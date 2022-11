De beste Google Nest, tado en Netatmo Black Friday-deals op een rij (ADV)

Black Friday staat voor de deur! Daarom krijg je bij tink tot wel 70 procent korting op smart home-producten van Google Nest, tado°, Netatmo en nog veel meer merken. We zetten de beste deals op een rij.

De beste Black Friday deals bij tink

Bij tink profiteer je tot en met 28 november van te gekke Black Friday-deals. Je krijgt tot wel 70 procent korting op merken als Google Nest, tado° en Netatmo. Het is nu dus extra voordelig om jouw smart home te beginnen óf te upgraden! In dit artikel lopen we de beste aanbiedingen met je langs. Wees er wel snel bij, want op is op.

Google Nest Hub (Gen. 2) 2-pack – bespaar 110 euro

De Google Nest Hub (Gen. 2) is het centrum van jouw smart home. Je koppelt al je slimme apparatuur aan het scherm, zoals je lampen of televisie. Bovendien gebruik je ‘m om bijvoorbeeld Netflix te casten, muziek te luisteren én om je slaap te analyseren. De Google Nest Hub is dus handig in de slaapkamer, maar ook in de keuken als digitaal receptenboek. Voor twee Google Nest Hubs (Gen. 2) betaal je tijdelijk slechts 89,95 in plaats van 199,98 euro!

tado° Slimme Radiatorknop Starter Kit – bespaar 371 euro

Met de tado° starterkit V3+ inclusief 3 thermostaten en een tado° bridge kun je tot wel drie ruimtes uitrusten met slimme verwarming. Je stelt eenvoudig tijdschema’s in per kamer en krijg een analyse van de lucht in je woning. Zo geniet je altijd van een prettig verwarmd huis en bespaar je tot 31 procent op je energiekosten. Voor deze tado° Slimme Radiatorknop Starter Kit betaal je tot en met 28 november geen 649,95 euro, maar slechts 279 euro.

Google Nest Cam (batterij) 2-pack + Google Nest Hub (Gen. 2) – bespaar 160 euro

Heb je aan één Google Nest Hub genoeg, maar wil je wel je huis beter beveiligen? Dan is deze set een echte aanrader. Met de Google Nest Cam bekijk je hd-beelden van de situatie in of rond je huis. Zelfs ‘s nachts! Je checkt de beelden op de Nest Hub of onderweg gewoon op je smartphone. Voor twee Google Nest Cams (batterij) plus de Google Nest Hub (Gen. 2) betaal je tijdens Black Friday geen 459,98 euro, maar slechts 299,95 euro!

Ring Alarm 2.0 Beveiligingssysteem Starter Kit + Indoor Cam – bespaar 138 euro

Met deze set haal je een compleet beveiligingssysteem voor binnen in huis. Dankzij de deur-/raamsensor kun je onmiddellijk een pushmelding op je smartphone krijgen als er iemand in probeert te breken. Ook de beelden check je dankzij de camera direct op je telefoon. Deze camera heeft bovendien een loeiharde sirene, zodat indringers worden afgeschrikt. Voor dit Ring Alarm 2.0 Beveiligingssysteem je nu slechts 169,99 euro in plaats van 308 euro.

Netatmo Modulerende Thermostaat + Radiatorkraan 6-pack – bespaar 160 euro

Ben je nieuw in de wereld van slim verwarmen? Dan is dit de ideale startersset. Sluit de modulerende thermostaat aan op je ketel of boiler, plaats de radiatorkranen en het besparen kan beginnen. Hanteer automatische tijdschema’s om geen energie te verspillen en bedien de thermostaat op afstand. Voor deze combinatie ben je tijdelijk geen 659,97 euro, maar slechts 499,95 euro kwijt.

Imou Rex 4MP 2-pack + Google Nest Hub (Gen. 2) – bespaar 110 euro

De Imou Rex is een roterende beveiligingscamera die alle hoeken van jouw huis in de gaten houdt. Dankzij AI-persoonsdetectie en SmartTracking detecteert de camera personen en volgt ze terwijl ze door je huis lopen. Dit pakket bevat twee van deze camera’s plus de Google Nest Hub. Die kun je uiteraard direct gebruiken om de beelden van de Imou Rex op te bekijken. Je betaalt voor deze combinatie tot en met 28 november geen 239,97 euro, maar slechts 129,95 euro.

Nog meer Black Friday deals bij tink

Bij tink vind je alle producten om jouw huis een stuk slimmer te maken. Naast de bovenstaande aanbiedingen zijn er tijdens de Black Friday-periode nog veel meer deals te scoren. Je checkt ze allemaal op de website van tink.