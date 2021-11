Black Friday: een handig overzicht van alle Xiaomi-deals (ADV)

Black Friday is begonnen en natuurlijk sla je ook je slag bij Xiaomi! Ben je benieuwd naar de aanbiedingen? We lopen de beste Xiaomi-deals met je langs.

Vier Black Friday met Xiaomi

Xiaomi is één van de populairste smartphonefabrikanten in Nederland. Het bedrijf biedt telefoons van hoge kwaliteit aan in elke prijsklasse. Tot en met maandag 29 november profiteer je bovendien van aantrekkelijke Black Friday-kortingen, die kunnen oplopen tot wel 35 procent. Wees er snel bij, want op is op!

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE – 60 euro korting

De Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE is een betaalbare, maar toch erg complete smartphone. Het elegante design is een lust voor het oog en dankzij het antireflectieglas zie je veel minder snel vingerafdrukken op het toestel.

Het 6,55 inch-oled-display heeft een hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels, waardoor tekst en afbeeldingen er altijd scherp uitzien. Dankzij de hoge verversinggsnelheid van 90Hz en de ondersteuning voor HDR10+ spatten je favoriete series, games en films bovendien van het scherm.



Uiteraard heeft Xiaomi de Mi 11 Lite 5G NE ook voorzien van uitstekende camera’s. De primaire lens heeft een resolutie van 64 megapixel, waarmee je scherpe foto’s en video’s schiet. Dankzij AI-Cinema geef je je films met één druk op de knop een professionele look. Daarnaast beschik je over een telemacro-camera die bloemen, insecten of andere kleine onderwerpen fraai vastlegt. Fotografeer je graag architectuur? Kies dan voor de 8 megapixel-groothoeklens, die een brede kijkhoek heeft van 119 graden. Daarmee krijg je ieder gebouw op de kiek.

Tijdens Black Friday betaal je slechts €289 in plaats van €349 voor de Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE met 6GB RAM en 128GB opslag! Dat is een besparing van 60 euro. Bij de versie met 8GB RAM betaal je 399 euro en krijg je gratis de Mi Watch Lite en Mi True Wireless Earphones 2S met een totale waarde van 139,98 euro.

Xiaomi 11T – 100 euro cashback

De Xiaomi 11T draait op de razendsnelle MediaTek Dimensity 1200 Ultra-chip, waardoor je zelfs de zwaarste games soepel kunt spelen. Ook beschikt dit toestel over een 108 megapixel-camera voor erg scherpe foto’s. De 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-telemacrocamera maken het toestel helemaal af. Film je graag? Met Xiaomi’s AI-magic heb je professionele special effects binnen handbereik.

Ook het 6,7 inch-oled-scherm van de Xiaomi 11T mag er zijn. De maximale helderheid bedraagt 1000 nits, waardoor je appjes zelfs in direct zonlicht prima kunt aflezen. Het betreft bovendien een 120Hz AdaptiveSync-display, dat de verversingssnelheid aanpast aan wat je doet. Zo geniet je van een vloeiende kijkervaring, terwijl je batterijsap bespaart als je statische beelden bekijkt. Dankzij Gorilla Glass Victus is de kans op krassen een stuk kleiner.

Xiaomi levert de 11T verder met een 67 Watt-lader. Daarmee zit de grote 5000 mAh-batterij in 35 minuten alweer helemaal vol. Het is dus geen enkel probleem meer als je smartphone ‘s ochtends leeg is. Zodra jij je ontbijt op hebt, is de Xiaomi 11T ook klaar voor een nieuwe dag.

Je krijgt tijdelijk 100 euro cashback op de Xiaomi 11T met 8GB RAM en 128GB opslag. Je betaalt dus geen €549, maar slechts €449!

Xiaomi Mi 11i – 250 euro korting

De lichte en compacte Xiaomi Mi 11i is slechts 7,8 millimeter dik, waardoor je ‘m gemakkelijk in je broekzak draagt. Toch heeft het toestel een grote 4520 mAh-accu, waardoor je niet snel zonder batterijsap komt te zitten. Xiaomi levert bovendien een 33 Watt-lader mee, waardoor de smartphone erg rap oplaadt.

De Xiaomi Mi 11i draait verder op de Snapdragon 888, die je soepel laat multitasken en voor uitstekende prestaties zorgt in zelfs de meest veeleisende games. Die speel je op het 6,67 inch-oled-scherm, dat een maximale helderheid heeft van 1300 nits. Zelfs in direct zonlicht kun je het display dus zonder problemen aflezen. Omdat het een 120Hz-scherm betreft voelt alles wat je doet bovendien erg soepel aan.

Op de achterkant van het toestel vind je dezelfde camera’s als op de Xiaomi 11T. Naast de 8 megapixel-groothoeklens en de 5 megapixel-telemacrolens beschik je dus over een primaire camera met een resolutie van 108 megapixel. Daardoor leg je heldere plaatjes vast vol details.

Tot en met 29 november betaal je geen €699, maar slechts €449 voor de Xiaomi Mi 11i met 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Je bespaart dus 250 euro!

POCO F3 5G – 50 euro korting

Een krachtige smartphone hoeft geen kapitalen te kosten. Dat bewijst Xiaomi met de Poco F3 5G. Het toestel heeft namelijk een krachtige Snapdragon 870-chip aan boord. Die zorgt voor rappe prestatie én geeft je toegang tot het snelle 5G-netwerk. Je bent dus helemaal op de toekomst voorbereid.

Het 6,67 inch-full-hd-display heeft een maximale verversingssnelheid van 120Hz voor soepelere beelden. Bekijk je statische content, zoals een mail? Dan schakelt het scherm automatisch terug om je batterij te sparen. De accu heeft trouwens een capaciteit van 4520 mAh, waardoor je de Poco F3 lang kunt gebruiken zonder hem op te hoeven laden.

De 48 megapixel-camera van het toestel voegt vier pixels samen tot één, wat voor scherpe foto’s zorgt vol contrast. Daarnaast beschik je over een groothoeksensor en een macrocamera waarmee je je onderwerp van zeer dichtbij vast kunt leggen.

Tot en met 29 november krijg je 50 euro korting op de POCO F3 5G. Je betaalt daarom geen €349, maar slechts €299 voor het toestel!

Xiaomi Redmi Note 10S – 60 euro korting

Ook de Xiaomi Redmi Note 10S is in de aanbieding tijdens Black Friday. Het toestel is te koop in verschillende kleuren waaronder donkergrijs, blauw en wit. Er is 6GB werkgeheugen aan boord en 128GB opslagruimte voor al je zelfgemaakte foto’s. Die maak je namelijk met een van de vijf camera’s, waaronder de 13 megapixel-selfiecamera.

De hoofdcamera op de achterkant schiet plaatje van 64 megapixel, maar er is meer. Je kunt aan de slag met het maken van prachtige close-ups, portretfoto’s of kiekjes in een wijdere hoek. Over de accuduur hoef je je ook geen zorgen te maken, want met de 5000 mAh-accu kom je makkelijk de dag door. Opladen gaat met 33 Watt en de snelle vingerafdrukscanner vind je in de aan- / uitknop aan de rechterzijkant.

De Redmi Note 10S scoor je tot en met 29 november ook met een fijne korting. Zo betaal je bij Xiaomi geen €269, maar €209.

Profiteer nu van de beste Black Friday-deals

Black Friday is natuurlijk hét moment om jouw nieuwe smartphone te kopen. Tot en met maandag 29 november profiteer je van geweldige kortingen. Naast de bovenstaande deals heeft Xiaomi nog veel meer aanbiedingen dus neem vooral een kijkje.