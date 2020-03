Door alle maatregelen die zijn genomen voor het coronavirus zit iedereen aan huis gekluisterd. Waarschijnlijk ben je dan ook niet de enige waar Netflix en Disney+ overuren draait. Maar welke series moet je nu nog kijken als je bijna alles al gezien hebt? Geen paniek! Dankzij CyberGhost VPN is het mogelijk om een veel groter aanbod van series en films te krijgen op Netflix of andere streamingdiensten.

Wat is CyberGhost VPN

CyberGhost VPN ofwel CyberGhost Virtual Private Network bestaan al vijftien jaar en heeft 36 miljoen klanten van over de hele wereld. Het uitgebreide netwerk van deze dienst bevat meer dan 6900 vpn-servers die zich bevinden in meer dan 90 verschillende landen. Verder heeft CyberGhost VPN applicaties voor Windows, macOS, iOS, Android, Android TV, Amazon FireStick, Linux en routers.

Als je online gaat heeft je apparaat (bijvoorbeeld een computer) een IP-adres dat je krijgt van jouw internetprovider. Standaard is er versleuteling van je privégegevens bij zo’n verbinding aanwezig. Gegevens die je verstuurt en ontvangt kunnen onderschept worden door kwaadwillenden. Met CyberGhost VPN is het mogelijk om jouw identiteit, locatie, IP-adres en privégegevens te verbergen én beschermen voor de buitenwereld. Als je verbonden bent met een vpn gaan jouw gegevens eerst door een ‘versleutelde tunnel’. Zo kunnen jouw gegevens niet meer onderschept worden.

Verschil in aanbod

Als je Netflix of een andere streamingdienst start terwijl je verbonden bent met een Nederlands IP-adres, zal het aanbod van Netflix neerkomen op zo’n 372 tv shows (series) en 1408 films. Niet slecht natuurlijk. Maar als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld het aanbod in Amerika met 1326 tv shows en 4339 films, is dit best een groot verschil! Lees hieronder snel hoe je toegang krijgt tot dit grote aanbod met CyberGhost VPN.

Zodra je verbonden bent met een Amerikaanse server via CyberGhost VPN, zie je dat het aanbod in Netflix ook de Amerikaanse series weergeeft.

Zo zie je bijvoorbeeld dat de serie Rectify op de Amerikaanse Netflix beschikbaar is.

Of de film XV: Beyond the Tryline, een film over American Football.

Daarbij heb je wellicht ook gelezen dat streamingdiensten in de streamingkwaliteit wat gaan verlagen om overbelasting te voorkomen tijdens de Coronacrisis. Met CyberGhost VPN kan je dit omzeilen en op hoge kwaliteit je favoriete films en series blijven kijken!

Hoe werkt het?

De streamingdienst waar je gebruik van maakt kijkt naar de locatie van jouw apparaat. Met CyberGhost VPN kun je jouw locatie omzeilen en verbinden met in IP-adres op een compleet andere locatie. Er zijn oneindig veel landen waar je mee kan verbinden, onder andere Amerika, Duitsland, Spanje, Japan en Engeland.

Bij Netflix is het gunstig om te verbinden met een Amerikaans IP-adres, omdat zij een veel groter aanbod hebben dan Nederland. Gebruik hier de specifieke servers voor die geoptimaliseerd zijn voor je streamingdienst. Hieronder zie je de lijst met alle landen waar je mee zou kunnen verbinden. Aan de rechterkant zie je met welk land je verbonden bent. Met één druk op de knop heb jij opeens toegang tot al het aanbod die jouw favoriete streamingdiensten te bieden hebben.

Je kunt aan de linkerkant ook gemakkelijk filteren op alle servers of direct de lijst met de beste servers voor torrents of streaming tevoorschijn toveren.

Op een smartphone werkt het ook gemakkelijk, je opent CyberGhost VPN, selecteert een server en je bent verbonden. De app is beschikbaar in veel talen, waaronder ook Nederlands.

Andere voordelen van CyberGhost VPN

Naast toegang tot het uitgebreide aanbod van streamingdiensten, heeft deze dienst nog veel meer voordelen, die hieronder op een rijtje zijn gezet:

Veiligheid: met CyberGhost VPN werk je veilig en anoniem op publieke wifi-netwerken zoals in de trein of in cafés. Ook betalingen krijgen een extra beveiligingslaag als je verbonden bent met een vpn. Betere deals voor hotels of reizen: reissites gebruiken je locatie om de prijs te bepalen. Zo kan het zijn dat dezelfde reis voor iemand uit Spanje, goedkoper is dan voor iemand uit Nederland. Verberg je locatie en verbind met een ander ip-adres om de beste prijzen te vinden. Krijg toegang andere geblokkeerde diensten: denk hierbij aan sportevents, spelletjes, YouTube en andere geblokkeerde websites. Je locatie kan ervoor zorgen dat je bepaalde websites niet mag bekijken of bepaalde spellen niet mag spelen. Met CyberGhost VPN is dit verleden tijd.

CyberGhost VPN proberen?

Wil je direct toegang tot al het aanbod van je favoriete streamingdiensten? Of wil je juist je privégegevens beschermen als je online gaat? Betaal maar 2,64 euro per maand met de tijdelijke aanbieding van CyberGhost VPN. Daarbij krijg je ook nog eens twee maanden gratis en je kunt met één abonnement maar liefst zeven apparaten tegelijk beschermen.

Naar de tijdelijke aanbieding →

Uiteraard zijn er ook andere abonnementen beschikbaar, zoals een tweejarig abonnement voor 3,69 euro per maand, een jaarabonnement voor 5,99 euro per maand of een maandabonnement voor 12,99 euro per maand.

Weet je het nog niet helemaal zeker? Je kunt gebruikmaken van de 45 dagen niet goed geld terug garantie als je toch niet tevreden bent. Of neem contact op met de klantenservice, zij helpen je graag verder.