Black Friday: Google Nest, Philips Hue, tado en andere smart home-deals

Black Friday is een goed moment om je smart home uit te breiden, of om te beginnen met het slimmer maken van je huis. We helpen je op weg met de beste smart home-deals.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday: smart home-deals

Heb je al een mooie deal gescoord tijdens Black Friday? Webwinkels verkopen heel veel producten nu met korting en ook voor je smart home is er genoeg te kiezen. Het is natuurlijk altijd fijn als je je huis slimmer kan maken zonder de hoofdprijs te hoeven betalen.

We zetten daarom de beste smart home-aanbiedingen voor je op een rijtje. Een slim huis zorgt niet alleen voor gemak, maar je kan er bijvoorbeeld ook mee besparen op je energierekening door een slimme thermostaat te installeren. Of maak je huis veiliger met een beveiligingscamera en slimme rookmelder. Er is genoeg keuze!

De beste Ring Black Friday-deals

Bij Ring gaat er vast een belletje bij je rinkelen. Het merk staat bekend om de slimme deurbellen en die kun je tijdens Black Friday met best wat korting in huis halen. Zo is de Ring Video Deurbel (tweede generatie) afgeprijsd van €98 naar €59,99 euro, en betaal je voor de Video Deurbel Plus (onder andere met nachtzicht) €99,95 euro.

De beste tado Black Friday-deals

De Slimme Thermostaat Starterskit V3+ van Tado kost normaliter €219,95, maar tik je nu voor maar €99,99 op de kop. De thermostaat is eenvoudig te installeren, zodat je jouw smart home in een paar minuten van een handige aanvulling voorziet. Op de website van tado zijn nog meer Black Friday-aanbiedingen te vinden, dus neem een kijk via de knop hieronder.

De beste Google Nest Black Friday-deals

Fan van Google? Met de Nest Learning Thermostat geef je jouw huis een slimme thermostaat die leert van jouw gedrag. Hij weet wanneer jij thuis bent of komt en past dan de verwarming aan.

Je haalt hem nu voor €195 in plaats van €229 in huis. Ook in de aanbieding zijn de Google Nest-videodeurbel en Nest Cam. Laatstgenoemde plaats je in je huis, zodat je in de gaten houdt wat er thuis gebeurt.

De beste Philips Hue Nest Black Friday-deals

Met de producten van Philips Hue kun je op veel manieren je huis slimmer maken én meer sfeer geven. De Philips Hue Bridge is de basis van jouw Hue-systeem in huis en tijdelijk kun je dit apparaat plus drie slimme stekkers voor €109,95 aanschaffen. Ook de slimme lampen en lichtstrips hebben flinke korting, dus neem zeker een kijkje via de linkjes hieronder.

De beste Eufy Black Friday-deals

De videodeurbel van Eufy werkt zowel bedraad als draadloos en koppel je makkelijk aan je wifi-netwerk. Handig is dat hij ook ‘night vision’ heeft en daardoor in het donker heldere beelden laat zien. Fijn is dat je geen cloudopslagdienst nodig hebt, want beelden worden op het interne geheugen bewaard.

De Eufy videodeurbel E340 is afgeprijsd van €179 naar €126. Tip: met de kortingscode EUFYNL30 krijg je 30 procent korting op alles wat je op de eufy-website vindt. De code werkt tot en met 31 december 2023, dus je hebt nog even de tijd.

Nog meer smart home-deals

Naast de aanbiedingen die we hierboven hebben besproken, zijn er nog meer deals te scoren. We zetten er een aantal op een rijtje:

Andere Black Friday-deals

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.