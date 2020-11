Pre-Black Friday zit er weer op bij MediaMarkt en het bedrijf gaat nu met de échte Black Friday 2020 van start. Dit betekent nieuwe aanbiedingen op Samsung-producten. Wij hebben de beste deals voor je verzameld.

Black Friday 2020 MediaMarkt

Ben je op zoek naar de beste Black Friday-deals? Dan ben je bij MediaMarkt aan het juiste adres. Je kunt dan ook reken op de hoogste kortingen en de beste service.

Zo kun je de producten gemakkelijk online bestellen én dezelfde dag nog ophalen in één van de 50 MediaMarkt vestigingen. Zo hoef je niet te lang te wachten op je gloednieuwe smartphone, tablet of andere gadget. Hoef je jouw product niet per se dezelfde dag in huis te hebben? Laat het product dan net zo eenvoudig thuis bezorgen.

Ben je benieuwd naar de Samsung-aanbiedingen tijdens Black Friday 2020 bij MediaMarkt? Wij zetten er alvast een paar voor je op een rijtje. Of check zelf de beste Samsung-deals op de overzichtspagina van MediaMarkt. Wees er snel bij, want op = op!

Samsung Galaxy S20 FE – nu met 90 euro korting

Samsung Galaxy S20 FE – 128 GB

OP=OP van €649 voor €559 Bekijk aanbieding OP=OP >>

De Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) is een high-end smartphone met goede hardware, grote accu en een driedubbele camera achterop. Daarbij heeft de 6,5 inch-display een verversingssnelheid van 120Hz. Hierdoor werkt het scrollen en gamen enorm soepel en voelt het de S20 FE heel vlot aan. De S20 FE 4G, Cloud Blue, 128GB variant kost normaal 649 euro, maar is nu met bijna 100 euro korting te verkrijgen. Wees er dus snel bij!

Samsung Galaxy A71 – nu met 56 euro korting

Samsung Galaxy A71 – 128 GB

OP=OP van €389 voor €333 Bekijk aanbieding OP=OP >>

Is de Samsung S20 FE iets teveel van het goede? Dan is de Samsung Galaxy A71 wellicht iets voor jou. De A71 heeft een fraai en randloos scherm van 6,7-inch. Geen storende randen bij het kijken van series of het spelen van games dus.

Verder heeft het toestel veel cameramogelijkheden dankzij de groothoeklens en macrocamera. Deze Samsung A71 met dual sim-ondersteuning en 128GB aan opslag heb je normaal al voor 389 euro in huis. MediaMarkt doet er nog een schepje bovenop met een flinke Black Friday-korting.

Samsung Galaxy A41 – nu met 38 euro korting

Samsung Galaxy A41 – 64 GB Zwart

OP=OP van €247 voor €209 Bekijk aanbieding OP=OP >>

Heeft de Samsung A71 nog steeds te veel opties die je niet gebruikt? Dan kunnen we nog een stapje terug doen en kijken naar de budgettoestellen van Samsung. In dit segment is de Samsung Galaxy A41 een hele goede optie. Dit toestel is wat handzamer en heeft een 6,1 inch-oled-display.

Het toestel heeft 64GB aan opslag en 4GB aan werkgeheugen. Verder kun je ook met dit toestel mooie foto’s schieten. Je hebt een 25 megapixel-frontcamera, groothoeklens én dieptesensor tot je beschikking. Je haalt hem tijdens Black Friday voor slechts 209 euro in huis.

Samsung Galaxy Watch Active2 – nu met 24 euro korting

Samsung Galaxy Watch Active2 Sport

OP=OP van €213 voor €189 Bekijk aanbieding OP=OP >>

Haal een personal trainer in huis met deze Galaxy Watch Active2, 40mm. Dit horloge heeft een haarscherp touchscreen van 1,2 inch. Meet je trainingen, slaapritme en stresslevel en je ontvangt daarna persoonlijk advies op basis van deze data.

Verder beschikt dit horloge over nog veel meer handige (sport)functies. Check bijvoorbeeld eenvoudig nieuwe meldingen van je gekoppelde smartphone of bedien je muziek. Je kunt er zelfs het zwembad mee induiken want hij is uiteraard ook waterdicht.

Samsung Galaxy Buds – nu met 63 euro korting

Wil je graag nieuwe oordopjes met fijn geluid en waarmee je zelf ook goed verstaanbaar bent tijdens een telefoongesprek? Dan zijn de Samsung Galaxy Buds een goed optie voor je. Dankzij de AKG-sound kan je rekenen op een heel zuiver geluid en met de dubbele microfoon ben je goed verstaanbaar. Deze dubbele microfoon is ook handig als je gebruik wil maken van de stembesturing, dit is bijvoorbeeld handig om handsfree je muziek te veranderen terwijl je onderweg bent.

Voor de veiligheid is ‘Ambient Mode’ beschikbaar. Deze modus kun je inschakelen als je je in het verkeer begeeft en zorgt ervoor dat je niet volledig afgesloten bent van het omgevingsgeluid. De Buds kunnen op één volle batterij tot wel 6 uur muziek afspelen en je laadt ze eenvoudig op met de bijbehorende case. Check de Black Friday-korting op deze oordopjes bij MediaMarkt.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 – nu met 43 euro korting

Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 32GB

OP=OP van €209 voor €166 Bekijk aanbieding OP=OP >>

De Galaxy Tab A heeft een 10,1 inch-display en is een handzame tablet met een mooi design. Met deze tablet kan je vrijwel op op alle vlakken uit de voeten. Deze tablet heeft een grote 6150 mAh-batterij, stereospeakers en 32GB opslaggeheugen wat uit te breiden is tot 512GB. Zo weet je zeker dat je altijd voldoende ruimte hebt voor alle foto’s, video’s, games en films. Daarbij kun je met de functie ‘SmartThings’ je andere Smart Samsung-producten in huis bedienen, bijvoorbeeld je TV of je lichten.

Verder beschikt deze tablet over een aparte omgeving voor de kleintjes van het gezin beschikbaar genaamd Samsung Kids Home. In deze omgeving kunnen de kinderen veilig gebruikmaken van de tablet.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.