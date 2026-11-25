Overmorgen (vrijdag 27 november) is het dan écht Black Friday, maar webwinkels zijn inmiddels massaal gestart met hun kortingsacties. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe smartphone, smartwatch, tablet of andere gadget: de aanbiedingen vliegen je om de oren. In deze Black Friday-liveblog van Android Planet houden we je continu op de hoogte van de beste deals, zodat je geen interessante aanbieding hoeft te missen!
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Deze webshops hebben de beste acties van dit moment
Overmorgen is het dan eindelijk zover: Black Friday 2026. Hoewel webwinkels als Bol, MediaMarkt en Belsimpel al eerder deze maand zijn begonnen met stunten, barst het kortingsfestijn nu echt los. Vrijwel alle webwinkels hebben hun Black Friday-acties gelanceerd en de komende dagen verwachten we nog meer scherpe aanbiedingen.
Bij Android Planet speuren we de hele dag het internet af naar de beste deals. Zo hoef jij niet eindeloos prijzen te vergelijken en scoor je jouw favoriete gadget voor een zo laag mogelijke prijs. Houd deze liveblog goed in de gaten, want we vullen hem continu aan met nieuwe aanbiedingen. Hieronder vind je alvast de Black Friday-acties van de populairste webwinkels.
- Google Pixel 11 Pro haal je nu in huis voor 336 euro (in plaats van 1199 euro) (25 nov)
- ‘Dit gaat de nieuwste wearable van Samsung kosten’ (25 nov)
- Welke thuisbatterijcapaciteit past bij jouw huishouden? (ADV) (25 nov)
- Dit zijn de opvallendste Black Friday-aanbiedingen van 2026 (liveblog) (25 nov)
- Chromecast met Google TV (HD) krijgt nu zijn eerste update van 2026 (25 nov)
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Eufy Video Doorbell E340 met Chime voor maar €139
Weet altijd wie er voor de deur staat met de Eufy Video Doorbell E340 met Chime! Dankzij de twee camera’s krijg je haarscherp 2K-beeld van bezoekers én pakketjes voor je deur. De slimme AI herkent personen en pakketjes, terwijl de Package Guard-functie je waarschuwt als iemand een achtergelaten pakket probeert mee te nemen. Ook in het donker mis je niets dankzij kleurennachtzicht en twee ingebouwde lampen. Je slaat beelden lokaal op, zonder abonnement en kunt de deurbel zowel draadloos als bedraad installeren. Scoor hem nu bij MediaMarkt voor € 139 in plaats van € 219! 🔔
Tot €499 euro voordeel op de Samsung Galaxy S26 bij Odido
Tijdens Black Friday pakt Odido flink uit! Je profiteert van tot maar liefst € 499 toestelkorting op de Samsung Galaxy S26 en krijgt er ook nog eens een Samsung Galaxy Watch8 cadeau bij.
Heb je thuis al internet van Odido? Dan wordt de deal nóg aantrekkelijker, want je ontvangt tot € 7,50 extra korting per maand op je mobiele abonnement. Zo bespaar je niet alleen op je nieuwe smartphone, maar ook op je maandelijkse kosten!
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Dyson V10 Fluffy Cyclone van €449 naar €279
Maak schoonmaken een stuk eenvoudiger met de Dyson Cyclone V10 Fluffy! Deze krachtige steelstofzuiger verwijdert moeiteloos grof vuil en fijn stof van harde vloeren. Dankzij de drie vermogensstanden, verwisselbare accu en hygiënische manier van legen is hij ideaal voor dagelijks gebruik. Scoor hem nu extra voordelig: van € 449 voor slechts € 279! 🧹
Motorola Signature 27 is nu te koop (met kortingscode)
Motorola kondigde de Signature 27 onlangs aan en vanaf 16 november is de high-end smartphone officieel te koop. Het toestel is een echt vlaggenschip, met de snelste hardware van dit moment en een goed updatebeleid.
We hebben verder een exclusieve kortingscode voor je geregeld. Vul tijdens het afrekenen in de Motorola-webshop de code ANDROIDPLANET100 in en je krijgt 100 euro korting op de nieuwe Signature 27. Let goed op dat je de code in hoofdletters invult.
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Philips Hue-spots nu van €69,99 voor maar €37,99
Wil je jouw huis voorzien van slimme verlichting? Bij Coolblue haal je de Philips Hue White Ambiance GU10 3-pack nu voor slechts 37,99 euro in huis. Met een adviesprijs van 69,99 euro bespaar je maar liefst 32 euro. Met deze slimme spots stel je eenvoudig de juiste lichtkleur en helderheid in voor ieder moment van de dag.
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Gratis TV + Soundbar t.w.v. €898 euro
Ziggo heeft de beste Black Friday-deal ooit. Bij het afsluiten van een nieuw tweejarig abonnement krijg je namelijk een Samsung 4K Smart-tv met soundbar helemaal cadeau. En dat is geen kleine bonus: de complete set heeft een waarde van maar liefst 898 euro!
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