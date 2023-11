Smartwatch kopen met Black Friday: hier vind je de beste deals

In aanloop naar Black Friday verzamelt Android Planet de beste smartwatchdeals. Zo weet jij waar je jouw beoogde nieuwe smartwatch voor de beste prijs kunt krijgen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de beste Black Friday smartwatchdeals

Ben jij van plan een nieuwe smartwatch aan te schaffen tijdens Black Friday? Om je zoektocht makkelijker te maken, hebben wij de beste smartwatchdeals al voor je op een rijtje gezet. Hierin vind je merken als Samsung, Fitbit, Garmin, Huawei en nog veel meer.

Samsung Galaxy Watch 6 (Classic)

De Samsung Galaxy Watch 6-serie is het nieuwste van het nieuwste bij Samsung. De smartwatches beschikken over een sterke behuizing, saffierglas dat minder snel krast en zowel de Watch 6 als Watch 6 Classic zijn in verschillende kleuren beschikbaar. Beide slimme horloges draaien op Wear OS 3, dat naadloos samenwerkt met je Android-smartphone, zodat jij al je meldingen op je pols kunt aflezen en je de gelopen hardlooproute gemakkelijk naar je telefoon verstuurt.

De Watch 6 Classic onderscheidt zich van de regulier Watch 6 met een fysieke draaibare ring. De smartwatch lijkt daardoor niet alleen luxer, maar met de ring navigeer je ook makkelijker door de menu’s. De Samsung Galaxy Watch 6 en 6 Classic houden het allebei gemakkelijk een dag vol voordat ze aan de lader moeten. Bekijk de beste deals voor de Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) hieronder:

Samsung Watch 6 40mm: van €319,00 voor €179,00 – Proshop

Samsung Watch 6 44mm: van €349,00 voor €219,00 – Proshop

Garmin Venu 2S

Focus je volledig op je gezondheid met de Garmin Venu 2S. Deze smartwatch staat jou bij tijdens het hardlopen, fietsen, zwemmen of een van de 25 sportmodi die je aan boord van de Venu 2S vindt.

De smartwatch meet je activiteiten en stuurt ze door naar je smartphone en dat alles in dit moderne luxe ontwerp. Daarbij heb je zelf keuze uit verschillende kleuren en bandjes om de watch te matchen met jouw stijl. Daarnaast sport je tien dagen met de Garmin voordat hij weer aan de lader moet. Hieronder bekijk je de beste deals:

Huawei Watch GT 3

Met de Huawei Watch GT 3 ga je voor de looks van een analoog horloge, met de tech van een smartwatch. Zo heb je keuze uit leren of metalen bandjes en is de metalen behuizing verkrijgbaar in het zwart, zilver en (rosé) goud. Met nauwkeurige sensoren aan boord registreer jij je activiteiten en lees je jouw hartslag, bloedzuurstof en slaapkwaliteit vanaf je pols.

Natuurlijk verbind je de smartwatch gemakkelijk met je telefoon en bel je met vrienden en familie, luister je naar je favoriete muziek, navigeer je van A naar B en veel meer. En dat tot 14 dagen op één acculading. Check de beste Huawei Watch GT 3-deals hieronder:

Huawei Watch GT 3 46mm: van €189,95 voor €159,95 – Belsimpel

Fitbit Versa 4

Fitbit heeft al jaren smartwatches die je uitgebreid informatie geven over je gezondheid en activiteiten. Met de sensoren aan boord meet je je hartslag, slaap en meer. Al die gegevens vind je terug in de Fitbit-app die perfect aansluit bij de stijl van je Android-smartphone.

Ook kun je contactloos betalen met de Fitbit Versa 4, bedien je je muziek, vraag je de slimme assistent om hulp en veel meer. En op één acculading houdt de Versa 4 dat zo’n zes dagen vol. Wil je een smartwatch die past bij jouw stijl? Kies dan ook een van de velen bandjes waarmee je de Fitbit volledig personaliseert. Bekijk de beste prijzen voor de Fitbit Versa 4 hieronder.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer leuke smartwatchdeals

De aanbiedingen houden nog niet op. Daarom zetten we hieronder nog meer deals voor je op een rij van verschillende aanbieders. Kijk daarom gerust even rond en kies de aanbieding die bij jou past.

Meer van Fitbit

Fitbit Charge 6 : van €159,00 voor €129,00 – Coolblue

: van voor €129,00 – Coolblue Fitbit Charge 6: van €159,00 voor €129,00 – Bol

Fitbit Charge 5 : van €128,00 voor €99,00 – Coolblue

: van voor €99,00 – Coolblue Fitbit Charge 5: van €179,00 voor €109,00 – MediaMarkt

Meer van Samsung

Samsung Watch 5 40mm: van €209,95 voor €199,95 – Belsimpel

Samsung Watch 5 44mm: van €329,00 voor €199,95 – Belsimpel

Meer van Amazfit

Amazfit T-Rex 2 47mm: van €229,00 voor €179,95 – Belsimpel

Meer van Garmin

Meer van Huawei

Esim abonnement

Kies je voor een Samsung Galaxy Watch met LTE ondersteuning? Dan kan je een e-sim-abonnement van KPN of Odido nemen. Zo maak je optimaal gebruik van je smartwatch zonder dat je telefoon in de buurt is.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.