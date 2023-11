Sonos Black Friday: nu tijdelijk tot 25% korting op de Sonos speakers

Voor iedereen die zijn geluidsapparatuur wil upgraden, heeft Sonos dit jaar toffe Black Friday-deals. Wij zetten de beste aanbiedingen op Sonos-producten voor je onder elkaar.

Sonos Black Friday 2023

Sonos is een grote speler op het gebied van slimme speakers, luidsprekers en soundbars. Door de draadloze verbinding speel je gemakkelijk muziek af door het hele huis en je bedient de audio gemakkelijk met je stem, telefoon of televisie.

Overweeg jij een nieuwe speaker in huis te halen met Black Friday? Wij hebben het nodige speurwerk al voor je gedaan en daarmee scoor je van 17 tot 27 november tot 25 procent korting op een nieuwe Sonos-speaker, -soundbar of -subwoofer. Je voordeel kan daarmee oplopen tot 200 euro. Check dus zeker het overzicht hieronder.

Black Friday-aanbiedingen op Sonos One

De Sonos One was lange tijd de meest toegankelijke speaker van Sonos. Met een compact formaat, maar toch krachtig geluid voorzie je een hele ruimte van muziek. De Sonos One is ook voorzien van de Google Assistent, zodat je de muziek aanvraagt en bestuurt met je stem of koppel de Sonos One aan je slimme huis.

Via een draadloze verbinding koppel je gemakkelijk twee Sonos One’s aan elkaar. Zo luister je door je hele woning naar je favoriete muziek, podcasts, audioboeken of andere media. De Sonos One is de voorloper van de nieuwe Sonos Era-serie. Daarover vind je onderaan de aanbiedingen.

Black Friday-aanbiedingen op Sonos Arc

Met de Sonos Arc tover je jouw woonkamer om tot ware thuisbioscoop met indrukwekkend geluid door Dolby Atmos. De soundbar sluit je aan op je televisie om van films en series te genieten of vraag de Google Assistent om je favoriete nummers of podcasts af te spelen.

Daarnaast bedien je de Sonos Arc met de knoppen aan de bovenzijde en koppelt de soundbar zich aan de afstandsbediening van je televisie. Met de slimme stemversterker hoor je alle stemmen in je favoriete films met helder geluid geluid. Op de Sonos Arc krijg je tijdelijk 200 euro korting.

Black Friday-aanbiedingen op Sonos Sub

Bij de ultieme geluidservaring kan een goede bass natuurlijk niet missen. En hoewel Sonos-speakers van zichzelf al een vol geluid hebben, doe je hier met een losstaande subwoofer nog een schepje bij bovenop.

Dat kan in de vorm van de Sonos Sub Mini met een kleiner formaat voor in iedere woonkamer, maar met indrukwekkende lage tonen. De grotere Sonos Sub G3 is voor wie de bass écht wil voelen. Beide subwoofers werken draadloos samen met de andere Sonos-speakers in je huis voor een complete audiobeleving.

Black Friday-aanbiedingen op Sonos Beam

Voor wie graag films en series kijkt met goed geluid, maar liever geen gigantische soundbar onder de televisie heeft, is de Sonos Beam een aanrader. Met zijn kleinere formaat past hij waarschijnlijk op je tv-meubel en geniet je van de helder geluid met Dolby Atmos.

Het panoramische geluid van de Sonos Beam zorgt ervoor dat je met één soundbar toch ruimtelijk kunt ervaren. Verder verbind je de Beam natuurlijk met de Sonos-app en koppel je ‘m aan andere speakers voor muziek door je hele woning.

Black Friday-aanbiedingen op Sonos One SL

Voor wie een compacte en krachtige speaker wil, maar niet zoveel geeft om spraakbediening, is er de Sonos One SL. Deze speaker is voordeliger omdat bediening met de Google Assistent is weggelaten. Het goede nieuws is dat het geluid nog steeds even goed is als dat van de Sonos One.

In plaats van met je stem, bedien je de Sonos One SL met de knoppen op de speaker of via de Sonos-app. Zo stream je jouw favoriete muziek en andere media of koppel je de speaker aan andere Sonos-producten. Hieronder vind je de beste aanbiedingen van het moment.

Black Friday-aanbiedingen op Sonos Move

Ben je van plan buitenshuis muziek te luisteren? Dat biedt Sonos ook verschillende draadloze speakers, waaronder de Move. Deze slimme speaker heeft een batterij die tot 11 uur meegaat op één lading.

Daarnaast werkt de Sonos Move net als de andere Sonos-speakers op wifi, bijvoorbeeld wanneer je hem thuis gebruikt. Ga je op pad? Dan verbind je je smartphone gemakkelijk via bluetooth. De speaker biedt een vol geluid en kan tegen een klein beetje water.

Black Friday-aanbiedingen op Sonos Roam

Wil je een compacte draadloze speaker die je zowel onderweg als thuis kunt gebruiken? Neem dan een kijkje naar de Sonos Roam. Met deze speaker verbind je via bluetooth als je eropuit bent met vrienden of familie, maar net zo makkelijk met wifi als je hem thuis hebt staan.

De Sonos Roam is IP67-gecertificeerd. Dat wil zeggen dat ‘ie een regenbui, een omgestoten glas water of incidentele duik in het zwembad wel overleeft. De Sonos Roam is verder uitgerust met stembediening, maar heb jij dit niet nodig? Ga dan voor de Sonos Raom SL en bespaar een paar tientjes hieronder.

Black Friday-aanbiedingen op Sonos Era

Met de Sonos Era-serie heeft Sonos hun instapspeakers nieuw leven ingeblazen. Met de Sonos Era 100 haal een compacte slimme speaker in huis die werkt met spraakbediening, bluetooth en wifi. De Era 300 is een slag groter, maar belooft ook een nóg voller geluid dat zich door je hele kamer verspreidt. Beide Era-speakers verbind je via de Sonos-app.

De nieuwste speakers van Sonos lijken dit jaar nog niet echt in de aanbieding te zijn. Hieronder hebben wij daarom de goedkoopste prijzen voor je op een rijtje gezet van de Sonos Era 300 en 100.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.

