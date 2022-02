Couples Deals bij Samsung: voordeel op Galaxy Watch4 en meer (ADV)

14 februari kloppen veel harten sneller. Of je nu een liefde hebt, of nog niet: Samsung heeft voor iedereen mooie aanbiedingen tijdens de Couples Deals. Scoor de beste deals op smartwatches, oordopjes en nog veel meer!

Couples Deals bij Samsung: de perfecte match

14 februari is het weer zover! Rode hartjes hier, een doos chocolade daar; er is liefde in de lucht! Valentijnsdag is ook dit jaar een dag waarop mensen hun liefde laten blijken. Ook Samsung doet mee met Couples Deals, een periode bomvol aanbiedingen.

Zo ontvang je van 7 tot en met 14 februari korting op allerlei verschillende producten. Denk aan Galaxy Watches, Galaxy Buds en bijvoorbeeld aanbiedingen op televisies of witgoed.

Samsung Galaxy Watch4: complete gezondheidsmeter om je pols

De Galaxy Watch4 is de compleet uitgeruste en nieuwste wearable van Samsung. Start je fitnessroutine of hardlooproute en laat de rest over aan de Watch4. Het horloge houdt je afstand, hartslag en zuurstofgehalte bij en geeft je een samenvatting van de hele workout. Zo weet je altijd hoe je ervoor staat.

Met een goede nachtrust presteer je beter en herstelt je lichaam sneller. De Galaxy Watch4 monitort je slaap en de kwaliteit ervan. Je krijgt inzicht in je slaapfasen, zuurstofgehalte en eventueel of je snurkt. Daarmee verbeter je de duur en kwaliteit van je slaap.

Het ontwerp van de Watch4 gaat uit van gemak en uitstraling. Door het strakke, minimalistische design draag je deze tijdens het sporten, maar ook op kantoor en thuis. Daarnaast heb je keuze uit verschillende bandjes, zodat je ‘m nog persoonlijker maakt.

Tot slot draait de Watch4 op Wear OS. Daarmee heb je toegang tot duizenden apps die je vanaf je pols kunt bedienen. Zo verander je makkelijk van muziek in Spotify of navigeer je naar huis met Google Maps.

Tijdens Couples Deals profiteer je van deals waarmee je het meeste uit de Watch4 haalt. Zo ontvang je 50 procent korting op een strap naar keuze bij de aankoop van een Galaxy Watch4. Ook krijg je er een gratis een Wireless Battery Pack BOGO bij ter waarde van €59,99.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: modern in een klassiek jasje

De Samsung Galaxy Watch4 Classic is een smartwatch met alle nodige functies en meer, maar wat deze echt bijzonder maakt, is het ontwerp. Deze bevat alle moderne functies van een wearable in een klassiek jasje. Met een analoge wijzerplaat is de Watch4 Classic niet meer te onderscheiden van uurwerken met tandwielen en wijzers.

Daar komt bij dat de Watch4 Classic alle handige features heeft die we kennen van de normale Watch4. Tijdens het sporten, maar ook daarbuiten meet je je zuurstofgehalte, hartslag, vetpercentage en lichaamsvocht. Daarmee weet je altijd hoe je voedings- en bewegingspatroon ervoor staan.

Tijdens Couples Deals scoor je ook 50% korting op een strap naar keuze en ontvang je een Wireless Battery Pack BOGO. Zo laad je altijd en overal op zonder zorgen.

Samsung Galaxy Buds: als muziek in de oren

Samsung heeft naast smartwatches ook verschillende draadloze oordopjes in het assortiment. Denk bijvoorbeeld aan de lichte en kleine Galaxy Buds2. Een belangrijke functie van de Buds2 is het filteren van omgevingsgeluid, dankzij de aanpasbare actieve ruisonderdrukking. Jij stelt zelf in hoeveel je van de wereld om je heen hoort.

De Galaxy Buds Live zijn oordopjes met ruisonderdrukking voor een betaalbare prijs. Bovendien zijn deze draadloze oordopjes spatwaterdicht. Zo geniet je zorgeloos van je favoriete podcasts, zelfs in de regen. Met de oplaadbox gaan de Buds Live tot 28 uur mee op een volle batterij.

Neem je alleen genoegen met het beste? Kijk dan eens naar de waterdichte Buds Pro met actieve ruisonderdrukking. Je voert probleemloos gesprekken dankzij de ingebouwde microfoons, waarmee je kraakhelder te horen bent.

Tijdens deze speciale actieperiode ontvang je bij aankoop van de genoemde Galaxy Buds een gratis Wireless Trio Charger BOGO. Met dit draadloze oplaadstation heb je altijd genoeg power op zak om naast je smartphone of wearable ook je Galaxy Buds op te laden.

Nog meer Couples Deals

Naast genoemde producten is er nog veel meer in de schijnwerpers gezet tijdens deze actiedagen. Zo profiteer je van deals op televisies met soundbar, wasmachines en drogers.

Zo ontvang je tot 300 euro korting op een televisie wanneer je deze in combinatie met een soundbar aanschaft. Dit geldt voor Neo QLED-, QLED- of Crystal UHD-modellen, maar ook voor The Frame, een televisie die je ook kunt gebruiken als heus schilderij.

Bij diverse wasmachines krijg je een korting van 150 euro. Voor drogers geldt een kassakorting van 100 euro. Wanneer je beide apparaten als set koopt, ontvang je nog eens een speciale Couples Deals-korting van 100 euro. Meer info over deze deals of toch op zoek naar iets anders? Alle aanbiedingen op een rij, check je via onderstaande knop.