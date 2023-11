Samsung Galaxy A54 fors in prijs verlaagd: de beste Black Friday-aanbiedingen

Heb je de populaire Samsung A54 op het oog, dan is dit het perfecte moment om hem aan te schaffen. Het is immers Black Friday! Dit zijn de beste Samsung Galaxy A54-aanbiedingen van Black Friday 2023.

Black Friday 2023 Samsung Galaxy A54-deals

De populairste smartphone van 2023 bij Android Planet is op dit moment de Samsung Galaxy A54. Dit is niet verrassend, want het is een toestel met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor relatief weinig geld haal je een fijne telefoon in huis. Dit zijn de beste Black Friday-deals voor de Samsung Galaxy A54.

Samsung Galaxy A54: bespaar tot €121,24

De Samsung Galaxy A54 wordt aangedreven door een goede processor van Samsung’s eigen makelij. Daardoor kan hij elke taak die je voor hem hebt aan. Ook is hij voorzien van een fraai scherm, want het gaat om een soepel amoled-display. Dankzij de grote 5000 mAh-accu kom je met gemak de dag door.

Aan het einde van die dag laadt de A54 op met maximaal 25 Watt. Verder maakt de Samsung A54 ook prima foto’s met de cameraset, die bestaat uit drie lenzen. De hoofdcamera maakt kiekjes van maximaal 50 megapixel, maar ook heb je de beschikking over een 12 megapixel-groothoeklens en macrosensor van 5 megapixel.

De Samsung Galaxy A54 is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren: groen, paars, zwart en wit. Wist je dat je met een abonnement op je toestelkosten bespaart? Je haalt de Samsung Galaxy A54 als los toestel tijdens Black Friday in huis voor €349,24 bij Amazon, maar met abonnement van Ben via Belsimpel wordt hij nog voordeliger. Daar betaal je in totaal voor het toestel €228,00. Dat is een besparing van €121,24.

Samsung A54 Black Friday-aanbiedingen met abonnement

Samsung A54 Black Friday-aanbiedingen

Is de A54 niet wat je zoekt?

Is de Samsung A54 toch niet helemaal wat je zoekt? Diverse andere Samsung-smartphones zijn nu ook in de aanbieding. Hieronder hebben we de top 5 overige smartphone-aanbiedingen opgesomd om deze Black Friday in huis te halen.

Andere Black Friday-deals

