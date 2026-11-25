Overmorgen (vrijdag 27 november) is het dan écht Black Friday, maar webwinkels zijn inmiddels massaal gestart met hun kortingsacties. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe smartphone, smartwatch, tablet of andere gadget: de aanbiedingen vliegen je om de oren. In deze Black Friday-liveblog van Android Planet houden we je continu op de hoogte van de beste deals, zodat je geen interessante aanbieding hoeft te missen!

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Deze webshops hebben de beste acties van dit moment

Overmorgen is het dan eindelijk zover: Black Friday 2026. Hoewel webwinkels als Bol, MediaMarkt en Belsimpel al eerder deze maand zijn begonnen met stunten, barst het kortingsfestijn nu echt los. Vrijwel alle webwinkels hebben hun Black Friday-acties gelanceerd en de komende dagen verwachten we nog meer scherpe aanbiedingen.

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Bij Android Planet speuren we de hele dag het internet af naar de beste deals. Zo hoef jij niet eindeloos prijzen te vergelijken en scoor je jouw favoriete gadget voor een zo laag mogelijke prijs. Houd deze liveblog goed in de gaten, want we vullen hem continu aan met nieuwe aanbiedingen. Hieronder vind je alvast de Black Friday-acties van de populairste webwinkels.

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