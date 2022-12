Tip: scoor de Chromecast met Google TV voor 29,99 euro

De Chromecast met Google TV (HD) is weer in de aanbieding. Daardoor pik je de slimme hdmi-dongle al op voor drie tientjes. Zijn duurdere broer met 4K-ondersteuning haal je nu ook voor minder in huis.

Chromecast met Google TV voor drie tientjes

De Chromecast met Google TV (HD) is één van de beste gadgets van 2022. Je stopt ‘m in een hdmi-poort van je televisie, waarna je een hele interface krijgt. De Chromecast werd eind september gepresenteerd en heeft een adviesprijs van 39,99 euro. De prijs is inmiddels meer dan 25 procent gedaald, waardoor ‘ie heel aantrekkelijk is geprijsd. Op zoek naar de beste deal? Check dan onderstaande prijsvergelijker.

Zoek je een Chromecast, maar wil je 4K-beelden kunnen streamen? Dan moet je bij de ‘normale’ Google Chromecast met Google TV zijn. Die is al een tijdje verkrijgbaar én heeft een hogere adviesprijs van 69,99 euro. De prijs is inmiddels zo’n 20 procent lager, waardoor je ‘m oppikt voor 55 euro. In de vergelijker hieronder zie je bij welke winkels je ‘m het goedkoopst hebt.

Dit moet je weten over de Chromecast met Google TV

Zoals de naam al verklapt, draaien deze Chromecasts op Google TV. De software zorgt voor een fijne interface op je televisie, waardoor je snel je favoriete apps opstart.

In de Play Store kun je nieuwe apps downloaden, zodat je alles streamt wat je wil, maar bijvoorbeeld ook een spelletje kunt spelen. Navigeren door de menu’s doe je met de meegeleverde afstandsbediening. Daarmee pas je snel het volume aan, start je Netflix of activeer je de Google Assistent.

Voor elke streamingdienst is er wel een app te vinden en zo kun je makkelijk aan de slag met Videoland, Spotify, Prime Video, HBO Max of Netflix. Het thuisscherm wordt aangepast aan jouw voorkeuren en content die je hebt gekeken of misschien nog wil kijken. Meer weten? In de Chromecast-reviews hieronder vertellen we je alles over de streamingdongles.

→ Chromecast met Google TV review: aan de slag met de streaminggadget

→ Chromecast met Google TV (HD) review: goedkoper, maar niet minder goed

Meer weetjes en nieuws over de Chromecast: