Zo maak je Android Auto draadloos voor slechts 35 euro: Lente Deals begonnen bij Amazon

Amazon viert het begin van de lente met de Lente Deals. Op heel veel gadgets ontvang je tijdelijk hoge korting, zoals op de Carlinkit Android Auto-dongle.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Amazon Lente Deals tot en met 16 maart

Het koude weer is (zo goed als) voorbij en de krokusjes komen weer de grond uit: de lente is begonnen! Dat viert Amazon met hoge kortingen op veel van populaire producten met de Lente Deals. Denk aan veel smart home, zoals Philips Hue, maar ook de Carlinkit Android Auto-dongle.

Daarin zijn er twee opties, die beide flink goedkoper zijn. De goedkoopste is Carlinkit 5.0, die tijdelijk 32,74 euro kost. Ga je voor deze en plaats je een bestelling van meer dan 50 euro, dan krijg je nog eens 10 euro korting met de code LD10. Heb je liever een zo klein mogelijk apparaatje, dan is er de Carlinkit Mini Ultra 3 voor 33,99.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Carlinkit 5.0 vs Mini Ultra 3

Beide dongles laten je Android Auto draadloos gebruiken. Plug het kabeltje in de poort waar je normaal gezien je telefoon in steekt en maak verbinding met de adapter via bluetooth en wifi. De volgende keer dat je in de auto stapt, maakt je smartphone direct verbinding en gebruik jij al je apps veilig tijdens het rijden.

Zowel de Carlinkit 5.0 als Mini Ultra 3 zijn voordeliger te scoren momenteel, maar welke moet je kiezen? De Carlinkit 5.0 is een stabiel apparaat, maar is inmiddels ouder. Voordeel is dat ‘ie daardoor goedkoper is, maar ook iets langzamer.

Met de Mini Ultra 3 heb je één van de nieuwste dongles, met de snelste chipset. Fijn is ook dat hij zo compact is, waardoor hij amper opvalt in je auto. Daarnaast biedt de Mini Ultra 3 meer opties in de instellingen, waardoor je ‘m meer naar je wensen kan aanpassen.

Nog veel meer Lente Deals bij Amazon: Philips Hue, Fire TV Stick en meer

Naast de Android Auto-dongles is er natuurlijk nog veel meer leuks te vinden. Denk aan slimme verlichting van Philips Hue en slimme stekkers van Tapo. Of stream je favoriete films en series naar je tv met de Fire TV Stick, een goed alternatief voor de Google Chromecast.