MediaMarkt BTW-vrije dagen 2023: de beste Android-acties op een rij

Is het tijd voor een nieuwe smartphone, tablet of andere gadget? Dan ben je bij MediaMarkt aan het juiste adres, want MediaMarkt zegt: “BTW: weg ermee”. De beste deals van de BTW-vrije dagen verzamelen we in dit artikel.

BTW-vrije dagen bij MediaMarkt van 2023

MediaMarkt is weer aan het stunten en biedt je torenhoge kortingen tijdens de MediaMarkt BTW-vrije dagen. Tot en met 29 januari scoor je jouw nieuwe speeltje zonder dat je de BTW hoeft te betalen.

Zeg je MediaMarkt, dan zeg je elektronica. Helemaal tijdens de BTW-vrije dagen bemachtig je een Oppo-smartphone, Samsung-tablet of Sony-koptelefoon met flinke korting. Ben je op zoek naar gadgets om je huis slimmer te maken? Ook dan ben je op de goede plek bij MediaMarkt.

Geen 21 procent korting, maar 17,36 procent

Hoewel je dus geen BTW betaalt, betekent dat niet dat je 21 procent korting krijgt. In werkelijkheid is de korting ‘maar’ 17,36 procent. Om dit duidelijk uit te leggen, hebben we een voorbeeld voor je.

Stel: een gekozen product kost 242 euro, dan bestaat die prijs uit 200 euro voor het product en nog eens 42 euro aan BTW (21 procent). Tijdens de BTW-vrije dagen doet MediaMarkt die 42 euro cadeau aan jou. Dat is dus een korting van 17,36 procent op het totaalbedrag van de genoemde 242 euro.

Smartphones in de aanbieding

Is jouw huidige telefoon langzaam, raakt hij snel leeg of ben je gewoon toe aan iets nieuws? Op de Samsung Galaxy S22 Ultra ontvang je bijvoorbeeld tot 145 euro voordeel, maar ook op merken als Motorola en Oppo valt veel voordeel te halen. Check hieronder de beste aanbiedingen die MediaMarkt te bieden heeft.

Samsung smartphonedeals:

Overige smartphonemerken in de aanbieding:

Smartwatchdeals

Heb jij je smartphone niet in de buurt, maar wil je toch geen meldingen missen? Dan kan een smartwatch niet ontbreken. Naast dat geen enkel telefoontje meer aan je aandacht ontsnapt, houdt dit slimme horloge ook al je gezondheidswaarden voor je bij. Weten welke aanbiedingen tijdens de MediaMarkt BTW-vrije dagen de beste zijn? Bekijk het hieronder!

Draadloze koptelefoons en headsets

Jouw favoriete muziek stroomt het helderst je oren binnen via de nieuwste koptelefoons of oordopjes, die je natuurlijk ook voor de beste prijs kunt bemachtigen tijdens MediaMarkt BTW-vrije dagen. Ontdek hieronder wat de tofste deals zijn.

Tablets met de hoogste korting

Misschien ben je wel op zoek naar een tablet om jouw favoriete films op te kijken of om je te helpen bij je studie of werk. Ook die scoor je zonder BTW bij MediaMarkt. Om je alvast op weg te helpen bij het kiezen van de juiste tablet voor jou, verzamelen we hieronder de beste tablet-aanbiedingen.

Smart home en accessoires

Maak je huis slimmer met verschillende handige gadgets en maak je leven een tikkeltje eenvoudiger. Bekijk de beste smart home-aanbiedingen hieronder.

Heb je ondanks alle deals toch nog niet gevonden wat je zocht? MediaMarkt biedt een uitgebreid assortiment met de beste aanbiedingen tijdens de BTW-vrije dagen. Via de knop hieronder bekijk je het complete assortiment.

Wij controleren de aanbiedingen regelmatig, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er soms een prijs tussen staat die niet (meer) klopt. Heb je een foutje gezien? Laat het ons weten en wij passen het direct aan!