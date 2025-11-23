Deze draadloze speaker, koptelefoon en meer scoor je tijdelijk met korting tot 50 procent (ADV)

De Black Friday-aanbiedingen vliegen ons om de oren en ook Teufel is van start gegaan met goede acties. Veel van hun populairste audio-gadgets zijn flink afgeprijsd en sommige zelfs met 50 procent. We zetten de beste Black Friday-aanbiedingen van de fabrikant voor je op een rij.

Black Friday van start bij Teufel

De meeste mensen wachten met het kopen van elektronica tot Black Friday en dat snappen we goed. Tech is namelijk vaak flink afgeprijsd deze tijd van het jaar. Teufel bewijst dat dit jaar, want je scoort momenteel veel van hun producten fors goedkoper.

Van een steengoede koptelefoon, tot boxen met serieuze bas of een soundbar: dit is hét moment om toe te slaan. We zetten de beste aanbiedingen van Teufel voor je op een rij. Alle acties die je hieronder ziet worden óók op Black Friday zelf (28 november) niet goedkoper, dus wacht niet te lang. Voor je het weet zijn ze uitverkocht.

1. Real Blue TWS 3 draadloze oordopjes: van 149,99 euro voor 79,99 euro

We beginnen met de Real Blue TWS 3 draadloze oordopjes. Ze zijn voorzien van actieve noise cancellation, zodat jij ongestoord kan werken of op andere momenten alle achtergrondgeluiden buitensluit. In totaal zit er in het doosje voor meer dan 37 uur aan muziek.

Ze zijn uitgerust met maar liefst zes microfoons, waarvan twee zorgen voor duidelijkere telefoongesprekken. Handig is ook dat de muziek direct pauzeert op het moment dat je een bud uit je oor haalt. Normaal kosten ze je 149,99 euro, maar ter gelegenheid van Black Friday zijn ze afgeprijsd naar 79,99 euro. Dat is een korting van 46 procent.

2. Real Blue Pro koptelefoon: van 349,99 euro voor 229,99 euro

Sluit jij liever de wereld buiten met een koptelefoon op je hoofd en wil je daarbij genieten van de beste geluidskwaliteit? Ga dan voor de Teufel Real Blue Pro. Het is de beste hoofdtelefoon die het merk te bieden heeft. De hybride ruisonderdrukking laat je in iedere situatie genieten van je favoriete muziek. Hij gaat zo’n 44 uur lang mee met de ANC ingeschakeld en kan met twee apparaten tegelijk verbinden.

De Mimi sound personalisatie past het geluid aan op jouw hoorvermogen zodat je alles perfect hoort, zelfs als je licht tot ernstig gehoorverlies ervaart. Haal hem in huis voor 229,99 euro in plaats van 349,99 euro.

3. Rockster Cross draadloze speaker: van 349,99 euro voor 169,99 euro

De Rockster Cross is een draadloze speaker die je door de handige draagriem overal mee naartoe neemt. Binnenin zijn twee tweeters, een subwoofer en twee passieve drivers te vinden, die zorgen voor krachtige audio. Je kan twee smartphones tegelijk verbinden met de box en ook is het mogelijk om twee Rockster Cross-speakers met elkaar te verbinden om het geluid te versterken. Met Black Friday is hij te verkrijgen voor de helft van de prijs: van 349,99 euro voor 169,99 euro.

4. Radio 3Sixty: van 349,99 euro voor 229,99 euro

Vind jij al die moderne boxen maar niks en heb jij liever het uiterlijk van een klassieke radio? Dan moet je bij de Radio 3Sixty zijn. Deze ziet eruit alsof het een normale radio is, maar zit bomvol moderne technieken. Via de app, afstandsbediening of het scherm op de radio zelf bedien je hem. Luister naar radiozenders of je eigen afspeellijsten via Spotify. Tijdelijk kost ‘ie slechts 229,99 euro in plaats van 349,99 euro.

5. Ultima 40 hifi stereo speakers: van 499,99 euro voor 369,99 euro

Geniet van krachtig stereosound in je woonkamer met de Ultima 40. Hij levert indrukwekkend geluid en past perfect in ieder huis. Dankzij het 3-weg systeem met twee woofers, een driver en een tweeter creëer je het ultieme geluid. Breid de set uit met een subwoofer of maak hem onderdeel voor een complete surround-ervaring. Dankzij Black Friday is de Ultima 40 te halen voor 369,99 euro.

Nog veel meer Black Friday-aanbiedingen van Teufel

Dit zijn slechts vijf van de talloze aanbiedingen die te vinden zijn op de site van Teufel. Ontdek alle aanbiedingen via de knop hieronder. Wil je eerst een speaker of box eens proberen? Het is bij Teufel mogelijk om acht weken lang te proefluisteren. Zo ontdek je of het geluid bij je past.