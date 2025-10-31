Black Friday 2025 staat voor de deur: deze deals kun je verwachten

Black Friday 2025 staat voor de deur en ook dit jaar verwachten we weer een hoop deals. Gebaseerd op de trends van 2024 kun je de grootste besparingen verwachten op smartphones, smart home-apparaten en meer. Dit is wat je moet weten.

Black Friday 2025: op deze producten moet je letten

Black Friday 2025 begint over enkele weken en de voorbereidingen zijn in volle gang. Voor de slimme koper is het verstandig om nu al te weten waar de beste deals verschijnen, zodat je niet blind koopt tijdens de drukte.

De ervaringen van Black Friday 2024 geven ons enig idee wat we dit jaar kunnen verwachten. Toen vielen vooral smartphones, smart home-producten en draadloze oortjes op door de hoge kortingen. Ook internet en tv-abonnementen en gameconsoles werden fors goedkoper aangeboden.

Smartphones

Met Black Friday dalen smartphones vaak fors in prijs. In 2024 bespaarde je honderden euro’s op de Samsung Galaxy S24-serie en Google Pixel 8-modellen. Dit jaar richt de focus zich logischerwijs op de nieuwere toestellen in de Samsung Galaxy S25– en Google Pixel 9-serie.

Ook de Samsung Galaxy A-serie (A56, A36, A26 en A17) is interessant om te volgen. De smartphones in het middensegment hebben al een scherpe prijs, maar worden tijdens Black Friday waarschijnlijk nog voordeliger.

Smart home

Ook smart home-producten zijn interessant om te volgen. In 2024 kocht je slimme deurbellen van Eufy en Ring met tot 100 euro korting. Zeker bij Tink liep de korting op smart home hoog op. Je bespaarde tot 65 procent op producten van Philips Hue, Tado en Nuki. Heb je dus de intentie om je huis slimmer te maken, dan is Black Friday een goed moment om de apparatuur in huis te halen.

Draadloze oortjes en speakers

We mogen ook draadloze oordopjes niet vergeten. De Google Pixel Buds Pro 2 en Samsung Galaxy Buds 3 Pro gingen vorig jaar tot 100 euro omlaag tijdens Black Friday. De verwachting is dat hun opvolgers, de Google Pixel Buds 2a en Samsung Galaxy Buds 3 FE, fors in prijs dalen.

Bij speakers viel Sonos op met flinke kortingen tot 70 procent. Of het merk dit jaar weer zulke korting uitdeelt, blijft afwachten, maar het is zeker goed om te volgen.

Gaming

Gamers konden vorig jaar tot 80 euro besparen op populaire consoles zoals de PlayStation 5, Xbox Series X en Nintendo Switch. Dit jaar komt daar de Nintendo Switch 2 bij, die op de meeste plekken nog voor de adviesprijs verkocht wordt.

Alleen tijdens de Amazon Prime Days ging de prijs kortstondig een klein beetje omlaag. Black Friday 2025 wordt mogelijk het eerste moment dat je echt kunt besparen op de gameconsole.

Ook zagen we dat je vorig jaar ongeveer 15 euro bespaarde op controllers. Uiteraard worden de spellen ook goedkoper. Bij nieuwere games, zoals Battlefield 6 en EA FC 26, gaat dit om 10 tot 20 euro. Oudere spellen pik je op vanaf een paar tientjes.

Internet- en tv-abonnementen

Vorige jaar zagen we, naast kortingen op gadgets, dat je ook fors kon besparen op internet en tv-abonnementen. Dit ging op meerdere manieren. Zo kon je bijvoorbeeld een jaar lang 50 procent korting krijgen, maar ook kiezen voor een welkomstcadeau, zoals televisies en gameconsole.

Als de deals dit jaar terugkeren, dan zijn ze zeker het overwegen waard. Wel goed om te onthouden dat de acties meestal alleen gelden voor nieuwe klanten.

Mis geen enkele deal meer

