Black Friday is pas op vrijdag 27 november, maar de goede deals zijn al volop te vinden. In deze liveblog vertellen we je in realtime alles over de beste deals die we tegenkomen.
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Dit kan je deze Black Friday verwachten
Hoewel Black Friday pas aan het einde van de maand valt, zijn Bol, MediaMarkt, Belsimpel en veel andere webwinkels al aan het begin van november begonnen. Nu wordt het écht tijd om klaar te zitten, want de meeste aanbiedingen en laagste prijzen vallen in de laatste week voor deze koopjesdag.
Elke dag speuren we internet af naar de beste aanbiedingen, zodat jij voor de laagste prijs jouw volgende favoriete gadget in huis haalt. Houd deze liveblog in de gaten en wij houden je het overzicht bewaren.
Dit zijn onze laatste artikelen rondom Black Friday:
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Xiaomi 18 Pro officieel aangekondigd
Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het zover: de Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max zijn uit de doeken gedaan. De telefoons zijn eerder uitgebracht in China, maar komen nu ook naar de Benelux. De toestellen zijn echte vlaggenschepen en daar hoort ook een stevig prijskaartje bij. De Xiaomi 18 Pro kost 1399,90 euro, terwijl je voor de Max 1599,90 euro kwijt bent. De toestellen zijn nu te bestellen op de Xiaomi webshop of via Belsimpel.
Krijg direct grip op je verbruik met de HomeWizard P1 Meter
Met de stijgende energieprijzen is het voor wie meer inzicht wil in zijn energieverbruik een goed moment om naar de HomeWizard P1 Meter te kijken. Deze slimme energiemeter is tijdens Black Friday afgeprijsd van 24,95 euro naar 19,95 euro. Je klikt hem heel eenvoudig rechtstreeks in de P1-poort van je slimme meter in de meterkast, waarna je via wifi direct gegevens over je stroom- en gasverbruik in de app ontvangt.
Motorola Signature 27 is nu te koop (met kortingscode)
Motorola kondigde de Signature 27 onlangs aan en vanaf 16 november is de high-end smartphone officieel te koop. Het toestel is een echt vlaggenschip, met de snelste hardware van dit moment en een goed updatebeleid.
We hebben verder een exclusieve kortingscode voor je geregeld. Vul tijdens het afrekenen in de Motorola-webshop de code ANDROIDPLANET100 in en je krijgt 100 euro korting op de nieuwe Signature 27. Let goed op dat je de code in hoofdletters invult.
Deze Samsung-telefoons zijn nu al fors goedkoper: de beste Black Friday-acties
Voor wie nog op zoek is naar een nieuwe telefoon, is Black Friday het perfecte moment. Er zijn weer genoeg acties te vinden voor Samsung-smartphones. We zetten de beste aanbiedingen voor je op een rijtje.
Gratis Nintendo Switch 2 scoren tijdens Black Friday: zo kan het
KPN pakt deze Black Friday uit met een uitgebreide actie voor nieuwe internet- en televisieklanten. Je stelt je eigen pakket samen en kiest daarbij uit vier verschillende extra’s, waaronder een jaar lang korting of populaire apparaten van Dyson en Nintendo.
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