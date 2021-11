Cyber Monday 2021: alle deals met de hoogste korting op een rijtje

Black Friday is afgelopen, maar een groot aantal deals gaan gewoon door op Cyber Monday. Nu is het écht de laatste kans om toe te slaan! Je kan nog eenmalig profiteren van mooie aanbiedingen. In dit artikel vind je een handig overzicht met de beste aanbiedingen per categorie.

Cyber Monday-deals: check het complete overzicht

Een groot aantal winkels heeft meegedaan aan de koopjesgekte in het land. Nu is het de laatste ronde voor deze deals tijdens Cyber Monday. Er zijn nog aanbiedingen met flinke kortingen binnen verschillende productcategorieën.

De grote en bekende merken doen ook dit jaar mee met mooie aanbiedingen voor onder andere smartphones, laptops, tablets en smartwatches. Zo kun je denken aan producten van Samsung, Xiaomi en Lenovo.

Om de Cyber Monday-deals overzichtelijk weer te geven, hebben we ze opgedeeld in productcategorieën. Denk hierbij aan smartphones, abonnementen, speakers, headphones en accessoires. Wel willen we je meegeven dat je snel moet zijn, want bij de meeste webwinkels geldt OP = OP.

De beste Cyber Monday smartphone aanbiedingen

We trappen de lijst van aanbiedingen af met smartphones. Het gaat hier om losse toestellen via webshops. Grote merken zoals Samsung en Xiaomi hebben aanbiedingen lopen voor hun high-end toestellen. Bekijk de deals hieronder:

–> Vind hier alle Samsung aanbiedingen op een rijtje

De beste Cyber Monday smartphone met abonnement aanbiedingen

Heb je liever een smartphone met een abonnement? Dan kun je profiteren van verschillende aanbiedingen bij de providers: Vodafone, KPN, T-Mobile, Tele2, Ben, Belsimpel en Mobiel.nl. Check de aanbiedingen hieronder:

Samsung aanbiedingen

Overige aanbiedingen

De beste Cyber Monday sim only aanbiedingen

Het kan zijn dat je tevreden bent met je huidige toestel, maar misschien een betere bundel wil. In dat geval kun je met de deals hieronder een sim only-abonnement vinden dat naar jouw wens is.

De beste Cyber Monday laptop aanbiedingen

Ook dit jaar hebben we veel thuis moeten werken. Hierdoor heb je je laptop vaker moeten gebruiken. Zoek je een nog beter model of meer functionaliteit? Neem dan eens een kijkje bij de deals hieronder:

De beste Cyber Monday tablet aanbiedingen

Houd je van multitasken op een groter scherm (dan je smartphone)? Of stream je liever je films en series op een tablet? Dan zijn de deals voor een nieuwe tablet misschien interessant voor jou:

De beste Cyber Monday speaker aanbiedingen

Een speaker is thuis niet weg te denken of je nu naar muziek, podcasts of gewoon de radio luistert. Als je liever buiten bent, dan kan dat ook met een draagbare speaker. Hieronder hebben we voor jou de aanbiedingen met speakers uitgelicht:

–> Vind hier alle Sonos aanbieding op een rijtje

De beste Cyber Monday smart home aanbiedingen

Steeds meer mensen maken hun huis slimmer. Opties waaraan je kunt denken zijn slimme deurbellen om te kunnen zien wie er aanbelt en het verstellen van de temperatuur binnen met een slimme thermostaat. Bekijk de deals hieronder om jouw huis slimmer te maken:

–> Bekijk hier alle Google Nest aanbieding

De beste Cyber Monday headphone aanbiedingen

Luister je liever alleen of heb je gewoon een nieuwe koptelefoon nodig? Dan kun je even kijken naar aanbiedingen hieronder voor verschillende headphones:

De beste Cyber Monday smartwatch aanbiedingen

Een smartwatch is in de vorm een horloge, maar qua functionaliteit meer een mini-smartphone om je pols. Je kunt hem zelfs gebruiken om contactloos te betalen. Hieronder hebben we de beste deals voor smartwatches uitgelicht:

De beste Cyber Monday VPN aanbiedingen

Een VPN-dienst kan jou helpen je online anonimiteit en veiligheid te verbeteren. Dit kan bovendien op meerdere devices tegelijk worden geïnstalleerd. Bekijk de deals bij verschillende VPN-diensten hieronder:

De beste Cyber Monday accessoires aanbiedingen

Je set-up voelt nooit compleet. Om “de puntjes op de i” te zetten heb je accessoires. Met de deals hieronder kun je shoppen voor powerbanks, opladers, hoesjes en screen protectors:

Heb jij niet gevonden wat je zocht? Wij hebben nog diverse andere overzichten met aanbiedingen klaar staan.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.