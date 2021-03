De Samsung Galaxy S21 verscheen eerder dit jaar met een adviesprijs van 849 euro. De afgelopen weken heeft er een prijsdaling van de Samsung S21 plaatsgevonden in combinatie met een abonnement. Android Planet heeft de beste Samsung S21 deals van maart voor je op een rij gezet.

Flinke prijsdaling Samsung S21

Fabrikanten bepalen een adviesprijs voor een toestel, maar de daadwerkelijke verkoopprijs daalt natuurlijk na verloop van tijd. Bij sommige merken gaat dit wat rapper dan bij andere en Samsung is zo’n merk waarbij dat vrij vlot gaat. Dat is ook het geval met de Samsung Galaxy S21.

Waar de Samsung S21 los in de markt werd gezet voor 849 euro, pik je de telefoon nu voor zo’n 150 euro minder op, als je ‘m combinatie met een abonnement in huis haalt. Dat komt voornamelijk door provisies van providers, waardoor je flink kunt besparen. In dit artikel hebben we dan ook verschillende Samsung S21-deals voor je uitgelicht.

Daarbij heb je keuze uit verschillende versies qua kleur en opslag en natuurlijk ook als het gaat om het abonnement zelf. Zo kun je de beste deal voor jou kiezen.

Samsung S21 met T-Mobile – 153 euro besparen

Bij provider T-Mobile betaal je bij een abonnement nog 696 euro voor de Galaxy S21. De actie is gestart op 22 februari, maar ook nu kun je er nog van profiteren. Je krijgt momenteel 10GB data voor de prijs van 5GB, waardoor je 15 euro per maand bespaart.

Gebruik je de provider ook voor andere diensten zoals thuisinternet? Dan kan de korting oplopen tot 25 euro per maand bij een Unlimited-abonnement.

Vodafone en Samsung Galaxy S21 – besparing op toestel van 102 euro

Kies je voor Vodafone, dan krijg je sinds eind februari tot 228 euro korting, mits je kiest voor een Red-abonnement en thuis al internet van Ziggo hebt. Ook ben je met een abonnement bij Vodafone al klaar voor de toekomst, want 5G-ondersteuning is inbegrepen.

Totaalkosten voor de S21 in combinatie met een abonnement? Die liggen bij Vodafone op 747 euro; een flinke besparing dus ten opzichte van de adviesprijs van de smartphone.

Samsung S21 in combinatie met Tele2 – bespaar 153 euro op toestel

Bij Tele2 betaal je in totaal ook 696 euro voor de Samsung S21 als je ‘m combineert met een abonnement. Een interessante keuze, vooral tijdens de ‘Dit Wil ik Weken’.

Zo krijg je tot 126 euro korting op de telefoon in combinatie met een abonnement. Kies je voor de bundel van 7GB en 200 belminuten, dan ontvang je nog eens een extra korting van 72 euro.

Samsung Galaxy S21 bij KPN – besparing van 153 euro

Tot slot kun je een goede S21-deal sluiten bij KPN, want daar is de smartphone ook in prijs verlaagd. Naast extra toestelkorting biedt KPN gratis 5G aan, zodat je helemaal klaar bent voor de toekomst.

De totale toestelkosten liggen ook ruim 150 euro onder de adviesprijs. Kies je voor een abonnement bij deze provider, dan betaal je in totaal 696 euro voor de telefoon.

