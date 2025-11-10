Black Friday van start bij Simyo: 50 procent korting op alle internetbundels (ADV)

We hebben nog enkele weken te gaan tot Black Friday, maar Simyo is er vroeg bij. De provider is gestart met zijn Black Friday-actie, waardoor je tijdelijk 50 procent korting ontvangt op alle data-abonnementen.

Black Friday begonnen bij Simyo

Op 28 november valt dit jaar de dag dat we traditioneel aan het koopjesjagen zijn. Veel partijen zijn er veel eerder bij, waaronder ook Simyo. Daar scoor je momenteel alle data-abonnementen met 50 procent korting, of je nu gaat voor een twee- of eenjarig abonnement!

Kies je voor 15GB, dan betaal je voor het internet 1,50 euro per maand in plaats van 3 euro. Je hele bundel komt daardoor op 7,50 euro per maand uit, terwijl je normaal 9 euro per maand betaalt. We vertellen je alles over de aanbieding.

50 procent korting op alle data-abonnementen

Ter ere van Black Friday ontvang je dus van Simyo 50 procent korting op je nieuwe data-abonnement. Deze aanbieding is geldig bij zowel sim only als een telefoon in combinatie met abonnement.

Er is een groot aanbod aan verschillende bundels, zodat er altijd wel wat tussen zit dat bij je past. Gebruik je alleen internet via een wifi-netwerk, dan is er een bundel zonder data.

Voor wie alleen zo nu en dan buitenshuis wat data gebruikt, heeft genoeg aan 2GB. Heb je voor de zekerheid liever meer, dan kies je voor 6GB. Daarmee kan je rustig standaard buiten je huis data aanhouden, zodat je altijd bereikbaar bent.

Stream je onderweg regelmatig video’s, kies dan voor 150GB. Doe jij alles via mobiele data, ga dan voor 15GB en kies voor 20GB als je in hoge kwaliteit streamt, gamet of je telefoon als hotspot voor je laptop gebruikt.

Voor slechts 1 euro extra bel je zoveel je wil en krijg je een databundel met onbeperkte belminuten. Liever een jaarabonnement? Ook dan betaal je 1 euro extra per maand. Een dataplafond kost je 50 cent en zorgt ervoor dat je geen toegang meer krijgt tot internet op het moment dat je bundel op is. Standaard ligt de snelheid op 300 Mbit/s, zodat je kan rekenen op razendsnel internet.

Door de Black Friday-aanbieding betaal je de volgende prijzen:

Hoeveelheid data Black Friday-maandprijs Normale maandprijs 2GB 0.50 euro p/m 1 euro p/m 6GB 0,75 euro p/m 1,50 euro p/m 10GB 1 euro p/m 2 euro p/m 15GB 1,50 euro p/m 3 euro p/m 20GB 2,50 euro p/m 5 euro p/m 30GB 3,50 euro p/m 7 euro p/m

Liever een eenjarig abonnement?

Wil je liever niet twee jaar lang aan een abonnement vastzitten? Dan kies je voor een eenjarig contract. Ook dan profiteer je van de Black Friday-actie, maar nu krijg je de eerste zes maanden 50 procent korting op je databundel. Voor een jaarabonnement betaal je één euro extra bovenop de prijzen.

Nog veel meer Black Friday-acties bij Simyo

Naast deze fijne sim only-aanbieding, zijn er nog veel meer goede Black Friday-deals bij Simyo te vinden. Scoor jouw nieuwe telefoon met extra hoge korting. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Samsung Galaxy A56 of de S25 FE, die beide extra scherp geprijsd zijn. Je betaalt voor de telefoons respectievelijk 336 euro en 528 euro.

Klantvoordeel in combinatie met KPN

Simyo maakt gebruik van het betrouwbare 5G-netwerk van KPN. Dat betekent ook dat je profiteert van voordeel op het moment dat je vast internet van KPN op je adres hebt naast een Simyo-abonnement. Elke maand ontvang je daardoor tot wel 10GB extra data en dat helemaal voor niks.