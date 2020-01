De eerste BTW weg ermee-actie van MediaMarkt van 2020 is begonnen en dat betekent korting op heel veel moois! Bij allerlei producten betaal je geen btw en krijg je een korting van 17,36 procent! Op zoek naar een mooie smartphone, slim horloge, tablet of een gadget om je huis slimmer te maken? Bekijk dan deze aanbiedingen!

BTW weg ermee! MediaMarkt-aanbiedingen januari 2020

De jaarwisseling ligt alweer enkele weken achter ons en daarom is het tijd voor de eerste grote BTW weg ermee-actie van MediaMarkt. Tot en met 26 januari betaal je geen btw op veel producten in allerlei categorieën. Daardoor krijg je een korting van 17,36 procent op de verkoopprijs. Zo scoor je die mooie smartphone, speaker of gadget voor een nog interessantere prijs!

Smartphones

Op zoek naar een mooie smartphone die precies bij jou past? Het aanbod van de MediaMarkt is groots en dankzij de BTW weg ermee-actie profiteer je van flinke korting op allerlei modellen. Keuze heb je uit een scala van merken, zoals Samsung, Alcatel, Motorola of Nokia. Ook kun je kiezen uit smartphones van Oppo, Sony of Honor.

Draadloze speakers

Op zoek naar een speaker voor op vakantie, onderweg of voor in de slaapkamer? Het assortiment van draadloze speakers is erg uitgebreid en veel ervan zijn in de aanbieding. Je hebt de keuze uit allerlei merken zoals JBL, Bang & Olufsen, Ultimate Ears, Sony en House of Marley.

Tablets

Tablets zijn er in allerlei vormen, maten en soorten. Handig voor een filmpje op de bank of in het openbaar vervoer, of om te gebruiken tijdens de studie. Tijdens de BTW weg ermee-actie zijn ook allerlei tablets in de aanbieding. Zo heb je keuze uit tablets van onder andere Lenovo, Samsung, Huawei of bijvoorbeeld Alcatel.

Smartwatches en smartbands

Een horloge of wearable waarmee je veel meer kunt dan alleen de tijd en datum bekijken? Met een smartwatch of smartband houd je stappen bij, bedien je muziek of zie je direct notificaties van binnenkomende meldingen. Ze bestaan in allerlei soorten en maten en natuurlijk van verschillende merken.

Koptelefoons en oordopjes

Een koptelefoon of oordopjes zijn zeer persoonlijk. Je hebt ze in allerlei prijsklassen, bedraad of juist draadloos en uiteraard van allerlei merken. Ook voor die productcategorie kun je bij de BTW weg ermee-actie terecht bij MediaMarkt. Van JVC tot Sony en van Philips tot Sennheiser; voor ieder wat wils dus.

Smarthome: verlichting, klimaatbeheersing en beveiliging

Je huis wat slimmer maken met slimme verlichting of zo’n handige en op afstand bedienbare thermostaat? Tijdens de BTW weg ermee-actie zijn er veel smarthome-aanbiedingen te vinden bij MediaMarkt. Ook op het gebied van beveiliging is er veel apparatuur te verkrijgen voor een interessante prijs. Misschien dus toch eens kijken naar zo’n beveiligingscamera, slimme deurbel of slot.

Zoals je van MediaMarkt gewend bent, kun je alle deals online bestellen en thuis laten bezorgen. Het is ook mogelijk om je bestelling af te halen bij een MediaMarkt-winkel in de buurt. Let op: de deals zijn niet onbeperkt en op = op. Wees er dus op tijd bij om te profiteren van de aanbiedingen.

Wil je het liever eerst even in het echt zien en vasthouden? Dat kan! MediaMarkt heeft 49 vestigingen verspreid over heel Nederland, waardoor er altijd wel eentje in de buurt zit. Bij de winkels kun je alle producten rustig bekijken en natuurlijk al je vragen stellen.