Black Friday bij Vodafone: forse kortingen op de Samsung Galaxy S23 en A54 (ADV)

Het is Black Friday en provider Vodafone heeft ook dit jaar weer de beste deals. Je haalt momenteel bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S23 en A54 met voordeel in huis. Dit zijn de beste Black Friday-deals van Vodafone.

Black Friday bij Vodafone

Black Friday is gestart en vandaag scoor je de beste deals op smartphones, maar ook sim only-abonnementen bij Vodafone. Zo haal je onder ander de Samsung Galaxy A54 en high-end S23 nu extra voordelig in huis. De acties lopen tot en met 3 december.

Ook toestellen van andere merken zijn nu extra voordelig te scoren. Heb je nog een goede smartphone, dan sluit je gewoon een sim only-abonnement met voordeel af. Ben je benieuwd naar alle Black Friday-deals die Vodafone momenteel heeft lopen? Klik dan op de knop hieronder.

Samsung A54 tijdens Black Friday: tot 362 euro voordeel

De Samsung Galaxy A54 lijkt veel op de voorgangers, maar toch is het design een tikkeltje anders. Het toestel heeft een glazen achterkant gekregen en de cameralenzen zijn, in plaats van in een eiland, los op de behuizing geplakt. Dat zijn overigens een hoofdcamera, groothoeklens en macrocamera.

Die foto’s kijk je terug op het mooie en soepele amoled-scherm van 6,4 inch. Apps draaien moeiteloos door de vlotte Exynos-chip en ook over de accuduur hoef je je geen zorgen te maken. Het einde van de dag haalt de A54 met gemak.

Tijdens Black Friday haal je de Samsung Galaxy A54 bij Vodafone in huis, want de totale korting kan oplopen tot €362,00. Kies voor een Start XL-abonnement bij je Samsung Galaxy A54 met 256GB en je betaalt geen €529,00, maar €312,00 voor het toestel. Bovendien krijgen Ziggo-klanten extra voordelen, waaronder €2,50 korting per maand. Verder worden de aansluitkosten (t.w.v. €25,00) achterwege gelaten.

Samsung S23 tijdens Black Friday: tot 602 euro voordeel

Met de Samsung Galaxy S23 haal je een compacte, maar krachtige smartphone in huis. Hij meet 6,1 inch en is goed met één hand te bedienen. Dankzij de Snapdragon 8 Gen 2-chip is bovendien geen enkele app te zwaar.

Foto’s maak je met één van de vier camera’s die de S23 rijk is, waaronder een 50 megapixel-hoofdcamera en 10 megapixel-telelens. Daarmee zoom je tot 3 keer optisch in. Selfies maak je met de verbeterde frontcamera. Met een Samsung-smartphone profiteer je bovendien van een goed updatebeleid.

Tijdelijk ontvang je vanwege Black Friday tot €602,00 voordeel op de Samsung Galaxy S23 256GB. Bij een Red-abonnement loopt de korting op het toestel op tot €385,00. Je betaalt daardoor geen €1009,00, maar €624,00. Bij je bestelling ontvang je ook de Samsung Galaxy Watch 6 (t.w.v. €369,00) cadeau.

Vodafone neemt bovendien bij de S23 de aansluitkosten t.w.v. €25,00 voor zijn rekening. Stroomt er internet van Ziggo door je internetkabels, dan wordt er maandelijks nog eens €5,00 van je rekening afgehaald.

Haal extra voordelig een sim only-abonnement in huis

Je haalt tijdens Black Friday niet alleen smartphones extra voordelig in huis, maar er zijn ook sim only-abonnementen met korting te scoren. Handig dus als je mobiele telefoon nog een aantal jaren mee kan, maar je abonnement wel aan zijn einde is.

Op een Red-abonnement met 20GB aan data ontvang je maandelijks €3,00 korting en voor Start XL met minder internet in je bundel is dat bedrag €2,50. De aansluitkosten ter waarde van €25,00 zijn voor de rekening van Vodafone en als Ziggo-klant ben je ook nog eens tot €7,50 voordeliger uit per maand. Het totale voordeelbedrag loopt bij een Red-abonnement op tot €120,00 en voor Start XL is dat €60,00.

Voordelen van Vodafone

Met een abonnement van Vodafone profiteer je van een betrouwbaar netwerk. Je kan er dus op rekenen dat je altijd en overal bereikbaar bent. Of je nu een beller bent of bereikbaar wil zijn via mobiel internet. Bovendien gaat dat razendsnel. Je krijgt standaard toegang tot het 5G-netwerk van Vodafone.

Stroomt er al internet van Ziggo door je kabels? Dan is er combinatievoordeel te scoren, want je ontvangt standaard tot 7,50 euro korting per maand op je bundel. Bovendien krijg je dubbel zoveel data en nog meer extra’s.

Ben jij nog op zoek naar een andere Black Friday-deal? Hieronder hebben we nog een kleine opsomming van de overige aanbiedingen.

Samsung S23 Ultra : nú inclusief Galaxy Watch6 LTE t.w.v. € 369,-

: nú inclusief Galaxy Watch6 LTE t.w.v. € 369,- Samsung S23 Plus: nú inclusief Galaxy Watch6 LTE t.w.v. € 369,-

nú inclusief Galaxy Watch6 LTE t.w.v. € 369,- Samsung S22 : korting oplopend tot €636

: korting oplopend tot €636 Samsung Z Fold5: nú inclusief Galaxy Watch6 LTE t.w.v. € 369,-

nú inclusief Galaxy Watch6 LTE t.w.v. € 369,- Samsung Z Flip5: nú inclusief Galaxy Watch6 LTE t.w.v. € 369,-

nú inclusief Galaxy Watch6 LTE t.w.v. € 369,- OPPO Reno 10: gratis OPPO Band 2 t.w.v. € 79,-