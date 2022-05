Met deze accessoires haal je alles uit de camera van je smartphone

Maak jij vaak foto’s en video’s met je smartphone en wil je jouw hobby naar een volgend niveau tillen? Met deze accessoires tover je jouw smartphone om in een professionele camera.

Maak van je smartphone een professionele camera

“De beste camera is de camera die je bij je hebt.” Het is een quote die je regelmatig hoort. Nagenoeg iedere Nederlander heeft anno 2022 altijd een smartphone in zijn of haar zak zitten. Hoewel de meeste recente toestellen prima tot geweldige camera’s aan boord hebben, zijn ze enigszins beperkend. Je moet roeien met de riemen die je hebt… of toch niet?

Online zijn allerlei handige accessoires te koop die je camera-ervaring naar een volgend niveau tillen. Ze zijn niet allemaal even goedkoop, maar zorgen er wel voor dat je jouw smartphone kan omtoveren tot een semi-professioneel cameramonster. In dit artikel zetten we een aantal van deze accessoires voor je op een rijtje.

1. 3 in 1-tripod en selfiestick van iMoshion

Maak je vaak foto’s of video’s van jezelf zonder dat je je telefoon vast wil houden? Met deze stick van iMoshion gaat dat makkelijker dan ooit. Je kunt hem gebruiken als statief, waardoor je je telefoon kunt neerzetten op verschillende hoogten. De stick is namelijk verstelbaar. Je kunt je telefoon zowel in portretstand als in landschapsmodus op de stick bevestigen.

Ook kun je dit iMosion-accessoire gebruiken als selfiestick. Handig als je bijvoorbeeld een groepsfoto wil maken. Je bedient hem via bluetooth. Is het donker? Geen probleem, de stick beschikt over een led-lampje dat in drie verschillende standen kan branden.

Nog een meevaller: de 3 in 1-tripod en selfiestick van iMosion kost slechts 19,95 euro op Smartphonehoesjes.nl. Wat ons betreft is dit accessoire iedere euro waard.

2. Black Eye Pro Cinema Wide Lens

Beschikt jouw smartphone niet over een groothoeklens of is deze een stuk minder goed dan de hoofdcamera? Met deze Black Eye Pro Cinema Wide Lens (hele mond vol) los je dit probleem gemakkelijk op. Je schuift deze lens gemakkelijk over de camera van je smartphone heen, waarna je een beelden van 120 graden zonder hoekvervorming kunt vastleggen.

Dit is overigens niet de enige lens die je kunt kopen. Zo biedt Black Eye ook een vissenoog-lens aan, die beelden erg bol maakt. Ook is er een modulaire telelens beschikbaar, die je onderwerp dichtbij haalt. Dat is vooral praktisch tijdens het maken van portretfoto’s.

De Black Eye Pro Cinema Wide Lens komt helaas wel met een stevig prijskaartje. De lens kost 68 euro bij Bol.com.

3. Rode VideoMicro

FIlm je wel eens met je smartphone? Qua geluid gaat dat binnenshuis vast prima, maar zodra je buiten komt heb je ineens te maken met wind en omgevingsgeluiden. Heel vervelend, want dit kan je audio flink verpesten. Gelukkig is er een oplossing: een externe microfoon. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar de Rode VideoMicro. Deze is lekker compact, biedt een goede geluidskwaliteit en is ook niet al te duur.

Rode levert de VideMicro met een kabeltje om hem in te pluggen en een popfilter. Dit is een stoffen opzetstuk dat de wind tegenhoudt. Let wel op: je kunt deze microfoon niet zomaar op je smartphone klikken. Hij is namelijk gemaakt om op camera’s te bevestigen. Je hebt hiervoor een speciale hoes nodig – zie hiervoor accessoire nummer 4!

De Rode VideoMicro kost 52 euro bij Bax-shop.nl. Dat valt in combinatie met andere kwalitatief goede microfoons enorm mee.

4. Ulanzi U-Rig Pro

Zoals beloofd is hier de hoes waarmee je de Rode VideoMicro op je smartphone kunt plaatsen. Deze Ulanzi U-Rig Pro is echter voor nog veel meer dingen goed. Zo heb je dankzij deze hoes veel meer grip op je smartphone tijdens het filmen. Hierdoor krijg je stabieler beeld, dat er een stuk professioneler uitziet.

Nog een pluspunt van de Ulanzi U-Rig Pro: je kunt naast een externe microfoon ook led-lampen op de hoes bevestigen. Op die manier kun je ook filmen in het donker of de het onderwerp belichten met verschillende kleuren en lichtsterktes.

De Ulanzi U-Rig Pro kost 23,99 euro bij Bol.com. Hiervoor krijg je natuurlijk alleen de hoes – er wordt geen externe microfoon of lamp meegeleverd.

5. Mini-led cameralamp van Ulanzi

Als je dan tóch al de hoes en de microfoon hebt aangeschaft, kun je het pakket net zo goed even compleet maken met één of twee van deze lampen met led-verlichting. Je klikt ze gemakkelijk op de hoes en belicht je onderwerp vervolgens in de prachtigste kleuren. Dankzij de ingebouwde oplaadbare accu kun je minstens 10 uur lang onafgebroken filmen of foto’s maken terwijl de lampen branden.

De Ulanzi-cameralamp met led-verlichting kost 45,95 euro bij Bol.com. Voor de beste ervaring is het verstandig om er twee aan te schaffen.

Foto’s en video’s maken met je smartphone was nog nooit zo leuk

Met al deze accessoires worden jouw foto’s en video’s beter dan ooit. Maar, je moet hier wel wat geld voor over hebben. Een voordeel van veel van deze accessoires is dat je ze ook in combinatie met een échte camera kunt gebruiken. Besluit je over een tijdje jouw fotografie- of filmhobby uit te breiden met bijvoorbeeld een spiegelreflexcamera? Dan komen deze accessoires dus nog steeds grotendeels van pas.

