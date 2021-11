Black Friday MediaMarkt: profiteer nu al van de beste aanbiedingen

Op zoek naar de beste Black Friday-aanbiedingen bij MediaMarkt? Dan kun je vanaf nu je slag slaan, want aankomende dagen vliegen de beste deals je om de oren. Op zoek naar korting op smartphones, oordopjes, wearables en Chromebooks? Lees dan snel verder!

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday 2021 MediaMarkt

MediaMarkt biedt al goede prijzen voor hardware in allerlei categorieën, maar tijdens Black Friday doen ze er nog een flinke schep bovenop. Vanaf nu scoor je dan ook al hoge kortingen op allerlei producten.

Via de website bestel je natuurlijk alles wat je wil, waarna het snel thuis wordt afgeleverd. Ook kun je online bestellen en het dezelfde dag nog ophalen in een van de 50 fysieke winkels. Die vind je door heel Nederland en dus altijd in de buurt.

Black Friday-aanbiedingen: smartphones

Bij de MediaMarkt vind je smartphones van alle bekende merken en ook dit jaar zijn er weer heel wat in de aanbieding. Wat fijn is dat je er terecht kunt voor toestellen in allerlei prijsklassen. Tevens kun je bij MediaMarkt ook kiezen voor een smartphone in combinatie met abonnement. De mooiste aanbiedingen hebben we voor je op een rij gezet!

Samsung telefoons

Losse smartphones

Hoge korting op draadloze oordopjes en koptelefoons

Op zoek naar een setje draadloze oordopjes of juist een koptelefoon om je helemaal mee af te sluiten? Ook dan ben je tijdens Black Friday aan het juiste adres bij MediaMarkt. Let er trouwens wel op dat ook bij deze Black Friday-aanbiedingen geldt op = op. Alleen deze deze specifieke periode scoor je dus onderstaande deals voor de actieprijzen.

Draadloze oordopjes

Koptelefoons

JBL Live 650 BT: van 130,00 voor 88,00 euro

Black Friday aanbiedingen van MediaMarkt op wearables

De meeste wearables zijn slimme apparaatjes voor om de pols en simpel gezegd kun je ook die weer onderverdelen in twee soorten. Zo heb je fitnesstrackers met verschillende handige sensoren, lange accuduur en een klein schermpje. Je hebt ook smartwatches die vaak krachtigere hardware aan boord hebben en een groter scherm.

Wearables zijn te verkrijgen in allerlei prijsklassen en dus beschikbaar voor iedereen. Zo koop je een simpele variant om je gezette stappen en slaapgedrag te meten al voor een paar tientjes. Op zoek naar een veelzijdige smartwatch, waarop je allerlei apps kunt installeren, muziek kunt luisteren of zelfs mee kunt bellen? Dan moet je wat dieper in de buidel tasten. Android Planet heeft natuurlijk de beste deals voor je uitgezocht.

Smartwatches aanbiedingen

Fitness trackers aanbiedingen

Black Friday korting op Chromebooks

Chromebooks zijn te verkrijgen in allerlei vormen en maten. Zo heb je kleine varianten die je makkelijk meeneemt of juist grotere versies waarop je nog beter een film kunt kijken of documenten kunt bewerken. Deze handige laptops waarop Chrome OS draait heb je bijvoorbeeld van Asus, Acer of Hewlett Packard.

Er bestaan zelfs Chromebooks met een aanraakgevoelig scherm of die je kunt omvouwen en gebruiken als een heuse tablet. Ook bij MediaMarkt vind je een groot assortiment en de beste deals vind je hieronder:

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.