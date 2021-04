Maak kans op één van de drie Cat S42-smartphones (ADV)

7 april is het World Health Day. Daarom geven we de komende weken drie Cat S42-smartphones weg aan mensen die in deze gekke tijden hard doorwerken. Wie nomineer jij voor de smartphone?

In samenwerking met Cat geeft Android Planet de komende weken drie exemplaren van de Cat S42 weg. Dit is een vlot toestel met een robuuste behuizing, die je bovendien eenvoudig kunt reinigen.

De S42 is daardoor erg geschikt voor mensen die in allerlei lastige omstandigheden werken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan personen in de zorg, mensen in de logistiek of transport, productiemedewerkers en mensen die werken op zeer onregelmatige tijden.

Je maakt kans door iemand te nomineren en ons te vertellen waarom hij of zij deze mooie prijs verdient. Vul het onderstaande Google-formulier in en let daarbij goed op de deadlines. Wie zet jij in het zonnetje?

Winnaar 1: nomineren op 7 april

Winnaar 2: nomineren van 8 tot en met 13 april

Winnaar 3: nomineren van 14 tot en met 20 april

We maken de winnaars steeds zo snel mogelijk bekend op onze website!

Laden…

Cat-telefoons functioneren in alle omstandigheden

Smartphones van Cat zijn speciaal ontworpen om te functioneren in moeilijke situaties. Ze voldoen aan militaire standaarden, wat onder meer betekent dat ze stofbestendig zijn. De toestellen laten je niet in steek als je graag op avontuur gaat of in extreme omstandigheden werkt. Ook kunnen Cat-telefoons tegen een stootje. Ze ondergaan valtests tot wel 1,8 meter op puur beton. Je hoeft dus geen angst te hebben voor een ongelukje, zelfs niet in de bouw.

Daarnaast vindt Cat hygiëne erg belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat we onze telefoon honderden keren per dag gebruiken. Op het toestel verzamelen zich daarom bacteriën, die gemakkelijk op de huid worden overgedragen. De stevige smartphones van Cat kun je niet alleen schoonmaken met desinfectiedoekjes, maar ook met gewone handdoeken of een borsteltje.

Bovendien is het mogelijk om de telefoons onder de kraan af te spoelen terwijl je je handen wast. Wel zo makkelijk. Waneer je je smartphone regelmatig schoonmaakt, hou je ziektekiemen namelijk buiten de deur. Als je de poorten afsluit, kun je smartphones van Cat zelfs onderdompelen in zeepsop zonder je zorgen te maken over beschadigingen. Is het toestel toe aan een grondigere schoonmaakbeurt? Gebruik dan een antibacteriële spray of bleek.

Binnenkort smartphones met antibacteriële coating

Binnenkort lanceert Cat een nieuwe serie smartphones die is voorzien van een antibacteriële coating. Het gaat om een permanente beschermlaag van zilverionen, die de groei van microben op oppervlaktes met 99,9 procent afremt.

Cat S42: het ultieme werkpaard

De S42 is het ultieme werkpaard van Cat. Hij draait op een vlotte processor van MediaTek en heeft 32GB opslagruimte. Die kun je desgewenst uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje van maximaal 128GB. Op het grote 5,5 inch-scherm ziet al je content er haarscherp uit. En dankzij de grote 4200 mAh-batterij gaat de telefoon tot wel twee dagen mee.

Als je onder lastige omstandigheden je werk moet doen, wil je natuurlijk geen kleinzerige smartphone. De Cat S42 kun je daarom gewoon bedienen terwijl je handschoenen draagt. Het heldere touchscreen is daarnaast voorzien van Gorilla Glass 5, dat veel minder snel barst dan gewoon glas. Een hoesje is ook niet nodig, want de S42 heeft een slijtvaste, anti-slip achterzijde met rubbercoating.

Deze sterke, veerkrachtige behuizing zorgt voor een geweldige valbescherming en is zand- en stofafstotend. Daarnaast is het toestel bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen en doorstaat hij rigoreuze vibratie- en tuimeltests. Uiteraard beschikt de Cat S42 ook over een IP68-certificaat, waardoor een duik in het water geen enkel probleem is. Het toestel overleeft 35 minuten op een diepte van maar liefst 1,5 meter.