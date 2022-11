Dit zijn de 5 beste Black Friday smartwatchdeals

Op zoek naar de beste Black Friday smartwatchdeals? In aanloop naar Black Friday is er al heel wat voordeel te scoren. Android Planet heeft de vijf beste deals voor je uitgezocht!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beste Black Friday smartwatchdeals

De ultieme smartwatch is voor iedereen anders, want elk persoon heeft andere wensen en eisen. Waar de ene zoekt naar een horloge met de langste accuduur, wil de ander weer elke notificatie direct binnen krijgen op zijn of haar pols, of ‘m specifiek gebruiken voor bepaalde sporten en work-outs. In dit overzicht vind je vijf van de beste smartwatchdeals van dit moment, geheel in willekeurige volgorde.

1. Black Friday – Samsung Galaxy Watch 4

De Samsung Galaxy Watch 4 mag dan al wat ouder zijn, maar hij is nog steeds de moeite waard. Het horloge zit bomvol sensoren, waarmee je onder andere je hartslag, gezette stappen en slaapgedrag meet. Er is een rond en kleurrijk amoled-schermpje aanwezig, waarbij je natuurlijk zelf de digitale wijzerplaat kiest en personaliseert.

Het horloge draait op Wear OS, waardoor je aan de slag kunt met honderden apps waaronder Spotify, Google Maps of bank-apps om draadloos te betalen. Hij is stof- en waterdicht, draadloos op te laden en heeft een tijdloos uiterlijk. Fijn is dat de prijs de afgelopen maanden flink is gedaald, waardoor je ‘m oppikt voor een laag bedrag.

Of kies toch voor de Galaxy Watch 5 Pro met zijn goede accuduur

Inmiddels is ook de Galaxy Watch 5 verkrijgbaar, maar die kost ruim 100 euro meer. Dat zorgt ervoor dat we de Watch 4 met zijn veel lagere prijs nog steeds dé aanrader vinden. Op zoek naar een Wear OS-smartwatch met een accuduur van enkele dagen, dan kun je echter niet om de Samsung Galaxy Watch 5 Pro heen. Dat horloge heeft namelijk een grote accu, waardoor elke dag opladen niet nodig is.

2. Black Friday deal – Huawei Watch GT 3 Pro

Dan is er ook nog de Huawei Watch GT 3 Pro, die voornamelijk opvalt door zijn veelzijdigheid én lange accuduur. Het horloge is te verkrijgen in verschillende varianten qua materiaalkeuze en afwerking, waardoor er altijd wel een match is met jouw pols.

Het horloge is uitgerust met eigen software van Huawei en brengt voor- en nadelen met zich mee. Zo is de smartwatch perfect geoptimaliseerd om samen te werken met de hardware, maar het app-aanbod is niet zo uitgebreid zoals bij Wear OS. Zelf apps installeren is er nauwelijks bij en dat is een goed iets om te bedenken voordat je het horloge aanschaft.

Naast de GT 3 Pro kun je natuurlijk ook kijken naar de normale Huawei Watch GT 3. Dat horloge hebben we uitgebreid getest op Android Planet, zodat je een goed beeld krijgt van wat je van een Huawei-smartwatch kunt verwachten. Benieuwd? Check de review!

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Black Friday deal – Fitbit Versa 3

Eigenlijk geldt hier hetzelfde als bij de Galaxy Watch 4 vs Watch 5. Wat ons betreft kun je beter kiezen voor de Fitbit Versa 3 in plaats van de nieuwere Versa 4. Die is dan misschien wel uitgerust met extra mogelijkheden, maar de prijs ligt ook veel hoger.

Fitbit zet hoog in op gezondheid, het menselijk lichaam en sporten. Met de Versa 3 om je pols heb je de ultieme coach direct om je pols. Zo houd je je hartslag in de gaten tijdens het sporten en leg je elke route precies vast dankzij de gps-sensor.

Bedienen doe je via de fysieke knop aan de rechterzijde van de kast en het aanraakgevoelige scherm. Je moet wel weten dat het app-aanbod niet zo groot is al bij andere horloges met bijvoorbeeld Wear OS als besturingssysteem. Wel zorgt de eigen software ervoor dat de Fitbit Versa 3 een relatief lange accuduur heeft.

4. Fossil Gen 6 aanbieding Black Friday

Ook de Fossil Gen 6 is een horloge met Wear OS. De update voor Wear OS 3 rolt inmiddels ook uit, waardoor je direct aan de slag kunt met de nieuwste software. Daarbij is onder andere het design flink aangepast, de snelheid verbeterd evenals de accuduur.

Het slimme horloge is ook te verkrijgen in meerdere maten. Bedienen doe je makkelijk en snel dankzij het aanraakgevoelige scherm of de fysieke knoppen. Door middel van stemcommando’s kun je ook gebruikmaken van de Google Assistent.

De adviesprijzen bij introductie lagen tussen de 299 en 329 euro, maar inmiddels is ook dit horloge extra voordelig te scoren. Voor de beste deals check je natuurlijk onderstaande links.

5. Amazfit GT 3 Pro

Een betaalbaar merk als het gaat om wearables is Amazfit. De Amazfit GT 3 Pro is een erg fijn horloge van het merk. Voor een relatief lage prijs krijg je namelijk een prima horloge. Zo zien we een klassieke look en een kleurrijk rond amoled-scherm, waar alles op wordt weergegeven. Zo check je snel de tijd, accustatus en binnenkomende berichten.

Het app-aanbod is niet om over naar huis te schrijven, maar het horloge kent van zichzelf al legio mogelijkheden. Zo gebruik je ‘m tijdens allerlei sportactiviteiten en om alles over je lichaam bij te houden. Het aanraakgevoelige scherm loopt tot de randen en ook zijn er twee fysieke knopjes aanwezig. De ene gebruik je om door menu’s te scrollen, de andere om iets te bevestigen of juist een stapje terug te doen.

Meer smartwatches en deals

Staat het horloge wat jij zoekt er hier nou niet bij, bekijk dan ook onze uitgebreide smartwatch-pagina! Daarin vind je nog meer aanbod en onze prijsvergelijkers, waardoor je altijd de meest voordelige deal scoort. Op zoek naar allerlei andere deals?



We zijn daarbij heel druk met alle voorbereidingen voor Black Friday aanstaande vrijdag. Inmiddels zijn er echter al heel veel fabrikanten met toffe aanbiedingen te vinden. In ons grote Black Friday-overzicht vind je nu al de beste deals qua smartphones, smart home-apparatuur, gadgets en meer!