Dit wist je nog niet over de camera’s van de Samsung Galaxy S26 Ultra (ADV)

Samsung heeft de gloednieuwe Galaxy S26-serie gepresenteerd. Daarvan is de Galaxy S26 Ultra natuurlijk weer het topmodel. We vertellen je waarom hij de beste camera van dit moment heeft.

Samsung Galaxy S26 Ultra met beste camera’s

Op woensdag 25 februari kondigde Samsung tijdens Galaxy Unpacked de gloednieuwe Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra aan. Ben je op zoek naar een compact toestel, dan is de eerste een goede keuze voor jou. Heb je het liefste een groot scherm, dan past de S26 Plus perfect bij jou.

Wil jij de meest uitgebreide functies en de mooiste foto’s maken, dan kies je voor de Galaxy S26 Ultra. We vertellen je waarom deze de beste kiekjes maakt. Haal hem in huis bij Vodafone en je profiteert tot en met 6 april 2026 van een bijzondere actie. Kies je voor Unlimited, dan ontvang je twee gratis tickets voor de race van Oostenrijk op de Red Bull Ring. Ook scoor je hem met 200 euro opslagvoordeel en daarnaast nog tot 300 euro extra voordeel.

Grotere lens zorgt voor de scherpste foto’s

De Galaxy S26 Ultra is uitgerust met de beste lenzen die Samsung te bieden heeft. Aan de achterkant is de 200 megapixel-hoofdcamera te vinden. Die pak je het meeste erbij. Verder is er een groothoeklens, die je gebruikt om hoge gebouwen of grote groepen volledig op de gevoelige plaat vast te leggen. Deze heeft een resolutie van 50 megapixel.

Daarnaast zijn er twee zoomlenzen, waaronder een periscopische telelens. Hiermee zoom je tot vijf keer optisch in en gaat er niets van de kwaliteit verloren. Overigens kan je tot wel 100 keer inzoomen, maar dit werkt digitaal. Ontbrekende onderdelen worden op basis van AI aangevuld.

Deze zoomlens en de hoofdlens zijn nu in vergelijking met de Galaxy S25 Ultra groter, waardoor ze meer licht opvangen. Daardoor worden je foto’s scherper dan ooit, maar ook bij slechte belichting leg je alles prachtig vast. Bij concerten heb je de band dankzij de 8K-ondersteuning en grotere sensor haarscherp op beeld en kan je op een later moment opnieuw genieten van je favoriete muziek.

De camera analyseert bovendien je video’s en haalt storende ruis weg. Aan de voorkant is de 12 megapixel-selfiecamera te vinden. Deze optimaliseert in samenwerking met AI je foto dankzij Natural Selfies. Huidtinten blijven er natuurlijk uitzien en je foto’s bevatten geen ruis.

Photo Assist verbeterd: zet tekst om in beeld

Met Photo Assist verbeterde je jouw foto’s al op basis van kunstmatige intelligentie, maar dit onderdeel is met de Galaxy S26 Ultra ook onder handen genomen. Typ wat je wil aanpassen en Photo Assist gaat direct voor je aan de slag.

Was je vergeten voor je Instagram een foto te maken van je eten en heb je al een hap gegeten? Geen probleem, want met een korte prompt zorg je ervoor dat het weer lijkt alsof je net aanschuift. Photo Assist voegt onderdelen toe aan je foto, maar kan ook objecten verwijderen of de stijl compleet aanpassen

