tink is alvast gestart met Black Friday! Tot en met 30 november profiteer je daardoor van kortingen tot wel 51 procent op allerlei smarthome-merken, waaronder Google Nest, tado, Ring, Netatmo en Philips Hue. Dit zijn de 10 beste Black Friday-deals van tink, dé smarthome-specialist.

Maak je huis slim met Google Nest

Je kent Google Nest waarschijnlijk van de slimme speakers, maar het assortiment is veel breder dan dat. Van een steeds slimmer wordende thermostaat, rookmelders tot aan slimme schermen zoals de Nest Hub: Google Nest heeft alles in huis om je smarthome compleet te maken. Een groot voordeel van Nest-producten is dat je dankzij de Google Assistent alles met je stem kunt aansturen. Op die manier kun je compleet draadloos liedjes opzetten of je agenda laten voorlezen.

Google Nest heeft zowel slimme speakers, schermen, thermostaten als gehele beveiligingspakketten in het assortiment. Uiteraard werkt alles naadloos met elkaar samen. Check de beste deals hieronder:

Google Nest-aanbiedingen bij tink:

Philips Hue: creëer de juiste sfeer met slimme verlichting

Natuurlijk licht tijdens het opstaan, fel licht om geconcentreerd te blijven tot aan sfeerverlichting voor aan de eettafel: de handige lampen van Philips Hue maken je verlichting binnen een handomdraai slim.

Je kunt niet alleen kiezen uit allerlei kleuren, maar de smarthome-lampen werken ook samen met de Google Assistent. Op die manier kun je Philips Hue geheel draadloos aansturen: je hebt alleen je stem nodig om het licht aan of uit te zetten.

Ook is het handig dat je startpakketten altijd naar eigen wens kunt uitbreiden met andere lampen, die bijvoorbeeld net een iets andere kleur hebben. Wanneer je nog helemaal geen slimme verlichting in huis hebt kun je waarschijnlijk beter voor het Philips Hue Startkit gaan.

Philips Hue-aanbiedingen bij tink:

Ring: Met een veilig gevoel van huis gaan

Of je nu op zolder zit, of aan de andere kant van de wereld: met de slimme videodeurbellen van Ring houd je altijd een oogje in het zeil. Via je telefoon, tablet en computer kun je altijd en overal kijken wie er aanbelt. Daar blijft het niet bij, want dankzij de ingebouwde microfoon kun je ook op afstand met de bezoeker praten.

De verschillen tussen de Ring Videodeurbel 3 en Deurbel Pro zijn klein, maar ze zijn niet identiek. Laatstgenoemde wordt bijvoorbeeld standaard met gong geleverd. Op die manier hoor je in huis geluid wanneer iemand aanbelt. Ook zijn de bewegingszones net wat groter. Hierdoor heb je opvallende bewegingen, bijvoorbeeld van gespuis, net iets eerder in de smiezen.

Ring-aanbiedingen bij tink:

tink pakt uit met Black Friday

Wees er snel bij, want met deze hoge kortingen is het heel waarschijnlijk dat een hoop producten binnen mum van tijd uitverkocht raken. Uiteraard geldt het aloude op=op ook in deze situatie.

Ben je op zoek naar andere slimme apparaten voor in huis, zoals een zelflerende thermostaat of een beveiligingscamera? Neem dan een kijkje op de website van tink, want de specialist heeft nog veel meer scherpe smarthome-aanbiedingen in huis.

Geïnteresseerd in apparatuur van fabrikant Netatmo? Bekijk dan de speciale pagina vol met aanbiedingen en deals. Misschien ben je juist wel op zoek naar smart home-deals van tado, dan kun je terecht op de speciale tado-pagina!

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.