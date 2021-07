Aanbieding: deze 9 Chromebooks scoor je nu met 100 euro korting

Chromebooks zijn niet alleen handige apparaatjes, maar ook vaak erg betaalbaar. Tot en met eind juli scoor je ook nog eens 100 euro korting op allerlei modellen bij webwinkel Amazon. De beste negen deals vind je hier op een rijtje.

Chromebooks bij Amazon in de aanbieding

Vanaf vandaag tot en met vrijdag 30 juli krijg je 100 euro korting op verschillende Chromebooks bij Amazon met de code: CHROMEBOOK21. Kwestie van invullen tijdens het afrekenen en de 100 euro wordt direct verrekend! Het gaat om modellen van merken Lenovo, HP en Acer met verschillende specificaties en schermformaten. Let wel op, want de voorraad is niet eindeloos en op is op.

De onderstaande lijst bevat dan ook negen Chromebooks die tijdelijk te verkrijgen zijn van prijzen van 149 euro tot en met 299 euro. We beginnen met de meest betaalbare van het tiental en werken zo naar de meest uitgebreide van het stel. Zo maak je met elk budget en eisenpakket makkelijk de juiste keuze.

De HP 11a is een instapmodel Chromebook en heeft een schermgrootte van 11,6 inch en is daardoor makkelijk mee te nemen. Het apparaat bevat 32GB interne opslag, draait op een processor van MediaTek en heeft 4GB RAM aan boord. Een echte instapper dus, die perfect is voor wat simpel websurfen of Office-taken.

Zoals de naam al verklapt is de HP 14a een Chromebook met een display van 14 inch. Dankzij de full hd-resolutie is het scherm scherp genoeg voor video, tekst en websites. De processor komt van Intel en de laptop bevat 64GB interne opslag en 4GB werkgeheugen. Net zoals alle Chromebooks draait ‘ie natuurlijk op ChromeOS.

Amazon heeft verschillende Chromebooks in de aanbieding voor 229,00 euro, waaronder dit model van Lenovo. Hij is wat krachtiger dan de laptops hierboven door de combinatie van de processor en 8GB RAM. Voor de rest zien we een volledig toetsenbord, scherm van 14 inch met full hd-resolutie en natuurlijk het fijne besturingssysteem.

Ook fabrikant Acer biedt met zijn Chromebook 314 een betaalbaar model. Net als veel modellen in deze prijsklasse zien we eigenlijk het standaardpakket qua specificaties oftewel een 14 inch-scherm, 4GB RAM en genoeg opslag voor al je bestanden.

Vind je 11,6 of 14 inch toch iets te klein en zoek je liever naar iets groters in deze prijsklasse? Bekijk dan de Acer Chromebook 315 eens, met dus als grote verschil de schermgrootte. De fabrikant kiest namelijk voor een display van 15,6 inch. Wel krijg je ‘maar’ 32GB opslag bij dit specifieke model.

Weer een Chromebook van Acer uit de 314-serie, maar met het grote verschil dat dit model een aanraakgevoelig scherm heeft. Wil jij dus snel in- en uitzoomen, content beter bekijken of vind je het gewoon fijn om aan boord te hebben, dan is dit een betaalbaar alternatief.

Ook bij deze laptop geldt dat er een touchscreen aan boord is, wat verschillende voordelen biedt. Daarnaast gaat het dus om een Chrombook met scherm van 15,6 inch en hoge resolutie, waarmee hij wat groter is dan veel andere modellen met ChromeOS.

De Lenovo 11IGL05 heeft misschien wel een kleiner 11,6 inch-scherm met een lagere resolutie, maar vergis je niet. Hij is aanraakgevoelig én kan helemaal omgeklapt worden. Zo gebruik je deze Chromebook als tablet of je zet ‘m neer om nog makkelijker een video of website te kunnen bekijken.

We sluiten af met de HP 14a-ca0250nd voor 299 euro. Dat model is voorzien van een 14 inch-scherm dat geheel kan omklappen en een touchsceen bevat. Zo kies je zelf of je werkt met de laptopmodus of hem gebruikt als grote tablet. Dit apparaat is voor de rest voorzien van de beste hardware van alle modellen uit dit lijstje, maar je betaalt er dan ook het meeste voor.