Dit zijn de 69 beste Cyber Monday 2023-deals

Black Friday 2023 is voorbij, maar je profiteert nog steeds van veel deals tijdens Cyber Monday. Wij hebben de 69 allerbeste Cyber Monday-aanbieding voor je op een rijtje gezet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Cyber Monday 2023: de beste deals op een rijtje

Met dank aan Black Friday kon je al een tijdje profiteren van goede deals en helaas is deze dag voorbij. Maar niet getreurd: veel deals haal je nog steeds in huis tijdens Cyber Monday. Dit is écht de allerlaatste kans om je nieuwe smartphone, smartwatch of koptelefoon in huis te halen.

We hebben uitgezocht wat de beste aanbiedingen zijn en ze staan hieronder voor je opgesomd. Ook tijdens Cyber Monday 2023 gelden acties zolang de voorraden strekken en die gaan vaak hard. Wees er dus snel bij, want OP = OP. Zoek jij een specifiek product? Check ons overzicht met alle Black Friday-artikelen.

Dit zijn de 69 beste Cyber Monday-deals

1. Budget Mobiel bij Belsimpel: gratis Samsung Galaxy A14 t.w.v. €137,00

Sluit een abonnement van Budget Mobiel af via Belsimpel en je ontvangt de Samsung Galaxy A14 ter waarde van €137,00 gratis. Deze actie is geldig bij alle tweejarige abonnementen van Budget Mobiel met 10GB of meer in de bundel.

De Samsung Galaxy A14 is een budget-smartphone met een 6,6 inch-scherm en drie camera’s achterop. Daarmee maak je af en toe een leuk kiekje. De processor is niet de snelste, maar kan dagelijkse taken prima aan.

2. Lebara (10GB data): €7,88 per maand en JBL headset cadeau via Mobiel.nl

Op je Lebara sim only-abonnement ontvang je tijdelijk bij Mobiel.nl korting én een leuk extraatje. Krijg bij je bestelling de JBL Tune 770NC ter waarde van €129,99 cadeau. Gebruik daarvoor de code JBL770. Liever een cadeaukaart voor accessoires t.w.v. €80,00? Dan vul je bij je bestelling de code ACC80 in.

3. Samsung S23 met KPN: scherp geprijsd + Galaxy Watch 6 cadeau – KPN

Ben je op zoek naar een high-end smartphone voor een goede deal, dan klop je bij KPN aan voor de Samsung Galaxy S23. Voor het toestel betaal je nu €624,00 en tijdelijk ontvang je bij bestelling van deze krachtige smartphone ook een Galaxy Watch 6 (t.w.v. €369,00) cadeau.

4. Sony WF-C500-oordopjes: van €100,00 voor €49,00 – Coolblue

De Sony WF-C500 draadloze oordopjes zijn licht van gewicht en zitten lekker in je oren – ook bij urenlang luisteren. Met Cyber Monday 2023 haal je ze in huis voor de helft van de prijs bij Coolblue. In plaats van €100,00, betaal je tijdelijk €49,00.

5. Acer Chromebook 315: van €399,00 voor €199,00 – MediaMarkt

Met deze een Chromebook werk of studeer je altijd in de cloud via de lichte software. Bovendien zijn ze vaak goedkoper dan een normale laptop. Deze Acer Chromebook 315 nu helemaal, want je koopt hem voor €199,00 in plaats van €399,00 bij MediaMarkt.

