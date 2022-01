MediaMarkt BTW-vrije dagen 2022: de beste Android-acties op een rij

Op zoek naar de beste aanbieding voor die ene smartphone, koptelefoon, tablet of gewoon op zoek naar een toffe gadget? Het is weer tijd voor de BTW-vrije dagen van MediaMarkt. Tot en met zondag 30 januari scoor je daarom de beste deals!

BTW-vrije dagen bij MediaMarkt van 2022

Het is weer tijd voor een knotsgekke periode van flinke kortingen! We hebben het natuurlijk over de BTW-vrije dagen van MediaMarkt. Tot en met 30 januari betaal je geen belasting op heel veel apparatuur, waardoor je flink kunt besparen.

Allerlei smartphones van Samsung, Oppo of Xiaomi zijn in de aanbieding. Ook op smartwatches, tablets of oordopjes scoor je fijne deals. Op zoek naar slimme lampen of andere smart home-apparatuur? Ook dan ben je bij MediaMarkt aankomende dagen aan het juiste adres.

Geen 21 procent korting, maar 17,36 procent

Je betaalt tijdelijk dus geen BTW, maar dat betekent niet dat je 21 procent korting krijgt. Het kortingspercentage is namelijk 17,36 procent en we leggen dat uit aan de hand van een voorbeeld.

Stel: een gekozen product kost 242,00 euro, dan bestaat die prijs uit 200 euro voor het product en nog eens 42,00 euro aan BTW (21 procent). Tijdens de BTW-vrije dagen betaalt MediaMarkt die 42,00 euro aan jou. Dat is dus een korting van 17,36 procent op het totaalbedrag van de genoemde 242 euro.

Samsung smartphones in de aanbieding:

Smartphones tijdens BTW-vrije dagen

Oppo A74 5G: van 245 voor 204 euro

van 245 voor 204 euro Xiaomi 11T: van 519 voor 430 euro

van 519 voor 430 euro Motorola Moto G100: van 379 voor 315 euro

Smartwatches in de aanbieding

Draadloze koptelefoons en headsets

Tablets tijdens BTW-vrije dagen

Smart home en accessoires

Op zoek naar andere elektronica en aanbiedingen? Via onderstaande knop bekijk je het hele assortiment van MediaMarkt en check je makkelijk en snel de beste prijzen.

