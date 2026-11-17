Black Friday is pas op vrijdag 27 november, maar de goede deals zijn al volop te vinden. In deze liveblog vertellen we je in realtime alles over de beste deals die we tegenkomen.

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Dit kan je deze Black Friday verwachten

Hoewel Black Friday pas aan het einde van de maand valt, zijn Bol, MediaMarkt, Belsimpel en veel andere webwinkels al aan het begin van november begonnen. Nu wordt het écht tijd om klaar te zitten, want de meeste aanbiedingen en laagste prijzen vallen in de laatste week voor deze koopjesdag.

Elke dag speuren we internet af naar de beste aanbiedingen, zodat jij voor de laagste prijs jouw volgende favoriete gadget in huis haalt. Houd deze liveblog in de gaten en wij houden je het overzicht bewaren.

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