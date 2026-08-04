Delta is de volgende internetprovider die prijzen verhoogt: dit betekent het voor jou

Per 7 september gaan de prijzen van Delta omhoog en wordt ESPN Compleet vast in je tv-pakket opgenomen. Ben je het hier niet mee eens, dan heb je tot die tijd de mogelijkheid om je contract kosteloos op te zeggen.

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ESPN Compleet in je pakket, maar daar betaal je wel voor

Er zijn veel veranderingen gaande in de wereld van internet en tv. KPN en Ziggo pasten een paar maanden geleden hun voorwaarden aan en verhoogden hun prijzen, en nu is ook Delta aan de beurt. Zij stuurden onlangs al een mail naar alle klanten.

Vanaf 7 september wordt bij deze provider het tv-aanbod vernieuwd. In aanvulling van alle bestaande zenders, komen daar ESPN 1, 2, 3 én 4, maar ook Dreamworks en Love Nature, bij. Hier tegenover staat wel dat de prijzen verhoogd worden. Ben je het niet eens met deze wijzigingen, dan heb je nog tot 7 september 2026 de tijd om je contract op te zeggen en over te stappen naar een andere provider.

Prijsverhoging van 2,50 euro in ruil voor ESPN Compleet

Voorheen had je een los abonnement op ESPN Compleet nodig van 16 euro per maand om Eredivisie en alle andere Nederlandse voetbalwedstrijden te kijken. Nu komt het echter standaard in je pakket, maar hiervoor ga je wel 2,50 euro meer betalen. In plaats van 12,50 euro ben je straks 15 euro per maand kwijt aan je tv-pakket.

Bij belangrijke wijzigingen verplicht de Nederlandse wetgeving providers om klanten boetevrij te kunnen laten opzeggen, ook als je nog middenin een meerjarig contract zit. Daarom kan je tot 7 september je huidige abonnement opzeggen en overstappen naar een andere voordeligere provider. Na 7 september vervalt dit recht en zit je gewoon weer vast aan je abonnement.

Controleer daarom nu je contract en bedenk of je nog tevreden bent met je Delta-pakket. Vergelijk wat andere providers te bieden hebben vóór de deadline voorbij is. Zo maak je de beste keuze die bij jou past.

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Alternatieven als je het niet eens bent met de wijziging

Overweeg je over te stappen, dan zijn er genoeg alternatieve providers die momenteel een aantrekkelijke aanbieding hebben. We zetten ze hieronder voor je op een rij.

1. Ziggo: gratis Nintendo Switch 2 óf 12 maanden voor 34,95 euro

Bij Ziggo is een goede deal te vinden, waardoor je bij alle nieuwe tweejarige abonnementen een gratis Nintendo Switch 2 krijgt. Geen gamingconsole nodig of is deze aanbieding verlopen? Dan betaal je de eerste twaalf maanden maar 34,95 euro per maand. Overigens zit bij Ziggo tegenwoordig ESPN Compleet ook standaard in het pakket.

2. KPN: boodschappentegoed voor Albert Heijn óf 12 maanden voor 35 euro

KPN heeft een aanbieding die voor iedereen wel van toepassing is, want je krijgt er 250 euro aan boodschappentegoed als je kiest voor een tweejarig abonnement. Liever éénjarig, dan krijg je 125 euro AH-boodschappentegoed. Heb je liever korting op je pakket, dan betaal je de eerste twaalf maanden maar 35 euro.

3. Odido: 12 maanden korting én gratis ESPN Compleet

Bij Odido krijg je een jaar lang een gratis abonnement op ESPN Compleet. Bovendien betaal je de eerste twaalf maanden maar 25 euro per maand. Daardoor is Odido één van de goedkoopste opties voor internet en tv én een voordeel is dat je hier twee aanbiedingen stapelt.

4. Hollandsnieuwe: eerste 12 maanden voor 25 euro

Hollandsnieuwe heeft sinds dit jaar naast mobiele abonnementen ook internet en tv in het assortiment. Er zijn twee snelheden om uit te kiezen en daarvoor betaal je het eerste jaar nu maar 25 euro.