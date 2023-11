Dit zijn de beste Black Friday sim only-aanbiedingen van 2023

Kan jouw smartphone nog prima een aantal jaar mee, maar is je abonnement wel aan vervanging toe? Abonnementen sluit je ook extra voordelig af tijdens Black Friday. Dit zijn de beste Black Friday 2023 sim only-aanbiedingen.

Beste sim only-aanbiedingen tijdens Black Friday 2023

Tijdens Black Friday schaf je nieuwe oordopjes of een smartwatch aan, maar heb je er ook gedacht om een nieuw smartphone-abonnement af te sluiten? Ook daar zijn deze koopjesperiode de beste deals voor te vinden. Wij hebben ze hieronder voor je verzameld.

Altijd de beste deal vinden voor je nieuwe sim only-abonnement doe je door onze sim only-prijsvergelijker te gebruiken. Daarin pas je filters toe om het abonnement te vinden die voldoet aan jouw eisen. Hieronder hebben we de allergoedkoopste deal, beste deals met onbeperkt data en de beste deal met eSIM voor je opgesomd. Daarna volgen alle overige sim only Black Friday-aanbiedingen.

Goedkoopste sim only-abonnement

Het goedkoopste sim only-abonnement dat je tijdens Black Friday afsluit is er eentje van Youfone. De eerste 12 maanden betaal je €4,50 per maand, waarna je de andere 12 maanden €7,50 per maand gaat betalen. Gemiddeld genomen kom je dan op een maandelijks bedrag van €6,00. Je krijgt daarvoor 5GB data in je bundel.

Dat is genoeg voor jou als je thuis altijd via wifi verbinding maakt met internet, maar buitenshuis regelmatig overschakelt naar mobiel internet. Met een abonnement van Youfone maak je bovendien gebruik van het best geteste netwerk van KPN en maak je gratis gebruik van 5G. De aansluitkosten van €20,00 worden tijdelijk achterwege gelaten.

Beste Black Friday-deal voor onbeperkt data

Ben je veel online te vinden, bijvoorbeeld omdat je gamet of een serie kijkt in de trein? Dan kan een abonnement met unlimited data handig zijn. Je wil natuurlijk niet constant je bundel in de gaten moeten houden. Tijdens Black Friday sluit je de voordeligste bundel met onbeperkt internet af bij Budget Mobiel.

Daar ontvang je tijdelijk 4 maanden korting op je sim only-bundel. Je betaalt de eerste 4 maanden €10,50 in plaats van €21,00 per maand. Gemiddeld gezien betaal je dan over de gehele looptijd €17,50 per maand bij een eenjarig-abonnement. Bovendien ontvang je naast de korting bij Belsimpel Sony-oordopjes cadeau.

Beste Black Friday-deal met eSIM

Met een eSIM hoef je geen fysieke simkaart meer in je smartphone te stoppen, maar wordt er een profiel op je telefoon geladen. Deze is afkomstig van je provider en bevat al je gegevens, maar ook welke bundel je hebt. Daarna bel en internet je zoals je gewend bent van een fysieke simkaart.

De beste Black Friday-deal met eSIM is van de hand van Simyo. Tijdelijk ontvang je extra hoge korting op diverse internetbundels én zijn er geen aansluitkosten. Simyo is onlangs verkozen tot beste mobiele provider van 2023 en bellen en internetten doe je via het betrouwbare KPN-netwerk. Ben je ook klant van KPN, dan ontvang je dubbel zoveel data.

Voor €9,00 per maand krijg je bij Simyo 10GB aan data. Dit past bij jou en je smartphonegebruik als je je geen zorgen wil maken over je internetgebruik en altijd bereikbaar wil zijn. Een bundel met onbeperkt internet vind je echter net een stapje te duur.

Overige sim only Black Friday-aanbiedingen

Zit jouw deal hier niet tussen en heb je andere eisen aan je sim only-abonnement? Gelukkig zijn er nog meer goede Black Friday 2023 sim only-aanbiedingen te vinden. We hebben ze hieronder voor je opgesomd. Alle sim only-aanbiedingen met elkaar vergelijken doe je met onze prijsvergelijker.

Overige Black Friday-deals

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.