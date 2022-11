Cyber Monday 2022: alle deals met de hoogste korting op een rijtje

Black Friday 2022 is voorbij, maar je nog steeds van heel veel deals profiteren tijdens Cyber Monday. Daarom zetten we, in dit grote overzicht, alle aanbieding nog een keer op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Cyber Monday 2022: alle deals op een rijtje

De afgelopen dagen kon je van héél veel deals profiteren tijdens Black Friday en helaas is deze dag nu afgelopen. Maar wees niet getreurd, want veel aanbiedingen gelden ook tijdens Cyber Monday. De laatste kans dus om je nieuwe smartphone, tablet, koptelefoon of smartwatch in huis te halen voor een mooi prijsje.

Belangrijk om te weten is dat we de Cyber Monday 2022-deals hebben opgedeeld in productcategorieën, zodat we de deals overzichtelijk kunnen weergeven. Zo verzamelen we de beste smartphones, abonnementen, koptelefoons, laptops en sim only’s. Via de inhoudsopgave hieronder ‘spring’ je direct naar een specifieke productcategorie.

Zoals gezegd gelden de deals alleen nog vandaag tijdens Cyber Monday. Wees er dus snel bij en houd en ook rekening mee dat bij veel webwinkels OP=OP geldt.

De beste Cyber Monday smartphone deals

We beginnen met de beste smartphone-aanbiedingen tijdens Cyber Monday. Hieronder vind je de beste deals voor een los toestel bij verschillende webshops. Ook van grote merken zoals Samsung, OnePlus en Google kun je nu toestellen extra voordelig in huis halen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Cyber Monday smartphone met abonnement deals

Zoek je een nieuwe smartphone met een abonnement? Neem dan een kijkje in de lijst hieronder. Er zijn aanbiedingen bij verschillende providers, zoals KPN, Vodafone en Simyo. Dit is de lijst:

De beste Cyber Monday sim only deals

Een sim only is handig als je geen zin hebt in een relatief duur abonnement en bijvoorbeeld nog een prima telefoon hebt. Wil je jouw huidige smartphone blijven gebruiken, maar ben je wel toe aan een nieuwe databundel? Dit zijn de beste sim only-deals:

De beste Cyber Monday smartwatch deals

Een smartwatch is niet alleen handig om je gezondheid mee in de gaten te houden, maar wel ook perfect samen met je telefoon. Hieronder lichten we de beste deals voor smartwatches voor je uit.

De beste Cyber Monday Chromebook-deals

Chromebooks zijn fijne laptops en kosten zeker niet de hoofdprijs. Ze zijn licht, draaien op een simpel en veilig besturingssysteem en hebben vaak een erg goede batterijduur. Check hieronder de beste deals tijdens Cyber Monday:

De beste Cyber Monday tablet deals

Soms heb je een groot scherm nodig om bijvoorbeeld films en series te kijken, documenten te bewerken of (aan)tekeningen te maken. Een Android-tablet kan dan erg handig zijn, zeker nu ze zijn afgeprijsd.

De beste Cyber Monday speaker deals

Met een speaker heb je altijd goed geluid bij de hand. Maar, er zijn natuurlijk een heleboel soorten speakers om uit te kiezen. Van slimme Google-speakers tot apparaten van Sonos: dit zijn de beste deals.

De beste Cyber Monday draadloze oordopjes deals

Het aanbod van draadloze oordopjes is enorm groot en veel merken hebben hun producten voorzien van Cyber Monday-kortingen. Neem een kijkje bij de geselecteerde aanbiedingen hieronder:

De beste Cyber Monday smart home deals

Je huis slim maken is leuk én handig. Zo kun je een videodeurbel installeren om altijd te zien wie er voor je deur staat, of je gaat voor één van de vele Nest-apparaten. Met de deals hieronder maak je jouw huis slimmer en houd je wat geld in je portemonnee.

De beste Cyber Monday headphone deals

Een draadloze koptelefoon is fijn als je wil genieten van goed geluid of je even wil afzonderen van de buitenwereld. De meeste deals hieronder zijn namelijk headphones met noise cancelling (actieve ruisonderdrukking).

De beste Cyber Monday e-reader-deals

De beste Cyber Monday VPN deals

Met een VPN-dienst verbeter je je online veiligheid verbeteren en kun je anoniemer internetten. Een VPN kun je niet alleen op je computer gebruiken, maar werkt ook gewoon op je smartphone. Deze VPN-diensten zijn goedkoper tijdens Cyber Monday:

De beste Cyber Monday accessoires deals

De beste Cyber Monday streaming-aanbiedingen

Heb jij niet gevonden wat je zocht? Geen probleem! Wij hebben verschillende andere overzichten met deals voor je klaarstaan. Je vindt ze hieronder:

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.