De camera van deze telefoon maakt een systeemcamera overbodig (ADV)

De lenzen van smartphones worden steeds beter en beter. Die van de Google Pixel 10 maken een professionele camera helemaal overbodig. We vertellen je waarom.

Google Pixel 10 (Pro) maakt professionele foto’s

Heb jij interesse in fotografie en wil je als de inspiratie opkomt direct een mooi plaatje kunnen schieten? Een professionele camera is vrij prijzig of heb je niet altijd bij de hand, maar een smartphone heb je wél altijd bij je. Dan wil je natuurlijk een telefoon in je zak hebben die goede foto’s maakt.

De belangrijkste overweging van mensen die voor één van de Google Pixel-toestellen te kiezen, is de hoogwaardige kwaliteit van foto’s en video’s. Naast dat je de beschikking hebt tot uitstekende lenzen, helpt de software je uiteindelijk ook tot de perfecte foto te komen. We leggen je hieronder in detail uit hoe de Pixel 10 (Pro) de prachtigste foto’s maakt.

Elke lens een specialist

We beginnen met de hardware. Zowel de reguliere Pixel 10 als de Pro-toestellen zijn voorzien van uitstekende lenzen voor verschillende doeleinden. Zou je een systeemcamera gebruiken dan zou je voor ieder doel een extra lens moeten hebben. We lichten hieronder de camera’s voor je uit die op de Pixel 10 (Pro) te vinden zijn.

Hoofdlenzen zorgen voor veel detail en scherpte

Standaard pakt de Pixel 10 Pro de hoofdcamera, die foto’s maakt van maximaal 50 megapixel. Daardoor zitten de kiekjes boordevol detail en zijn ze lekker scherp. In een normale situatie worden je foto’s vervolgens compacter qua bestandsformaat, maar het is ook mogelijk om met High-Res tot 50 megapixel je foto’s te maken met hoge resolutie.

Het diafragma van f/1,7 zorgt samen met de grote sensor ervoor dat het onderwerp bij weinig licht nog altijd goed uit de verf komt. Zelfs een sterrenhemel ziet er op je foto mooi en gedetailleerd uit. Daarnaast is hij voorzien van autofocus, zodat de lens automatisch scherpstelt op een onderwerp.

Ook is de optische beeldstabilisatie verbeterd ten opzichte van de voorganger, waardoor je ook met een wat minder vaste hand een stabiele foto maakt. Dit is dus de camera die je er het vaakst bijpakt, ook voor video’s. Die maak je tot maar liefst 8K-kwaliteit, waardoor hij de concurrentie aangaat met professionele videocamera’s.

Periscopische telelens haalt je onderwerp haarscherp dichterbij

Dan de zoomlens, die je gebruikt als je te ver van je onderwerp staat. Voor het eerst is de Pixel 10 ook uitgerust met een telelens, waarmee je tot vijf keer inzoomt zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. Bij de Pixel 10 Pro (XL) is dit zelfs een periscopische telelens. Dit betekent dat de lens net wat anders in elkaar steekt dan een normale zoomcamera.

Doorgaans wordt een camera langer naar mate je verder kan inzoomen, maar met deze constructie hoeft dat niet. Hij maakt gebruik van spiegels, zodat hij verder kan inzoomen zonder dat de telefoon dikker wordt. Ook de Pixel 10 Pro kan vijf keer optisch inzoomen en digitaal maar liefst honderd keer. Normaal zou de kwaliteit flink minder worden bij digitale zoom, maar met behulp van AI vult hij de onderdelen aan die er niet goed opstaan.

100x zoom zonder AI nabewerking 100x zoom met AI nabewerking

Groothoeklens zet hoogste gebouwen en grootste groepen op de gevoelige plaat

De laatste camera op de achterkant van de toestellen is een groothoeklens. Hij heeft een maximale resolutie van 48 megapixel bij de Pixel 10 Pro en een hoek van 123 graden: een van de wijdste die er zijn op een telefoon. Je zet hem in om hoge gebouwen of grote groepen volledig vast te leggen.

Deze lens wordt ook gebruikt voor macrofoto’s. Bij dit type foto’s zit je fysiek heel dicht op het onderwerp en wil je zo veel mogelijk details in je kiekje vastleggen. De groothoeklens kan scherpstellen van heel dichtbij en heeft een brede hoek, waardoor je onderwerp niet uit focus verdwijnt.

Dit komt doordat de lens is uitgerust met dual pixel PDAF. Hiermee worden pixels opgesplitst in een linker en rechterkant en kan je die pixel eigenlijk vergelijken met je linker- en rechteroog. Ze zien het licht, en dus het onderwerp, beide net even anders en weten door de beelden te vergelijken razendsnel waar het scherptepunt moet liggen.

Overigens schakelt de camera-app automatisch over naar Macro Focus op het moment dat hij ziet dat je dichtbij je onderwerp zit. Vervolgens wordt ook de belichting en scherpstelling aangepast, zodat je zelf niet met instellingen hoeft te prutsen. Zo leg je de structuur van een bloem of ander onderwerp heel mooi vast.

AI zet de puntjes op de i

Naast de hardware is goede software ook een belangrijke factor voor het perfecte kiekje. Daar was Google altijd al een ster in, want het merk bracht als eerste telefoons uit met bewerkingssoftware die verder ging dan wat contrast- en belichting-instellingen.

Zo maak je gebruik van de Magische Editor, waarmee je photobombers van je achtergrond verwijdert. Of pas de achtergrond van een donkere stormwolk aan naar een zonnige middag en verplaats elementen naar de andere kant van je foto.

Heb je hulp nodig bij fotograferen, dan is daar de Camera Coach. Deze ‘coach’ geeft je advies op het scherm tijdens het maken van je foto, zodat je de beste hoek en belichting vindt. Ook helpt ‘ie je bij het vinden van de juiste settings. Zo leg je moeiteloos elk moment vast zoals een professional dat zou doen, maar hoef je geen kennis te hebben van ingewikkelde instellingen of composities.

Camera Coach

Bij het maken van een foto van een persoon wil de huidskleur soms nogal flets uit de verf komen. Real Tone zorgt ervoor dat dat niet gebeurt, en alle huidskleuren natuurlijk en realistisch vastgelegd worden.

Maak je een groepsfoto, dan kan het nog wel eens voorkomen dat niet iedereen gelukkig is met het eindresultaat. De Pixel-telefoons zoeken naar vergelijkbare foto’s in de galerij en combineert ze tot één foto waar iedereen er wél op zijn best uitziet.

Maak je graag video’s of ben je een vlogger, dan helpt Video Boost je om het bewegende beeld perfect neer te zetten. De verbeterde stabilisatie zorgt ervoor dat het beeld stabiel blijft, maar ook de belichting wordt automatisch aangepast als je bijvoorbeeld van buiten naar binnen loopt.

Google Pixel 10 helpt je de meest prachtige foto’s te maken

Op welk moment de inspiratie ook op komt zetten of wat je ook voor compositie in gedachten hebt; de Pixel 10-serie heeft een lens voor de perfecte foto of video. Met slimme AI-tools, zoals de Camera Coach en Magic Editor, en de uitgebreide lenzen hoef je geen professionele fotograaf te zijn of dure camera in handen te hebben om jouw dierbare momenten prachtig vast te leggen.