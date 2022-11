Black Friday 2022: deze winkels doen allemaal mee

Black Friday 2022 is van start gegaan! Tijdens deze periode shop je bij veel webshops de beste deals van het jaar. Om het je makkelijk te maken, hebben we alvast de beste deals voor je uitgezocht.

Wat is Black Friday (en wanneer starten de acties)?

Black Friday is van oorsprong een Amerikaanse dag, maar een paar jaar geleden ook naar Nederland overgewaaid. Het valt ieder jaar in de maand november en is de dag waarop consumenten met hoge kortingen kunnen winkelen bij diverse (web)shops. Veel Nederlandse (web)winkels spelen daarom ook graag in op het Amerikaanse fenomeen.

De deals tijdens Black Friday verschillen per webshop maar over het algemeen staat de laatste vrijdag van november centraal als officiële Black Friday-dag. Dit jaar valt Black Friday op vrijdag 25 november. De deals beginnen echter al eerder dan deze vrijdag en lopen vaak ook nog langer door. Wees er daarom snel bij, want op=op! Naast Black Friday doen veel webshops ook nog mee aan Cyber Monday. Cyber Monday vindt plaats op maandag 28 november 2022.

Waar vind ik de beste aanbiedingen?

Om je alvast een idee te geven welke shops er allemaal meedoen tijdens Black Friday, hebben we hieronder vast de belangrijkste shops, met daarbij de beste deals, voor je op een rijtje gezet. Ook vind je onderaan dit artikel een overzicht met alle shops die deelnemen aan Black Friday 2022.

De 5 belangrijkste shops voor Black Friday

1. MediaMarkt

MediaMarkt is gestart met de Black Friday-weeks. Tijdens Black Friday scoor je hier mooie deals op onder andere smartphones, wearables, tablets, smarthome en geluidsapparatuur. De acties lopen van maandag 14 november tot en met woensdag 23 november.

2. Coolblue

Tijdens Black Friday kun je bij Coolblue terecht voor diverse deals op onder andere smartphones, tablets en accessoires. Mocht je opzoek zijn naar iets anders, dan ben nog steeds aan het juiste adres. Door het ruime assortiment van Coolblue zit er altijd wel iets voor je tussen.

3. Bol.com

Bij Bol.com shop je tijdens Black Friday 2022 met kortingen die op kunnen lopen tot wel 65 procent. Of je nou een nieuwe smartphone, tablet of oordopjes wil: dankzij het uitgebreide assortiment van Bol.com is er genoeg keuze.

4. Belsimpel

Belsimpel heeft ook dit jaar weer toffe Black Friday-aanbiedingen voor je verzameld. Daarbij kan je denken aan kortingen op diverse smartphones, tablets en bijbehorende accessoires. Wees er snel bij want de onderstaande acties lopen tot en met 28 november.

Losse smartphones

Tablets

Accessoires

5. Mobiel.nl

Bij Mobiel.nl scoor je tijdens Black Friday deals op smartphones en diverse accessoires. Denk daarbij aan hoge kortingen op de gloednieuwe Galaxy Watch 5 of de Samsung Galaxy Buds 2 Pro. De Black Friday-acties bij Mobiel.nl lopen tot en met maandag 28 november.

Welke shops doen er nog meer mee?