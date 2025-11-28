Deze draadloze oordopjes mét noise cancelling kosten alleen vandaag maar twee tientjes

De Buddi Pulse draadloze oordopjes met noise cancelling waren al goedkoop, maar kosten tijdens Black Friday nog geen twee tientjes.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Buddi Pulse oordopjes voor 17,49 euro met Black Friday

Je hoeft niet langer een grote zak geld neer te leggen om draadloze oordopjes met ruisonderdrukking in huis te halen. De Buddi Pulse oordopjes, waarover we onlangs de onderstaande video maakten, waren al goed te betalen. De adviesprijs lag op 34,95 euro, maar alleen vandaag op Black Friday is het setje voor 17,49 euro te scoren!

Oordopjes onder de 20 euro zijn er wel meer, maar de Buddi’s hebben verschillende opvallende functies aan boord. Zo is er actieve ruisonderdrukking, die vooral effectief is voor het verwijderen van statische achtergrondgeluiden, zoals een brommende airconditioning of verkeer op straat. Verwacht geen wonderen bij het wegfilteren van stemmen of andere plotselinge geluiden, maar voor deze prijs valt er weinig over te klagen.

En dan is er nog het schermpje aan de buitenkant van het oplaaddoosje. Deze toont je in een oogopslag hoeveel stroom er nog in de batterij van het doosje en in de oordopjes zelf zit. Qua luistertijd levert het setje je 6 uur op met enkel de oordopjes, en 24 uur in combinatie met de case.

De Buddi Pulse oordopjes worden daarnaast geleverd met verschillende opzetstukjes, om de pasvorm in je oren te verbeteren. Hiermee sluiten ze beter af, wat samen met de actieve ruisonderdrukking omgevingsgeluid beter onderdrukt. Door de steeltjes van de Pulse-oordopjes aan te raken, start en pauzeer je muziek, neem je belletjes op en zet je ruisonderdrukking aan en uit.

Buddi Pulse review

Mocht je nog eens betere willen nalezen hoe de oordopjes in de praktijk bevallen: bekijk de review van onze vrienden van iPhoned. Zij vergeleken de oordopjes ook met de populaire AirPods Pro die meer dan tien keer duurder zijn. Toch is het oordeel over de Buddi oordopjes opvallend positief.

De buddi Pulse True Wireless Headset is een prima AirPods-alternatief als je niet teveel uit wilt geven. De oordopjes hebben net als de AirPods Pro actieve geluidsonderdrukking en dat werkt best prima.