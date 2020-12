De 7 beste deals om je huis slimmer te maken (ADV)

Bosch is een bekend merk voor huishoudelijke apparaten van topkwaliteit. Maar wist je dat je de betrouwbare Bosch-producten ook in kunt zetten om een smart home te creëren? Denk aan verlichting, beveiliging en slimme radiatorknoppen. Hoe dat werkt en wat de beste deals zijn, check je hier!

Nieuw assortiment bij tink: smart home-producten van Bosch

Bij tink vind je nu ook een ruim aanbod aan smart home-producten van Bosch om je huis, kantoor of bedrijf een stukje slimmer te maken. De Smart Home Controller is de basis van je Bosch-systeem. Hiermee coördineer je eenvoudig alle apparaten binnen je Bosch Smart Home Systeem. Je kunt alle slimme producten met elkaar combineren en verbinden, zo creëer je gemakkelijk jouw ideale smart home.

De controller ontvangt de opdrachten die je geeft via de smart home-app, spraakbesturing of universele schakelaar. Vervolgens stuurt ‘ie deze opdrachten door naar de betreffende apparaten zoals je verlichting of thermostaat. Met de smart home-app kan je zelfs opdrachten versturen als je niet thuis bent. Zo heb je jouw slimme woning of kantoor altijd binnen handbereik. Daarbij is het installeren heel eenvoudig, je hebt slechts een smartphone en een router met internetaansluiting nodig om te kunnen starten!

7 Bosch-deals om je ideale smart home te creëren

Check de 7 beste Bosch smart home-deals om je slimme woning een kickstart te geven. Je hebt de keuze uit verschillende basis starterkits, bijvoorbeeld inclusief slimme verlichting, slimme radiatorknoppen, slimme stekkers of beveiligingscamera’s.

1. Bosch Smart Home Controller: van €339,75 voor €219,95

Inclusief 3x radiatorknop én gratis Universal Switch Flex

Met de slimme radiatorknoppen ontdek je het gemak van slimme verwarming. Zo kun je bijvoorbeeld tijdschema’s instellen zodat je woning alvast begint met opwarmen voordat je thuis bent. Of bespaar geld en energie door je verwarming automatisch uit te schakelen zodra je het huis of kantoor verlaat.

2. Bosch Smart Home Controller: van €429,79 voor €299,95

Inclusief 2x radiatorknoppen, Philips Hue White en Color Ambiance, een Bluetooth Starter Kit én gratis Universal Switch Flex.

Met de Bosch Smart Home Controller maak je draadloze communicatie tussen de verschillende slimme producten mogelijk. Sluit de controller aan op je router en bestuur alle aangesloten apparaten via de smart home-app. Sluit bijvoorbeeld de slimme radiatorknoppen en Philips Hue-kit aan om je verwarming en verlichting vanuit één app te regelen, binnens- of buitenshuis!

3. Bosch Smart Home Controller: van €339,75 voor €219,95

Inclusief 3x slimme stekker én gratis Universal Switch Flex

Met de drie slimme stekkers van Bosch kan je de huidige producten binnen je woning ‘slim’ maken en koppelen aan je Bosch smart home-systeem. Zo gebruik je zo’n stekker bijvoorbeeld voor je favoriete kamerlamp. Koppel deze vervolgens eenvoudig aan je smart home-app en je kan deze van een afstand bedienen. Of stel tijdschema’s in om te bepalen wanneer specifieke apparaten automatisch in- of uitschakelen.

4. Bosch Smart Home buitencamera en binnencamera: van €599,90 voor €499.95

Met deze buiten- en binnencamera van Bosch bescherm je jouw huis zowel binnen als buiten. Dankzij de beeldhoek van 360 graden breng je elke kamer of vertrek volledig in beeld. Daarbij kun je ook communiceren via de camera’s en iemand aanspreken die bijvoorbeeld buiten voor je deur of in je tuin staat. Als je niet thuis bent bekijk je de beelden direct via de app.

5. Bosch Smart Home 360° – binnencamera 2-Pack: van €499,90 voor €429,95

Heb jij geen buitencamera nodig? Dan is de Bosch binnencamera 2-pack wellicht iets voor jou. Deze camera’s hebben ook een grote beeldhoek van 360 graden, waardoor elke hoek van de kamer goed in beeld blijft. Daarbij heeft deze camera een stijlvol design waardoor hij in elk interieur past. Dankzij de nachtzicht-functie, bewegingssensor en tweerichtingscommunicatie is het de ideale camera om een gekozen ruimte te beveiligen. Wil je even geen extra ogen binnen je woning, werkplek of kantoor? Schakel de camera’s dan met één druk op de knop uit met de privacy-modus.

6. Bosch Smart Home Controller: van €409,75 voor €289,95

Inclusief 2x Slimme Stekker + Philips Hue White Ambiance E27 Bluetooth Starter Kit én gratis Universal Switch Flex

Weet je niet waar je moet beginnen met je smart home en wil je eigenlijk ‘van alles wat’ proberen? Dan is deze starterkit met slimme stekkers en een Philips Hue-kit zeker iets voor jou. Met deze producten maak je een goede start voor jouw ideale smart home. Je kunt vervolgens nog flink uitbreiden met andere smart home-producten van Bosch of met de producten van Philips Hue.

7. Bosch Smart Home 360° binnencamera: van €249,95 voor €229,95

Zijn twee camera’s wat teveel van het goede voor jouw woning of appartement? Dan kan je natuurlijk ook voor één binnencamera van Bosch kiezen. Met dezelfde voordelen als 360 graden beeldhoek, nachtzicht, bewegingssensoren en tweerichtingscommunicatie, biedt deze camera een veilig gevoel. Bekijk de beelden die binnen je woning of kantoor gemaakt worden live mee, ook als je onderweg bent.