Bol Select-deals: Samsung Galaxy A54 en meer tijdelijk voordelig

Een nieuwe smartwatch, smartphone of koptelefoon haal je nu tijdelijk voordelig bij Bol. Daar zijn de Bol Select-deals in volle gang. Neem snel een kijkje of er iets voor je tussen zit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bol Select: meer gemak en voordeel

Als Select-lid van Bol geniet je van nog meer gemak en voordeel. Voor een jaarlijks bedrag van 11,99 euro betaal je nooit meer verzendkosten, spaar je voor leuke extra’s en worden jouw retourpakketjes gewoon bij jou thuis opgehaald.

Maar er is meer: met de Select-deals profiteer je van nog meer voordeel. Je krijgt flinke kortingen op populaire producten, zoals de Samsung Galaxy A54 en Galaxy S24! Doe er je voordeel mee en check hieronder of er iets voor je tussen zit.

Smartphonedeals

Tijdens de Select-deals van Bol krijg je momenteel hoge kortingen op verschillende smartphones. Vooral de toestellen van Samsung haal je nu voordeliger in huis. Wat dacht je van de gloednieuwe Samsung Galaxy S24, de populaire A54 of de budgetvriendelijke A14?

Overige smartphones

Smartwatches in de aanbieding

Ook slimme klokjes voor om je pols zijn momenteel in de aanbieding bij Bol. Verschillende Samsung-watches, maar ook Garmin scoor je er. Dit zijn de beste Select-deals voor smartwatches:

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Audio Select-deals

Beluister je favoriete muziek via een fijne koptelefoon of gebruik draadloze oordopjes als je onderweg bent. Er zitten een aantal goede vondsten tussen de Select-deals. Denk aan de Sennheiser Momentum 4 of ga voor de Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Nog veel meer voordeel tijdens Bol Select-deals

Nog niets gevonden? Veel meer producten zijn met voordeel in huis te halen met de Select-deals. Klik op de knop hieronder om alle aanbiedingen te bekijken.

Wij controleren de aanbiedingen regelmatig, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er soms een prijs tussen staat die niet (meer) klopt. Heb je een foutje gezien? Laat het ons weten en wij passen het direct aan!