Samsung Galaxy S23 (Ultra) en A54 extra voordelig tijdens Samsungs Black Friday

Natuurlijk blijft Samsung niet achter tijdens hét koopjesfestijn van het jaar. Onder andere de Samsung Galaxy S23 (Ultra) en Galaxy A54 haal je tijdens Black Friday voordelig in huis. Wij zetten de beste Black Friday-deals van Samsung op een rij.

Samsung-deals tijdens Black Friday

Officieel is Black Friday pas 24 november, maar veel winkels en merken zijn nu al met hoge kortingen aan het strooien. Samsung blijft niet achter, want veel producten haal je met een leuke aanbieding in huis. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy S23 en A54.

Om het in deze drukke tijd wat makkelijker voor je te maken, hebben we een overzicht voor je gemaakt met alle smartphonedeals van Samsung. De aanbiedingen vind je bij verschillende webwinkels en providers en via de linkjes ga je direct naar de deal die je wil bekijken. Wees er wel snel bij, want voor alle Black Friday-deals geldt: op = op.

Samsung Galaxy S23 Black Friday-aanbiedingen

Het vlaggenschip van Samsung is tijdens Black Friday met een hoge korting in huis te halen. De Galaxy S23 beschikt over de krachtigste processor van dit moment: de Snapdragon 8 Gen 2. Bovendien is ‘ie relatief compact. Met één hand bedienen gaat daardoor goed en het maakt multitasken een stuk makkelijker.

Ook schiet hij prima foto’s. De Samsung Galaxy S23 is uitgerust met een hoofdcamera van 50 megapixel en ook wijdere plaatjes maakt hij met een 12 megapixel groothoeklens. Is een onderwerp net wat te ver weg, dan zoom je met de telelens tot 3 keer optisch in zonder kwaliteitsverlies.

Samsung Galaxy S23 met abonnement

Samsung Galaxy S23 als los toestel

Samsung S23 128GB: van €949,00 voor €669,00 – Mobiel.nl

Samsung Galaxy S23 Ultra Black Friday-aanbiedingen

Ben je op zoek naar het beste van het beste dat Samsung te bieden heeft? Dan kom je automatisch bij de S23 Ultra uit. Gelukkig krijg je ook op dit krachtige toestel tijdens Black Friday hoge korting. Je kiest de S23 Ultra vooral vanwege zijn uitstekende camera van 200 megapixel. Ook is er een extra telelens waarmee je tot 10 keer optisch inzoomt.

Verder wordt bij de smartphone de S Pen geleverd. Die gebruik je om (aan)tekeningen te maken, maar je gebruikt hem ook als sluiterknop tijdens het maken van groepsfoto’s of aanwijzer tijdens presentaties. Met de grote accu haal je ook nog eens het einde van de dag.

Samsung Galaxy S23 Ultra met abonnement

Samsung Galaxy S23 Ultra als los toestel

Samsung Galaxy A54 Black Friday-aanbiedingen

Ook de goedkopere smartphones van Samsung zijn tijdens Black Friday in de aanbieding. De Galaxy A54 is het populairste toestel in de Galaxy A-reeks en een prima keuze als je een fijne smartphone wil voor relatief weinig geld. Profiteer van de kortingen via de linkjes hieronder.

Samsung Galaxy A54 met abonnement

Samsung Galaxy A54 als los toestel

Overige Samsung-smartphone aanbiedingen

Samsung verkoopt ook opvouwbare smartphones en de Galaxy Z Fold 5 en Flip 5 zijn de huidige topmodellen. De Fold 5 vouwt horizontaal open zodat je een soort tablet krijgt, terwijl de Flip juist lekker compact is omdat je ‘m verticaal open en dicht kan klappen. Op zoek naar een goede deal? Check dan de Black Friday-aanbiedingen hieronder.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S22

Hoesje nodig voor je nieuwe Samsung-smartphone?

Je nieuwe Samsung-smartphone verdient natuurlijk de beste bescherming. Doe er een hoesje om! Wij hebben de beste smartphone hoesjes-deals voor je op een rijtje gezet.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.