6. Motorola Edge 30 Neo: van €449,00 voor €225,00 – Mobiel.nl

7. Samsung Watch 5 44mm: van €329,00 voor €195,95 – Belsimpel

8. Huawei FreeBuds Lipstick: van €249,00 voor €129,00 via Proshop

9. Lenovo IdeaPad Slim 3 (14M868): van €299,00 voor €169,00 -MediaMarkt

10. Nokia X30: van €519,00 voor €295,00 – Belsimpel

11. Beats Studio Buds-oordopjes: €189,95 voor €109,99 – Amazon

12. Sony WH-CH720NC-koptelefoon: van €149,99 voor 79,80 – Amazon

13. Samsung Galaxy Buds 2 Pro: van €229,95 voor €134,95 – Mobiel.nl

14. Ben (10GB data):€10 per maand en Sony WF-C700N cadeau via Belsimpel

15. Acer Chromebook 314 (CB314-1HN): van €449,00 voor €279,00 – MediaMarkt

16. Samsung S23 Plus met Odido: Galaxy Watch 6 cadeau – Odido

17. Garmin Venu 2S 40mm: van €399,00 voor €269,99 – Amazon

18. Samsung Watch 6 Classic 43mm: van €419,00 voor €270,00 – Belsimpel

19. Beats Solo 3-koptelefoon: €229,95 voor €149,99 – Amazon

20. Samsung Galaxy Z Flip 5: Galaxy Watch 6 cadeau – Odido

21. Bose Quietcomfort Earbuds II: van €299,95 voor €199,00 – Amazon

22. Bose QuietComfort 45-koptelefoon: €339,95 voor €239,95 – Belsimpel

23. Google Pixel Tablet 128GB: van €778,00 voor €529,00 – Coolblue

24. Samsung S23 Ultra met KPN: Galaxy Watch 6 cadeau – KPN

25. OnePlus Nord CE 3 Lite: van €329,00 voor €229,00 – Coolblue

26. Samsung Galaxy Chromebook Go: van €359,00 voor €249,99 – Samsung

27. Sonos Roam SL: van €179,00 voor €125,00 – MediaMarkt

28. Samsung Tab A8 128GB: van €269,00 voor €188,00 – MediaMarkt

29. Lenovo IdeaPad 3 (15IJL6): van €399,00 voor €279,00 – Bol

30. Samsung Watch 6 40mm: van €319,00 voor €225,00 – Belsimpel

31. Garmin Vivomove Sport: van €199,99 voor €141,99 – Amazon

32. Samsung Galaxy Z Flip 5: van €1.099,00 voor €798,00 – Phonemarket

33. Samsung S23 128GB: van €949,00 voor €649,00 – Mobiel.nl

34. Sonos One SL: van €199,00 voor €145,00 – Tink

35. Samsung Watch 4 Classic 46mm: van €199,99 voor €149,00 – Bol

36. Bang & Olufsen Beosound: van €199,00 voor €149,00 – Coolblue

37. Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook (14IAU7): van €599,00 voor €449,00 – Bol

38. Beats Studio Pro-koptelefoon: €399,00 voor €299,99 – Amazon

39. JBL Flip 6: van €149,99 voor €114,99 – Amazon

40. Sonos Roam: van €190,00 voor €139,00- Bol

41. Sony SRS-XB100-speaker: van €59,00 voor €45,00 – Coolblue

42. Sennheiser HD450BT-koptelefoon: van €139,99 voor €107,00 – Amazon

43. Samsung Tab S8 128GB: van €849,00 voor €649,00 – Coolblue

44. Nothing Ear (2)-oordopjes: van €129,00 voor €99,00 – Bol

45. Google Pixel 7: van €649,00 voor €499,00 – Belsimpel

46. Marshall Willen Black and Brass-speaker: van €99,99 voor €77,00 – MediaMarkt

47. JBL Tune 230NC True Wireless-oordopjes: van €69,99 voor €54,00 – MediaMarkt

48. Fitbit Charge 5: van €128,00 voor €99,00 – Coolblue

49. Sony WF-1000XM5-oordopjes: van €319,00 voor €249,00 – Coolblue

50. Google Nest Audio: van €99,00 voor €87,00 – Bol

51. Sennheiser Momentum True Wireless 3-oordopjes: van €249,90 voor €199,00 – Belsimpel

52. Motorola Moto G84: van €299,00 voor €239,00 – Belsimpel

53. Samsung Watch 5 Pro: van €349,00 voor €279,00 – MediaMarkt

54. Samsung Tab A8 64GB: van €219,00 voor €177,00 – MediaMarkt

55. Fitbit Charge 6: van €159,00 voor €129,00 – Coolblue

56. JBL Flip 2: van €85,00 voor €69,00 – Bol

57. Sony WH-1000XM4-koptelefoon: van €245,00 voor €199,00 – MediaMarkt

58. HP Chromebook (14a): van €429,00 voor €349,00 – Coolblue

59. Samsung Galaxy Buds FE: van €109,00 voor €89,00 – MediaMarkt

60. Xiaomi 13T: Redmi Pad SE t.w.v €199,00 cadeau – Simyo

61. Lenovo IdeaPad 3 (14M836): van €279,00 voor €229,00 – Bol

62. OPPO Reno 10: van €449,00 voor €397,00 – Belsimpel

63. Samsung Tab S9: van €899,00 voor €749,00 – Phonemarket

64. Amazon Kindle Paperwhite 2021: van €169,99 voor €139,99 – Amazon

65. Huawei Watch GT 3 46mm: van €186,95 voor €159,95 – Belsimpel

66. OnePlus Nord 3: van €449,00 voor €379,00 – Mobiel.nl

67. HP Chromebook x360 (14b): van €389,00 voor €329,00 – Coolblue

68. Samsung Tab S9 FE: van €529,00 voor €449,00 – MediaMarkt

69. Pocketbook Verse Pro: van €169,00 voor €144,00 – MediaMarkt

Niet gevonden wat je zocht?

Heb jij niet gevonden wat je zocht? Geen probleem! Wij hebben verschillende andere overzichten met deals voor je klaarstaan. Je vindt ze hieronder:

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.