om je favoriete films en series op te kijken.

Onder de motorkap zit een vlotte Tensor G3-processor en een 4575 mAh-batterij die zonder problemen een volle dag meegaat. Voor het maken van foto’s heeft de Pixel 8 in totaal drie camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10,5 megapixel-selfiecamera.

Google Pixel 8 met abonnement: bespaar tot 369 euro

De Pixel 8 is alleen verkrijgbaar bij Odido en Belsimpel. Tijdelijk bespaar je maximaal 369 euro op de aanschaf van de toestelkosten. Bij Odido bespaar je tot 199 euro op de toestelkosten en betaal je met Black Friday geen aansluitkosten ter waarde van 25 euro. Je betaalt hier 600 euro voor de smartphone.

Bestel jij de Google Pixel 8 bij Belsimpel met een onbeperkt data-abonnement van Vodafone, dan betaal je slechts 320 euro voor de Pixel 8. Hiervoor maak je wel gebruik van de exclusieve kortingscode.

Google Pixel 8 los toestel

Bij Belsimpel zijn de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro al tijdelijk met korting te vinden. Maar, met een persoonlijke kortingscode krijg je nog eens 40 euro extra voordeel bovenop de korting van Belsimpel zelf.

Google Pixel 8 128GB: van €799,00 voor €689 – Belsimpel i.c.m. persoonlijke korting

Extra korting via Belsimpel op de Google Pixel 8 (Pro):

€70,- korting op de Google Pixel 8 à dus i.c.m. persoonlijke korting €110,- korting

€150,- trade-in op de Google Pixel 8 Pro à dus i.c.m. persoonlijke korting €190,- voordeel

Je kan je tot en met donderdag 23 november 23:59 uur aanmelden om een persoonlijke kortingscode te krijgen. Dat doe je via deze link. Aanstaande vrijdag stuurt Belsimpel vervolgens de code naar jouw e-mailadres.

Google Pixel 8 Pro Black Friday-aanbiedingen

De Google Pixel 8 Pro is het ultieme toptoestel van de fabrikant. De smartphone heeft een veel groter 6,7 inch-scherm, betere camera’s en een betere accu. Laatstgenoemde laadt bovendien iets sneller op. Op cameragebied krijg je een betere groothoeklens en een telelens om zonder kwaliteitsverlies mee in te zoomen.

Een goede reden om voor de Pixel 8 Pro (en de reguliere Pixel 8) te gaan, is het vernieuwde updatebeleid van Google. Het bedrijf belooft de toestellen maar liefst zeven jaar lang van updates te voorzien. Hierdoor kun je lang met de telefoons doen en hoef je niet bang te zijn dat je met oude software komt te zitten.

Google Pixel 8 Pro met abonnement: bespaar tot 367 euro

De Pixel 8 Pro is ook alleen verkrijgbaar bij Odido en Belsimpel. Tijdelijk bespaar je maximaal 367 euro op de aanschaf van de toestelkosten. Bij Odido bespaar je tot 163 euro op de toestelkosten en betaal je met Black Friday geen aansluitkosten ter waarde van 25 euro. Je betaalt hier 936 euro voor de smartphone.

Bestel jij de Google Pixel 8 Pro bij Belsimpel met een onbeperkt data-abonnement van Vodafone, dan betaal je slechts 632 euro voor de Pixel 8 Pro. Hiervoor maak je wel gebruik van de exclusieve kortingscode.

Google Pixel 8 Pro los toestel

Google Pixel 7 Black Friday-aanbiedingen

De Google Pixel 7 is weliswaar een jaar oud, maar blijft een prima keuze als je een nieuwe smartphone zoekt. Het toestel is nog steeds lekker snel, krijgt nog een tijdje updates en ziet er netjes uit. Dit zijn de beste deals los toestel deals tijdens Black Friday 2023:

Met een abonnement kun je op dit moment 211 euro besparen. Je betaalt voor de Google Pixel 7 namelijk 288 euro. Hiervoor moet je een onbeperkt data abonnement van KPN afsluiten bij Belsimpel.

Google Pixel 7 Pro Black Friday-aanbiedingen

De Pixel 7 Pro is – net als de 8 Pro – groter en geavanceerder dan zijn goedkopere broertje. Je haalt er anno 2023 nog steeds een uitstekende smartphone mee in huis. Omdat ‘ie wat ouder is, kun je de telefoon ook voor minder op de kop tikken. Check de beste los toestel deals hieronder.

Met een abonnement kun je op dit moment 183 euro besparen. Je betaalt voor de Google Pixel 7 Pro namelijk 576 euro. Ook hiervoor moet je een onbeperkt data abonnement van KPN afsluiten bij Belsimpel.

Google Pixel Tablet Black Friday-aanbiedingen

De Google Pixel Tablet is een slimme tablet met een 11 inch-scherm en dezelfde Tensor G2-chip die in de Pixel 7 (Pro) zit. Daardoor is ‘ie lekker snel. De tablet wordt geleverd met een dock, waarmee je het apparaat oplaadt. Het dock fungeert tevens als externe speaker.

Google Pixel Buds Black Friday-aanbiedingen

Ook de draadloze oordopjes van Google zijn tijdens Black Friday in de aanbieding. Interesse? Je checkt de deals via de volgende linkjes:

Chromecast Black Friday-aanbiedingen

Overige Google-aanbiedingen

Ook andere devices van Google zijn tijdens Black Friday afgeprijsd. Denk bijvoorbeeld aan de slimme Google Nest-apparaten. Bekijk hier de beste deals.

Hoesje nodig voor je Google Pixel?

Je nieuwe Google Pixel-smartphone verdient natuurlijk de beste bescherming. Gebruik daarom een hoesje! Wij verzamelen de beste smartphonehoesjes-deals daarom voor je.

Andere Black Friday-deals

