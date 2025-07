Amazon Prime Days zijn begonnen: Carlinkit Android Auto-dongle (bijna) voor de helft goedkoper

De Amazon Prime Days zijn van start gegaan. Dat betekent hoge kortingen op de populairste (en meest uiteenlopende) producten, zoals toiletpapier, koffie en tech. Zo ook op de Carlinkit Android Auto-dongle, die je tijdelijk voor bijna de helft van het geld aanschaft.

Amazon Prime Days

Amazon komt iedere zomer met de Prime Days om hun leden in het zonnetje te zetten. Dit jaar is het koopjesfestijn groter dan ooit: in plaats van twee dagen kun je er nu vier dagen terecht voor de laagste prijzen. Van 8 tot en met 11 juli is het perfecte moment om jouw nieuwe gadgets in huis te halen.

Zo is bijvoorbeeld de Carlinkit Android Auto-dongle momenteel wel heel aantrekkelijk geprijsd. Normaal gezien kost het apparaatje 82,99 euro, maar deze week slechts 45,99 euro. Dat is dus bijna de helft minder!

Om deze prijs te krijgen moet je wel Amazon Prime-lid zijn. Dit kost maandelijks 4,99 euro, maar kan ook direct voor een heel jaar. Dan kost het je 49,90 euro. Er is ook een gratis proefabonnement voor een maand mogelijk en dan kun je direct alle koopjes scoren. Als Prime-lid krijg je meestal gratis bezorging, korting op producten en toegang tot Prime Video.

Dit is de Carlinkit Android Auto-dongle

Ben jij het gedoe met kabeltjes in je auto zat? Dan is de Carlinkit Android Auto-dongle een uitkomst. Plug hem in zoals je normaal met het kabeltje zou doen en maak verbinding met je telefoon via bluetooth. De volgende keer dat je in jouw auto stapt, wordt er automatisch verbinding gemaakt.

Op het infotainment-schermpje wordt vervolgens je scherm weergegeven en zie je Google Maps naar je bestemming en regel je de muziek op een veilige manier. Hij werkt met Android Auto, maar kan ook met Apple CarPlay. Ideaal dus als er meerdere mensen gebruik maken van je auto.

Nog veel meer Amazon Prime Days-aanbiedingen

Er zijn natuurlijk nog veel meer goede aanbiedingen te vinden. Met de Prime Days vul je namelijk voor een prikkie je voorraadkast weer aan. Elk jaar is toiletpapier één van de populairste producten. Doe er je voordeel mee!