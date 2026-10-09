Deze plug-ins wil je kennen: ChatGPT kan véél meer dan je denkt (ADV)

Wie gebruikt tegenwoordig niet ChatGPT? Van advies krijgen over welke laptop je het beste kan aanschaffen tot ideeën voor je volgende vakantie: het antwoord krijg je direct. Er is echter nog zoveel meer mogelijk. We vertellen je er alles over.

Haal meer uit ChatGPT (en andere kunstmatige intelligentie)

Van wie is ChatGPT tegenwoordig niet de beste vriend? Er is op zichzelf al ontzettend veel mogelijk: je kan het zo gek niet bedenken en de AI-tool regelt het voor je. Maar wist je al dat je deze mogelijkheden nog veel verder uitbreid aan de hand van plug-ins?

Deze uitbreidingen van andere ontwikkelaars maken ChatGPT nog véél slimmer. Laat afspeellijsten samenstellen op basis van een simpele prompt en open hem direct in Spotify. Of installeer er eentje van Booking.com om je te helpen razendsnel een hotel te vinden voor je volgende zakenreis.

Zo voeg je een plug-in toe aan je ChatGPT

Welke plug-ins je installeert, kies je natuurlijk zelf uit. Je moet deze specifiek oproepen om er in een chat gebruik van te maken. Hoe dit precies in zijn werk gaat, lees je hieronder. Plug-ins-menu Het menu met daarin alle apps die je aan je ChatGPT kan toevoegen, is te vinden via de zijbalk aan de linkerkant. Werk je in de app, dan moet je eerst de zijbalk openen. Dat werkt door op het knopje met twee streepjes link boven te tikken. Hier vind je ‘Plug-ins’ (onder ‘Meer’). Verbinden Nu zie je hier alle uitgelichte apps. Je kan hier natuurlijk tussen scrollen op zoek naar een passende plug-in, maar je kan ook gewoon zoeken via de zoekbalk. Iets gevonden wat je interessant vindt?

Klik ‘m aan, kies ‘Plug-in installeren’ en druk op ‘verbinden’. Bij sommige diensten moet je nog even inloggen met je account, zodat er een directe verbinding gemaakt kan worden. De plug-in gebruiken De plug-in gebruiken doe je nu door in een chat ‘@’ te typen en vervolgens de naam van de app. Tik op de app om hem te selecteren. Een andere manier is om het plusje te drukken en dan naar ‘plug-ins’ te gaan. Stel je vraag Stel nu je vraag zoals je dat gewend bent. Het icoontje van de gebruikte app staat hier overigens ook bij, zodat je zeker weet dat je de goede te pakken hebt. En krijg het antwoord ChatGPT heeft net wat meer tijd nodig als je een app gebruikt, maar na enkele seconden krijg je jouw antwoord. Hier zie je bovendien dat informatie uit de app wordt gecombineerd met de slimmigheid van ChatGPT. Hierdoor krijg je een antwoord dat je in de app zelf niet zou vinden.

Dit zijn de beste plug-ins

1. Canva

Canva maakt simpele grafische vormgeving voor iedereen beschikbaar, maar de Canva-app in ChatGPT zorgt ervoor dat het nóg toegankelijker is. In een simpele prompt stel je jouw idee voor en de AI-tool draait allerlei materiaal voor je in elkaar.

Denk aan presentaties, marketingmateriaal en aantrekkelijke posts voor social media. Je hoeft hiermee geen templates uit te zoeken en zelf dingen op de juiste plek te zetten: beschrijf wat je zoekt en Canva doet de rest.

2. Adobe Acrobat

Open en bewerk je regelmatig pdf’jes? Installeer dan Adobe Acrobat in ChatGPT. Hiermee voeg je bestanden samen of splits je ze juist op. Ook is het mogelijk om pdf’s te converteren of gevoelige informatie te censureren.

3. Microsoft-apps

Microsoft heeft een groot aandeel in OpenAI, wat de maker is van ChatGPT. Dat wordt duidelijk als je zoekt op ‘Microsoft’ in het overzicht. Nu vind je namelijk maar liefst vier apps: Outlook Calandar, Email, SharePoint en Teams.

Vind hiermee eenvoudig e-mailconversaties, afspraken en nog veel meer terug. Of laat e-mails snel samenvatten als je geen zin hebt om ze door te spitten. Je moet alleen zelf bepalen of je er oké mee bent of ChatGPT toegang tot al deze informatie heeft.

Bonus: laat Norton checken of die ene mail, sms of link klopt

Heb je een bestand dat je niet helemaal vertrouwt of een mailtje gekregen waarvan je niet zeker weet of het echt is? Vraag het via de Norton-app in ChatGPT! Je krijgt direct een analyse en laat je weten of dit linea recta de prullenmand in kan.

Leer nog meer over AI

Al deze plug-ins komen rechtstreeks uit het e-book dat we in samenwerking met KPN hebben gemaakt over AI voor ondernemers. Wil je nog meer te weten komen over kunstmatige intelligentie en tips krijgen over hoe je optimaal AI inzet? Schrijf je dan hieronder in en je ontvangt dit e-book helemaal gratis.