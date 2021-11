Black Friday 2021: de beste deals op een rijtje

Black Friday is ook dit jaar weer gestart. Veel webshops hebben hun beste deals bewaard voor dit moment. De vraag is dan ook niet meer óf je deals zult vinden, maar welke. Wij hebben alles op een rij gezet, dus scoor al je favoriete producten nu extra voordelig!

Wat is Black Friday en wanneer lopen alle acties?

Van origine is dit een fenomeen dat is overgewaaid naar ons landje vanuit de Verenigde Staten. Black Friday valt ieder jaar in november en is de dag waar consumenten en webshops naar uitkijken. Er zijn veel theorieën en speculaties over de oorsprong van de benaming, maar wat we wel zeker weten is dat veel mensen deze dag in hun agenda hebben omcirkeld.

Vandaag de dag staat het bekend om de periode waarin men de meeste deals kan scoren voor een groot aantal producten. Het is de dag – en inmiddels voor veel shops een hele periode – waarin veel producten voor een lage(re) prijs de deur uitgaan.

De acties voor Black Friday verschillen per webshop maar over het algemeen staat de laatste vrijdag van november centraal. Dit jaar is Black Friday op 26 november 2021. Vaak beginnen deals al eerder in de aanloop naar deze dag en vaak gaan ze daarna nog eventjes door. Dan is er ook nog Cyber Monday, waarop je fijne koopjes treft. Cyber Monday 2021 vindt plaats op 29 november 2021.

Waar vind ik de eerste aanbiedingen?

Wij hebben voor jou de beste deals op een rijtje gezet. Van smartphones en tablets tot zeer voordelige mobiele abonnementen en bundels. Sommige winkels beginnen pas echt op Black Friday zelf met hun assortiment aanprijzen, andere shops zijn een week eerder begonnen of hebben deals voor de hele maand november. In onderstaand overzicht vind je alles netjes op een rij per (web)winkel. Let wel op, want OP=OP!

6 belangrijkste shops voor Black Friday

Voor dit jaar hebben we alvast de zes belangrijkste shops voor je uitgelicht om de perfecte deal bij in huis te halen: Mediamarkt, Belsimpel, Samsung, de Bijenkorf, Coolblue en Bol.com. Geen toeval, want deze deze winkels pakken altijd groots uit tijdens deze periode. Pak je verlanglijstje er maar bij en neem dus een kijkje bij deze winkels:

Mediamarkt Black Friday 2021

Mediamarkt is inmiddels online en qua fysieke gevuld allerlei productcategorieën. Er zijn ook dit jaar weer mooie deals in het aanbod van smartphones, wearables, tablets, abonnementen en geluidsapparatuur te vinden. MediaMarkt werkt met drie fasen voor de deals en begint met Pre-Black Friday op 18 november om 19:00. Daarna komt de normale Black Friday-periode, gevolgd door Cyber Monday. Daardoor scoor je voordelige deals tot en met 29 november.

Belsimpel Black Friday 2021

Ook Belsimpel heeft allerlei mooie aanbiedingen voor je klaarstaan. Het gaat om allerlei mooie aanbiedingen voor toestellen, abonnementen, sim-only deals of accessoires. Als je weer kunt verlengen, toe bent aan een nieuw toestel of gewoon het uiterlijk van je smartphone wilt veranderen met een hippe accessoire, sla dan je slag bij Belsimpel.

Samsung Black Friday 2021

Ook bij Samsung ben je aan het juiste adres tijdens Black Friday. Ben jij op zoek naar een upgrade voor je apparatuur? Dan kun je de buit binnenhalen bij de deals voor Galaxy-smartphones, tablets, oordopjes en wearables. De fabrikant is echter ook een grootmacht op allerlei andere gebieden. Zo kun je er ook terecht voor de beste deals voor huishoudelijke apparaten, TV’s, monitoren en soundbars.

de Bijenkorf Black Friday 2021

De Bijenkorf is dit jaar een naam om in de gaten te houden. Met name op het gebied van smartwatches, koptelefoons, speakers, oordopjes, gadgets en telefoonaccessoires vind je er allerlei aanbiedingen. Ben je in de tussentijd ook bezig met het ‘verslimmen’ van je huis? Bekijk dan ook de verschillende deals op het gebied van smart home en slimme verlichting.

Coolblue Black Friday 2021

Coolblue is ook een grootmeester tijdens deze bomvolle Black Friday-periode. Je kunt er terecht voor allerlei goede deals voor smartphones, tablets en handige accessoires. Toch op zoek naar iets anders? Ook dan ben je nog even zoet met uitzoeken bij Coolblue dankzij het grote assortiment. Zo kun je profiteren van deals voor nieuwe smartwatches en audioproducten. Vervang bijvoorbeeld je koptelefoon of schaf een nieuw setje oordopjes aan om te luisteren naar je favoriete muziek en podcasts.

Bol.com Black Friday 2021

De winkel voor ons allemaal. Gezien de omvang van het assortiment is er altijd wel een deal die bij je in de smaak zal vallen. De aanbiedingen beginnen al op 19 november. Dat betekent dat je niet langer meer hoeft te wachten. Dit jaar kun je bij Bol.com onder andere terecht voor deals voor smartphones, tablets en bijbehorende accessoires. Natuurlijk vind je daar nog veel meer producten in een duizelingwekkende hoeveelheid categorieën, voor ieder wat wils dus.

Welke shops doen nog meer mee?

Tot slot hebben we nog een overzicht gemaakt van (web)winkels die interessante aanbiedingen hebben lopen tijdens Black Friday 2021. Check hieronder dus welke shops dat zijn en klik direct door om een kijkje te nemen.